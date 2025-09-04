ID統合が重要な理由
最新のITチームやセキュリティチームでは、分断された手作業のアイデンティティ管理から脱却が進んでいます。Wi-Fiアクセス、VPN接続、システムのログイン権限のいずれを保護する場合でも、アクセス制御の信頼できる唯一の情報源はIDプロバイダーであるべきです。
Foxpassなら、次のことを簡単に実現できます：
クラウドIdPからユーザーとグループを同期
RADIUSおよびLDAPサービスにIDベースのアクセス制御を適用
手動でのプロビジョニング／プロビジョニング解除と、パスワード疲れを解消
インフラ全体の可視性と管理を維持
サポートされているIDプロバイダーとディレクトリサービス
Foxpass は、ITチームが最も信頼して利用しているIDプロバイダーとのディレクトリ同期および委任認証をサポートしています。
Microsoft Entra ID（旧 Azure Active Directory）
Google Workspace（Cloud Identity）
Okta
OneLogin
従来のActive Directory（セキュアLDAP経由）
カスタムLDAPディレクトリ
複数のソースと同時に統合できるため、ハイブリッド環境や段階的な移行に最適です。
チームが従来のADから移行している理由
多くの組織では、その制限のため、オンプレミスのActive Directoryを置き換える、または補完する動きが進んでいます。
ドメイン参加済みのWindows環境が必要です
LinuxおよびmacOSの認証サポートが不十分
最新のBYODやMDMのワークフローに対応していません
複雑なVPN設定と証明書の配布
Okta や Google Workspace のようなクラウド IdP とのネイティブ統合はありません
Foxpassはこれらの課題を解決します。ディレクトリとインフラストラクチャの間でクラウドRADIUSおよびLDAPブリッジとして機能します。複雑さはそのままに、ADの制御を手に入れられます。
クラウドベースのLDAP & RADIUS統合のメリット
ゼロトラスト認証 – 検証済みのユーザーIDとデバイスの信頼性に基づいてアクセスを強制します
クラウドネイティブアーキテクチャ – ハードウェアやオンプレミスのセットアップは不要
パスワードレスセキュリティ — 証明書ベースの認証（EAP-TLS）を活用して、パスワードのリスクをなくします
ディレクトリ同期 – IdPからユーザー、グループ、ロールを自動的に同期して常に最新の状態に保ちます
迅速な設定 – エンジニア向けのセットアップガイドで、30分以内に運用を開始できます
統合の特長
Microsoft Entra ID + Foxpass
Entra ID から Foxpass にユーザーとグループを自動で同期します。認証には、SAML またはセキュアな LDAP を使用します。ハイブリッド環境で、EntraのアクセスポリシーをWi-FiやVPNにまで拡張したい場合に最適です。
Google Workspace + Foxpass
Google Workspaceから認証とディレクトリ同期を直接委任します。Google Cloud Identity と ChromeOS のフリートを運用している学校や企業に最適です。
Okta + Foxpass
RADIUSおよびLDAPのアクセス制御向けのIDプロバイダーとしてOktaを活用できます。OktaのグループメンバーシップをFoxpassのアクセスポリシーに簡単にマッピングし、MFAを統合できます。
OneLogin + Foxpass
OneLoginユーザーを同期して、セキュアなWi-FiおよびVPN認証をサポートします。Foxpass は、OneLogin ディレクトリの軽量な拡張機能として機能します。
Active Directory + Foxpass
既存のAD環境を、セキュアなLDAP経由でクラウドに接続します。新しいオンプレミスインフラを追加することなく、証明書ベースのWi-Fi認証、アクセス制御、監査ログを追加できます。
ユースケース
- IDベースのRADIUSでセキュアなWi-Fiアクセスを実現
- VPN認証をIdPに委任
- LDAP経由でLinux/macOSシステムログインを提供
- BYODおよびMDM登録済みデバイスのネットワークアクセスを管理
- 監査対応可能なログでコンプライアンス要件を満たします
信頼を標準装備
- SOC 2 Type II準拠
- HIPAA対応
- 99.9%の稼働率SLA
- エンジニアが、エンジニアのために開発
- E-Rate対象（K–12ネットワーク向け）