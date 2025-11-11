課題：クラウドファースト時代におけるレガシーAD
現代のITチームやセキュリティチームは、一元化されたMFA、ゼロトラストの適用、そしてユーザーライフサイクル管理の簡素化を実現するために、クラウドファーストのIDプラットフォームへ移行しています。しかし、VPN、NASデバイス、開発者ツールなどの多くの重要なシステムは、依然として認証にLDAPを利用しています。
その結果、ITチームは、わずかに残った一部のシステムのためだけに、オンプレミスのActive Directory (AD)サーバーやAzure AD Domain Services (AD DS)の維持を余儀なくされます。IT部門は、LDAPベースのシステムを運用したまま、クラウドIDに一元化する方法を必要としています。
よくある移行の障壁:
LDAPのみに対応するVPNまたはNASシステム（SAMLまたはOIDCには非対応）
コストが高く複雑な Azure AD DS のネットワーク依存関係
ADとクラウドIdP間で重複するユーザー管理
MFAの適用が限定的で、アクセスポリシーに一貫性がない
ITチームには、LDAP 依存のシステムを壊すことなくEntra ID へ完全に移行する方法が必要です。
Foxpassソリューション：モダンなIdP統合を備えたクラウドLDAP
Foxpass Cloud LDAP は、組織のクラウド IdP と自動的に同期する、フルマネージドのクラウドホスト型 LDAP ディレクトリを提供することで、ID インフラを最新化します。認証のためだけにローカルのADサーバーやAzure AD DSを用意する必要をなくしつつ、SAMLやOIDCを使えないシステム向けのLDAP互換性は維持します。
ユーザーは組織のIdPを通じて認証され、Foxpass Cloud LDAPはレガシーシステムが必要とするLDAP応答を提供するため、どこでも一貫性のある安全な認証を実現できます。
次の用途に使用できます：
VPN、NAS、社内開発者ツールとのLDAP互換性を維持します。
クラウドIdP（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）でユーザーとグループの管理を一元化します。
IdPを通じて、MFAとアクセスポリシーを適用します。
ドメインコントローラーを廃止し、Azure AD DSへの依存関係を解消します。
LDAP または AD サーバーを自社で運用している場合、IT スタッフの時間を大量に無駄にしている可能性があります。
Ken K., Verified Foxpass User
IDP（Okta/Google）と簡単に統合でき、オンプレミスのADやサーバーがなくてもLDAPインターフェイスを提供できます。チームは素晴らしく、私たちが提案した機能の実装にも前向きです。
Isaac O., Director of Technology
Foxpass Cloud LDAPがAD認証を置き換える仕組み
Foxpass Cloud LDAPは、組織のIdPからユーザーとグループを同期します。レガシーシステムは、TLS 上の LDAP を使用して Foxpass に認証します。Foxpass は、ユーザーをお客様の IdP に対して検証し、適切な LDAP 応答を返します。すべての認証イベントは、可視性とコンプライアンス確保のためにログに記録されます。
クラウドアイデンティティに統合する主なメリット
シームレスなADからEntra IDへの移行: 移行中および移行後も、VPN、NAS、CI/CDシステムのLDAP認証を維持します。
ダウンタイムなし、アカウントの重複なし: ユーザーとグループはクラウドIdPから自動的に同期されます。
あらゆる場所にゼロトラスト・アイデンティティを拡張：MFA とアクセス制御を、すべてのシステムで一貫して維持します。
コストと複雑さを削減: ドメインコントローラーや Azure AD DS は不要です。
迅速な設定：1時間以内に使い始められます。
すでにLDAP Bridgeをお使いですか？
Foxpass Cloud LDAP は次のステップです。従来のシステムがLDAP Bridge経由で正常に認証できるようになったら、LDAPとの互換性を維持したまま、認証経路からADを外してFoxpass Cloud LDAPへ完全に移行できます。