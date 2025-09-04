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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

セルフサービスの証明書インストーラーで、パスワードレスのBYODオンボーディングを効率化

手動での設定、共有パスワード、ITチケットなしで、ユーザーが安全なWi-FiとVPNアクセスのために自分のデバイスを登録できるようにします。Foxpass Advanced License に含まれています。

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

機能

FoxpassのBYOD Certificate Installerは、ユーザーや組織が次のことを行える、安全なセルフサービスインターフェースを提供します。

  • X.509証明書をダウンロードしてインストールします

  • 個人所有の（未管理）デバイスを登録してネットワークにアクセスできるようにする

  • EAP-TLS を使用して、Wi-Fi または VPN インフラストラクチャに認証

  • パスワードベースのネットワーク認証は完全に避ける

  • MDM統合を補完し、管理対象デバイスでもBYODでも、あらゆるデバイスに対して完全なゼロトラストの証明書ベースのネットワークアクセスを提供します

これにより、パスワード不要の証明書ベース認証が可能になります。これは、ゼロトラスト・ネットワーク接続の中核を成す要素です。

主な機能

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    EAP-TLS証明書登録

    • Foxpassの安全なバックエンドからX.509証明書を発行

    • 証明書の有効期限切れ、失効、更新に対応

    • Foxpass Cloud RADIUS と連携し、EAP-TLS 認証に対応


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    カスタムブランド体験

    • インストーラーのブランド表示を、教育機関名や会社名（例：NetIDベースのポータル）に合わせてカスタマイズ

    • セルフ登録時にも信頼と明確さを提供

    • K–12、高等教育、マルチテナント環境での導入に最適


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    主要なプラットフォームに対応

    • Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS

    • インストールに管理者権限は不要

    • 管理対象デバイスのワークフロー向けに、MDM統合（Jamf、Intune、Kandji）にも対応しています


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    スケーラビリティを考慮した設計

    • 学生・職員・教職員、またはリモートチーム全体で、数百台から数千台のデバイスを導入できます

    • パスワードのリセットやSSIDの混乱によって発生するヘルプデスク対応件数を削減

    • Foxpassログで登録状況と利用状況を追跡


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

仕組み

  1. ユーザーはBYODポータルにログインし、IDプロバイダーの認証情報（Google、Okta、Entra ID など）を使用します

  2. インストーラーが署名付き証明書をユーザーのデバイスに配布します

  3. デバイスは Wi-Fi/VPN に接続し、Foxpass Cloud RADIUS 経由で EAP-TLS を使用します

  4. Foxpass は証明書を検証し、ID またはグループに基づいてアクセスを割り当てます


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

最適な用途

  • 幼稚園〜高校・高等教育 – ITの介入なしで、学生や教職員が接続できるようにします

  • リモート勤務・ハイブリッド勤務の従業員 – 個人のノートPCやモバイルデバイス向けのセキュアなVPNアクセス

  • 高セキュリティ環境 – 管理対象外エンドポイント全体でパスワードレスアクセスのポリシーを適用

  • マルチテナントネットワーク – ゲストや契約業者を、アクセスが制限されたVLANに登録


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

連携製品


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

セキュリティとコンプライアンス

  • X.509証明書は、資格情報の露出とフィッシングのリスクを軽減します

  • 証明書はユーザー/デバイスに紐づけられ、システム間で共有されません

  • ゼロトラストの原則をサポート：すべての接続を認証

  • 監査ログと証明書ライフサイクル管理を含む

  • SOC 2 Type IIおよびHIPAA対応のバックエンドインフラ


実際のお客様の声

パスワードのリセットやフィッシングをなくすために、Foxpassを使って証明書ベースのWi-Fiに移行しました。BYOD用インストーラーのおかげで、技術に詳しくないユーザーでも手間なく使い始められました。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

BYODでパスワードレスを始める準備はできていますか？

Foxpass BYOD Certificate Installerは、ゼロタッチプロビジョニングにより、あらゆるデバイスで安全なパスワード不要のWi-FiおよびVPNアクセスを設定するのに役立ちます

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