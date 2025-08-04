高等教育向けのセキュアなWi‑FiとIDベースのネットワークアクセス

ブランド対応のBYODサポートとeduroam互換性により、キャンパス全体でシームレスなゼロトラスト・ネットワーク接続を実現します。世界中の大学や高等教育機関から信頼されています。