セルフサービスの証明書インストーラーで、パスワードレスのBYODオンボーディングを効率化

手動での設定、共�有パスワード、ITチケットなしで、ユーザーが安全なWi-FiとVPNアクセスのために自分のデバイスを登録できるようにします。Foxpass Advanced License に含まれています。