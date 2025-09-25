課題
成長中のソフトウェア企業は、IAMとインフラストラクチャに関する特有のリスクに直面しています：
共有SSHキーとアドホックアクセス制御
保管庫やスプレッドシートに保存されたパスワード
インフラアクセスの監査証跡がない
クラウドネイティブなスタックに合わせて拡張できない従来型のディレクトリシステム
IDに紐づかないVPNとWi-Fiアクセス
セキュリティよりスピードが優先されると、技術的負債はセキュリティ負債になります。
Foxpassのソリューション
Foxpassは、SaaS企業やエンジニアリング重視の組織向けに、開発者にやさしいIDおよびアクセス管理（IAM）レイヤーを提供しています。これは、次の用途向けに設計されています：
ゼロトラスト・アクセスの適用（RADIUS + LDAP）
SSHキーのローテーションとsudoアクセス制御
IdPに連携されたVPNとWi-Fiの認証
SOC 2、HIPAA、そして顧客の信頼に対応する監査対応ログ
APIファーストの自動化とディレクトリ同期
SaaS＆amp;Techチームの主なユースケース
SSHキーとLinux/macOSのアクセス制御を一元化
分散したキー管理を、LDAP とお使いのIdPに連携した一元管理に置き換えましょう。
ハイブリッドチーム向けのセキュアなVPN・Wi-Fiアクセス
IDまたは証明書を使用したRADIUS認証を強制します。共有資格情報なし。
アクセスをエンジニアリングの役割とグループに関連付ける
ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）を使用して、ユーザーとチームをシステム、アプリ、ポリシーにマッピングします。
SOC 2とセキュリティレビューに対応した監査対応ログ
誰がいつ何にアクセスしたのかを完全に可視化します。コンプライアンス監査やインシデント調査のために、ログを簡単にエクスポートできます。
APIとDevOpsワークフローでIAMを自動化
Foxpass API を使用してアクセスを作成、取り消し、ローテーションします。CI/CDやプラットフォームエンジニアリングのツールと統合。
SaaSのセキュリティとスケールを考慮して構築
要件
Foxpassに対応
SOC 2 / HIPAA 監査サポート
SSHキーのローテ��ーションとsudoの強制適用
IDベースのVPN＆amp; Wi-Fiアクセス
API主導のプロビジョニング
ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）
監査ログとログ保持
Linux/macOS/UNIX のサポート
迅速なオンボーディングとオフボーディング
セキュリティを損なうことなくスピーディーに業務を進める必要がある、成長中のSaaS企業、VC出資のスタートアップ、開発者主導のチームに信頼されています。
「LDAPをオフプレミスにすることは、私たちの内部ITシステムの大きな負担を軽減しました。」
Todd P.
ITマネージャー
セキュリティを損なうことなくスピーディーに業務を進める必要がある、成長中のSaaS企業、VC出資のスタートアップ、開発者主導のチームに信頼されています。
LDAP as a Service
「Foxpassは組織内でのセットアップが迅速かつ簡単で、既存のユーザーストアとの同期も簡単に構成できます。私たちはほぼローンチ以来の顧客で、彼らが失敗した回数は数え切れません。ldapレプリケーションや統合などの管理の頭痛の種をすべて処理し、安全に管理してくれます。」
Michael C.
Devopsとプラットフォームセキュリティの責任者