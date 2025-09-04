フル機能のREST APIでFoxpassを自動化、統合、拡張
セキュアなインフラ自動化向けに構築された、開発者に使�いやすいAPIを通じて、ユーザー、グループ、SSHキー、アクセスポリシー、監査データを安心して管理できます。
Foxpass API を使用する理由
手動でのディレクトリ管理やキー管理はスケーラブルではなく、リスクも伴います。Foxpass APIを使用すると、チームで次のことができます:
ユーザーとグループのプロビジョニングを自動化
SSHキーをプログラムで同期
コードとしてアクセス許可を管理
社内プラットフォームやDevOpsパイプラインと統合
CI/CDツールを介して、設定解除または資格情報の失効をトリガー
大規模にインフラを管理したい場合、このAPIはIAMの自動化とゼロトラストの適用の基盤となります。
主な機能
ユーザー管理
ユーザーを作成、更新、または削除
ユーザーロールとLDAPアクセス属性を設定
アカウントをプログラムで無効化または再有効化する
グループ管理
グループを作成してユーザーを割り当てる
グループベースのアクセス許可でアクセスポリシーを適用
LDAPグループメンバーシップを動的に管理
SSHキー管理（Engineering Add-On付き）
SSHキーをユーザーアカウントにアップロード
スクリプトまたはCI/CDアクションでキーをローテーション
サーバー全体で単一ソースのキー管理を徹底
POSIX属性制御（Engineering Add-On付き）
エンジニアリングユーザーのUID、GID、シェル、ホ��ームディレクトリを定義する
Linux/macOSのログインシステムと統合
監��査ログと認証データ
LDAPとRADIUSのアクセスログを取得する
ログをSIEMまたは監視ツールにエクスポート
コンプライアンスのためにアクセス履歴を確認
人気の統合
- カスタムの社内管理者ポータル
- Infrastructure-as-code（例：Terraform、Ansible）
- CI/CDパイプライン（例：デプロビジョニングワークフロー）
- MDMまたはエンドポイント管理ツール
- インシデント対応の自動化
APIアーキテクチャ
予測可能なJSON構造を持つRESTfulエンドポイント
スコープ付きアクセスを備えたトークンベース認証
パフォーマンスとセキュリティのためのレート制限
Foxpass Developer Portal で完全に文書化されています
エンドポイントの例：
GET /api/users/ – ユーザーの一覧
POST /api/groups/ – グループを作成
PUT /api/public-keys/{id}/ – SSHキーを更新
GET /api/logs/ – 監査ログを取得
セキュリティを前提に設計
すべてのAPIトラフィックをTLSで暗号化
ロールベースのAPIトークンアクセス許可
APIアクティビティのログと監査証跡
SOC 2 および HIPAA に準拠したユースケースに対応