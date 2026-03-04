幼稚園・小中高校向けのセキュアなWi‑Fiおよびネットワークアクセス

Foxpass Cloud RADIUSで生徒のデータを保護し、ITの負担を軽減し、コンプライアンス基準を満たします。公立・私立を問わず、多くの学校に信頼されています。