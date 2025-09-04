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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

IDプロバイダーとディレクトリとのシームレスな統合

Foxpass Cloud RADIUSとLDAPを、Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin、さらには従来のActive Directoryなど、現在お使いのIDプロバイダーに接続できます。

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

ID統合が重要な理由

最新のITチームやセキュリティチームでは、分断された手作業のアイデンティティ管理から脱却が進んでいます。Wi-Fiアクセス、VPN接続、システムのログイン権限のいずれを保護する場合でも、アクセス制御の信頼できる唯一の情報源はIDプロバイダーであるべきです。

Foxpassなら、次のことを簡単に実現できます：

  • クラウドIdPからユーザーとグループを同期

  • RADIUSおよびLDAPサービスにIDベースのアクセス制御を適用

  • 手動でのプロビジョニング／プロビジョニング解除と、パスワード疲れを解消

  • インフラ全体の可視性と管理を維持


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

サポートされているIDプロバイダーとディレクトリサービス

Foxpass は、ITチームが最も信頼して利用しているIDプロバイダーとのディレクトリ同期および委任認証をサポートしています。

  • Microsoft Entra ID（旧 Azure Active Directory）

  • Google Workspace（Cloud Identity）

  • Okta

  • OneLogin

  • 従来のActive Directory（セキュアLDAP経由）

  • カスタムLDAPディレクトリ

複数のソースと同時に統合できるため、ハイブリッド環境や段階的な移行に最適です。

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

チームが従来のADから移行している理由

多くの組織では、その制限のため、オンプレミスのActive Directoryを置き換える、または補完する動きが進んでいます。

  • ドメイン参加済みのWindows環境が必要です

  • LinuxおよびmacOSの認証サポートが不十分

  • 最新のBYODやMDMのワークフローに対応していません

  • 複雑なVPN設定と証明書の配布

  • Okta や Google Workspace のようなクラウド IdP とのネイティブ統合はありません

Foxpassはこれらの課題を解決します。ディレクトリとインフラストラクチャの間でクラウドRADIUSおよびLDAPブリッジとして機能します。複雑さはそのままに、ADの制御を手に入れられます。

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

クラウドベースのLDAP & RADIUS統合のメリット

  • ゼロトラスト認証 – 検証済みのユーザーIDとデバイスの信頼性に基づいてアクセスを強制します

  • クラウドネイティブアーキテクチャ – ハードウェアやオンプレミスのセットアップは不要

  • パスワードレスセキュリティ — 証明書ベースの認証（EAP-TLS）を活用して、パスワードのリスクをなくします

  • ディレクトリ同期 – IdPからユーザー、グループ、ロールを自動的に同期して常に最新の状態に保ちます

  • 迅速な設定 – エンジニア向けのセットアップガイドで、30分以内に運用を開始できます


統合の特長

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Entra ID から Foxpass にユーザーとグループを自動で同期します。認証には、SAML またはセキュアな LDAP を使用します。ハイブリッド環境で、EntraのアクセスポリシーをWi-FiやVPNにまで拡張したい場合に最適です。

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Google Workspaceから認証とディレクトリ同期を直接委任します。Google Cloud Identity と ChromeOS のフリートを運用している学校や企業に最適です。

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    RADIUSおよびLDAPのアクセス制御向けのIDプロバイダーとしてOktaを活用できます。OktaのグループメンバーシップをFoxpassのアクセスポリシーに簡単にマッピングし、MFAを統合できます。

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    OneLoginユーザーを同期して、セキュアなWi-FiおよびVPN認証をサポートします。Foxpass は、OneLogin ディレクトリの軽量な拡張機能として機能します。

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    既存のAD環境を、セキュアなLDAP経由でクラウドに接続します。新しいオンプレミスインフラを追加することなく、証明書ベースのWi-Fi認証、アクセス制御、監査ログを追加できます。

ユースケース

  • IDベースのRADIUSでセキュアなWi-Fiアクセスを実現
  • VPN認証をIdPに委任
  • LDAP経由でLinux/macOSシステムログインを提供
  • BYODおよびMDM登録済みデバイスのネットワークアクセスを管理
  • 監査対応可能なログでコンプライアンス要件を満たします

信頼を標準装備

  • SOC 2 Type II準拠
  • HIPAA対応
  • 99.9%の稼働率SLA
  • エンジニアが、エンジニアのために開発
  • E-Rate対象（K–12ネットワーク向け）

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