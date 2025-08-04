大学のITニーズに応えるために設計
複雑さを増やさずに、キャンパス全体のセキュリティを拡張
講義室から学生寮のネットワーク、研究室に至るまで、大学のITチームは、管理性を損なうことなく、高速でセキュアかつスケーラブルなネットワークアクセスを提供するという大きなプレッシャーに直面しています。Foxpass Cloud RADIUSは次のことに役立ちます:
教職員、学生、研究者全体にわたってゼロトラスト・アクセスを徹底
共有SSIDをなくし、パスワード疲れを解消
社内ポリシーとコンプライアンスのための監査証跡を維持
管理対象デバイスとBYODデバイスのオンボーディングを効率化
Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin などのIDプロバイダーと統合
Foxpassは、複雑なキャンパス環境全体にわたるネットワークセグメンテーションも簡素化します。学生寮、教職員棟、研究室、または公共Wi-Fiのいずれを管理している場合でも、FoxpassはIDプロバイダーのグループメンバーシップに基づいて、ユーザーとデバイスを適切なVLANに動的に割り当てることができます。つまり、学生は管理用ネットワークや研究用ネットワークにアクセスせずに済むため、手動でのVLANタグ付けや静的な設定は不要です。
現代のキャンパス向けに設計
NetIDブランドのBYOD証明書インストーラー
ユーザーがカスタムブランドの証明書体験を通じて、安全にセルフ登録できるようにします。ユーザーを混乱させたりIT部門に過度な負担をかけたりすることなく、強力な認証を維持しながら、教育機関のNetIDシステムをサポートします。
eduroam互換性
Foxpass は、eduroam 参加機関全体でユーザーが安全に認証できるようにします。キャンパス内でも、研究のための出張中でも、学生や教職員は所属機関の資格情報を使って安全に接続できます。
ディレクトリ＆amp;MDM統合
既存のID管理およびデバイス管理インフラに接続できます。Entra ID、Google Workspace、Okta、または OneLogin からユーザーを同期します。Jamf、Intune、Kandji 経由で証明書をプッシュするか、Foxpass のホスト型 BYOD ポータルを使用します。
役割ベースのアクセス制御とVLAN割り当て
ユーザータイプごとにアクセスを強制します：学生、スタッフ、ゲスト、ラボ。研究システムや管理システムを保護するために、ユーザーを分割されたVLANに配置します。
ポリシー遵守に対応する監査対応ログ
詳細なアクセスログにより、ポリシーの適用とデータ保護コンプライアンスへの対応を支援します。HIPAA、FERPA、および社内審査に準拠する組織に最適です。
高等教育機関でFoxpassを利用しているのは
大学やカレッジがFoxpassを信頼する理由
- カスタムブランド対応の登録機能を備えたNetIDサポート
- BYODとMDMデバイスの柔軟性
- eduroam対応のRADIUS認証
- クラウドネイティブで、ハードウェアは不要
- 99.9%の稼働率SLA + 冗長化されたグローバルインフラ
- SOC 2 Type IIおよびHIPAA対応
- 2015年から高等教育機関に信頼され続けています
- 迅速で、エンジニア主導のサポート
高等教育機関のセキュリティと体験目標の達成を支援するために設計
キャンパスWi-Fiのセキュリティを最新化
自動化でITの運用負荷を軽減
最小権限のネットワークセグメンテーションを確保
学生や教職員に、キャンパス内外を問わずシームレスで安全なアクセスを提供
優れたユーザー体験を提供しながら、コンプライアンス対応を支援