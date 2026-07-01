人脈づくりは、ビジネスカンファレンスのためだけのものではありません。ローカルエリアネットワークは、単一のネットワーク内でデバイスとユーザーの接続を維持するための重要なツールです。さらに、Virtual Local Area Networks（VLAN）の登場により、企業ネットワークはより効率的で強力なものになりました。
それを踏まえると、VLANとは何か、どのように機能するのか、そして Foxpass がVLANをさらに効率的かつセキュアにするために何ができるのかを理解することが重要です。
ローカルエリアネットワーク（LAN）とは、同じ物理ネットワークを共有するネットワークコンポーネントのグループです。したがって、VLANは、異なるLANのネットワークコンポーネントを仮想的に単一のネットワークへ接続するサブネットワークであり、LAN環境の物理的な制約を回避します。
通常のLANの処理能力を超えるほどネットワークが複雑化する中、VLANはネットワークを柔軟で、拡張性が高く、安全かつ高速にする代替手段となっています。
VLANの種類にはどのようなものがありますか？
一般的によく使われるVLANには、基本的に3つのタイプがあります：
プロトコルVLAN: プロトコルVLANは、使用されるプロトコルに基づいてトラフィックを処理します。スイッチは、VLAN が展開されているプロトコ��ルに基づいてトラフィックを分離し、転送します。他のプロトコルのトラフィックはそのポートに転送されません。
Static VLAN: Static VLAN はポートベースVLANとも呼ばれます。このタイプのVLANでは、ネットワーク管理者がネットワークスイッチ上のポートを特定の仮想ネットワークに割り当てます。
動的VLAN: 静的VLANとは異なり、動的VLANではデバイスの特性に基づいてネットワーク管理者がネットワークメンバーシップを定義できます。
VLANはどのように機能しますか？
VLANは、1つの物理LANを複数の論理ネットワークセグメントに分割します。その後、これらの論理ネットワークセグメントは、実際には1つ以上のLAN上に存在しているにもかかわらず、あたかも単一のLANで構成されているかのように相互に通信します。
ネットワークセグメントは、ルーター、スイッチ、またはブリッジを使用して、物理LANの他の部分から分離されています。したがって、ネットワークノードがデータをブロードキャストすると、そのデータはVLAN内のほかのノードには届きますが、物理LANの他のセグメントには届きません。
LANブリッジがネットワークノードからデータを受信すると、そのデータには明示的または暗黙的にタグが付けられます。明示的タグ付けでは、VLAN識別子がデータに付加されるため、ブリッジはそのデータの次のノードを判断し�やすくなります。暗黙的なタグ付けは、データ内に含まれる情報（たとえば、データが到着したポート）を利用して行われます。
暗黙的または明示的なタグ付けに基づいて、ブリッジはデータのルーティング先を判別し、データを次のノードに送信するとともに、特定のLANセグメントをLANの他の部分から分離します。
VLAN を使用する理由
VLANは、物理LANに固有の複雑さを簡素化します。シンプルな物理LANでは、2つのノードが同時にトラフィックを送信すると、衝突が発生してデータが宛先に正しく送信されません。この衝突によりLAN全体がビジー状態になり、元のデータを再送信する必要があります。
一方、VLANはスイッチまたはブリッジを使用してあるセグメントから別のセグメントへデータを送信し、衝突の可能性を減らし、接続されているすべてのネットワークデバイスにデータをブロードキャストすることを避けます。このほかにも、VLANを利用するメリットがあります。
コストパフォーマンス
VLANはスイッチを介して通信し、VLANの外部にデータを送信する場合を除き、ルーターは必要ありません。その結果、VLAN は追加のデータ負荷を管理し、データのレイテンシを低減し、最終的にコストを削減できます。
柔軟性
VLANはポートベース、プロトコルベース、またはサブネットベースで構成できるため、ほかのネットワークノードとの物理的な近さに関係なく、異なる建物やフロア間で柔軟なネットワーク構成を設定できます。
管理負担の軽減
VLANはワークステーションを異なるLANセグメントに分割するため、ネットワーク管理者の作業時間の削減にもつながります。管理者はワークステーションを移動する際にネットワークを再設定する必要がなく、異なるLANセグメントが分離されているため、ユーザーのアクセスを制限することもできます。
VLANのユースケースにはどのようなものがありますか？
大企業
大企業では通常、広範なオフィスやチームのニーズに対応するために、広域ネットワーク（WAN）を導入しています。代替案として複数のVLANを使用することで、設定が容易になり、部門横断的な業務や社内の異なる部門間でのデータ共有がしやすくなります。
分離
VLANは、コアとなる組織ネットワークにアクセスさせることなく、ゲストユーザーにワイヤレスインターネットへのアクセスを提供するためにも使用できます。
優先順位付け
VLANベースのポリシーを使用して設定することで、重要なトラフィックにネットワーク上の他のトラフィックよりも高い優先度を与えることができます。
VoIP
VLANは、VoIP用に論理的に分離されたレイヤーを作成するためにも使用できます。これにより、音声ネットワークは他のネットワークから分離されるため、通常、音声ネットワークが基盤となるネットワークのトラフィックに影響を与えることはなく、あるノードから別のノードへ改変されずに伝送できます。
Foxpassはどのように役立ちますか？
VLANを使用することには、いくつかの利点があると考えられていますが、Foxpassを使えば、その利点は飛躍的に高まります。Foxpass は、さまざまなユーザーアクセス管理ツールと組み合わせてVLANのメリットを活用できるソリューションで、組織全体のセキュリティ強化とアクセスのしやすさ向上を実現します。
Foxpass は、インフラの中でも特に機密性の高い部分を保護し、セキュリティ侵害のリスクを低減する、すぐに使えるサーバーおよびネットワーク自動化ツールです。Foxpass は拡張性と耐障害性を兼ね備えており、あらゆる規模の企業にとって強力なソリューションです。
Foxpass を使えば、RADIUS属性経由で VLAN を簡単に統合できます。Foxpassの使いやすいインターフェースを使って、ワイヤレス802.1x VLAN割り当てによるCiscoスイッチの設定も行えるため、RADIUSのような適切なアクセス管理ツールとあわせてVLANを活用するメリットをより簡単に得られます。
VLAN環境がもたらすセキュリティ上のメリットと、Foxpassが提供するセキュリティ機能により、セキュリティ侵害を防ぐ強固なセキュリティインフラを確実に構築できます。