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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

フル機能のREST APIでFoxpassを自動化、統合、拡張

セキュアなインフラ自動化向けに構築された、開発者に使いやすいAPIを通じて、ユーザー、グループ、SSHキー、アクセスポリシー、監査データを安心して管理できます。

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A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Foxpass API を使用する理由

手動でのディレクトリ管理やキー管理はスケーラブルではなく、リスクも伴います。Foxpass APIを使用すると、チームで次のことができます:

  • ユーザーとグループのプロビジョニングを自動化

  • SSHキーをプログラムで同期

  • コードとしてアクセス許可を管理

  • 社内プラットフォームやDevOpsパイプラインと統合

  • CI/CDツールを介して、設定解除または資格情報の失効をトリガー

大規模にインフラを管理したい場合、このAPIはIAMの自動化ゼロトラストの適用の基盤となります。

主な機能

  • Secure remote access management icon

    ユーザー管理

    • ユーザーを作成、更新、または削除

    • ユーザーロールとLDAPアクセス属性を設定

    • アカウントをプログラムで無効化または再有効化する


  • User groups icon

    グループ管理

    • グループを作成してユーザーを割り当てる

    • グループベースのアクセス許可でアクセスポリシーを適用

    • LDAPグループメンバーシップを動的に管理


  • SSO and SAML integration key icon

    SSHキー管理（Engineering Add-On付き）

    • SSHキーをユーザーアカウントにアップロード

    • スクリプトまたはCI/CDアクションでキーをローテーション

    • サーバー全体で単一ソースのキー管理を徹底


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    POSIX属性制御（Engineering Add-On付き）

    • エンジニアリングユーザーのUID、GID、シェル、ホームディレクトリを定義する

    • Linux/macOSのログインシステムと統合


  • Update Management icon

    監査ログと認証データ

    • LDAPとRADIUSのアクセスログを取得する

    • ログをSIEMまたは監視ツールにエクスポート

    • コンプライアンスのためにアクセス履歴を確認


人気の統合

  • カスタムの社内管理者ポータル
  • Infrastructure-as-code（例：Terraform、Ansible）
  • CI/CDパイプライン（例：デプロビジョニングワークフロー）
  • MDMまたはエンドポイント管理ツール
  • インシデント対応の自動化

APIアーキテクチャ

  • 予測可能なJSON構造を持つRESTfulエンドポイント

  • スコープ付きアクセスを備えたトークンベース認証

  • パフォーマンスとセキュリティのためのレート制限

  • Foxpass Developer Portal で完全に文書化されています


エンドポイントの例：

  • GET /api/users/ – ユーザーの一覧

  • POST /api/groups/ – グループを作成

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – SSHキーを更新

  • GET /api/logs/ – 監査ログを取得


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

セキュリティを前提に設計

  • すべてのAPIトラフィックをTLSで暗号化

  • ロールベースのAPIトークンアクセス許可

  • APIアクティビティのログと監査証跡

  • SOC 2 および HIPAA に準拠したユースケースに対応


リソース

完全なAPIリファレンス
クイックスタート&統合ガイド

アクセス管理を自動化する準備はできていますか？

Foxpass API を使えば、IAM をインフラのように扱うために必要な制御性と柔軟性をチームに提供できます。つまり、安全で、スケーラブルで、コード主導の運用が可能です。

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