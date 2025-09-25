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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

動きの速い技術チーム向けのゼロトラストアクセス制御

Foxpassは、SaaS、ソフトウェア、テクノロジー企業が、エンジニアの作業速度を落とすことなく、インフラのセキュリティ強化、アクセス管理の自動化、監査対応の準備を行えるよう支援します。

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課題

成長中のソフトウェア企業は、IAMとインフラストラクチャに関する特有のリスクに直面しています：

  • 共有SSHキーとアドホックアクセス制御

  • 保管庫やスプレッドシートに保存されたパスワード

  • インフラアクセスの監査証跡がない

  • クラウドネイティブなスタックに合わせて拡張できない従来型のディレクトリシステム

  • IDに紐づかないVPNとWi-Fiアクセス

セキュリティよりスピードが優先されると、技術的負債はセキュリティ負債になります。

Foxpassのソリューション

Foxpassは、SaaS企業やエンジニアリング重視の組織向けに、開発者にやさしいIDおよびアクセス管理（IAM）レイヤーを提供しています。これは、次の用途向けに設計されています：

  • ゼロトラスト・アクセスの適用（RADIUS + LDAP）

  • SSHキーのローテーションとsudoアクセス制御

  • IdPに連携されたVPNとWi-Fiの認証

  • SOC 2、HIPAA、そして顧客の信頼に対応する監査対応ログ

  • APIファーストの自動化とディレクトリ同期


SaaS＆amp;Techチームの主なユースケース

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    SSHキーとLinux/macOSのアクセス制御を一元化

    分散したキー管理を、LDAP とお使いのIdPに連携した一元管理に置き換えましょう。

    詳細

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    ハイブリッドチーム向けのセキュアなVPN・Wi-Fiアクセス

    IDまたは証明書を使用したRADIUS認証を強制します。共有資格情報なし。

    詳細

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    アクセスをエンジニアリングの役割とグループに関連付ける

    ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）を使用して、ユーザーとチームをシステム、アプリ、ポリシーにマッピングします。

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    SOC 2とセキュリティレビューに対応した監査対応ログ

    誰がいつ何にアクセスしたのかを完全に可視化します。コンプライアンス監査やインシデント調査のために、ログを簡単にエクスポートできます。

    詳細

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    APIとDevOpsワークフローでIAMを自動化

    Foxpass API を使用してアクセスを作成、取り消し、ローテーションします。CI/CDやプラットフォームエンジニアリングのツールと統合。

    詳細

SaaSのセキュリティとスケールを考慮して構築

要件

Foxpassに対応

SOC 2 / HIPAA 監査サポート

SSHキーのローテーションとsudoの強制適用

IDベースのVPN＆amp; Wi-Fiアクセス

API主導のプロビジョニング

ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）

監査ログとログ保持

Linux/macOS/UNIX のサポート

迅速なオンボーディングとオフボーディング


セキュリティを損なうことなくスピーディーに業務を進める必要がある、成長中のSaaS企業、VC出資のスタートアップ、開発者主導のチームに信頼されています。

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

「LDAPをオフプレミスにすることは、私たちの内部ITシステムの大きな負担を軽減しました。」

レビューを参照
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Todd P.

ITマネージャー

セキュリティを損なうことなくスピーディーに業務を進める必要がある、成長中のSaaS企業、VC出資のスタートアップ、開発者主導のチームに信頼されています。

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP as a Service

「Foxpassは組織内でのセットアップが迅速かつ簡単で、既存のユーザーストアとの同期も簡単に構成できます。私たちはほぼローンチ以来の顧客で、彼らが失敗した回数は数え切れません。ldapレプリケーションや統合などの管理の頭痛の種をすべて処理し、安全に管理してくれます。」

レビューを参照
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Michael C.

Devopsとプラットフォームセキュリティの責任者

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