LDAP互換性を損なうことなく、Active Directory から Entra ID へ移行

オンプレミスのActive DirectoryからMicrosoft Entra ID、Google Workspace、Okta、またはOneLoginへ、シームレスに移行できます。Foxpass Cloud LDAPは、組織のIdP認証を、現在もLDAPに依存しているシステムにまで拡張します