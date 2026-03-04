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Foxpass
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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

幼稚園・小中高校向けのセキュアなWi‑Fiおよびネットワークアクセス

Foxpass Cloud RADIUSで生徒のデータを保護し、ITの負担を軽減し、コンプライアンス基準を満たします。公立・私立を問わず、多くの学校に信頼されています。

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

幼稚園～高校のIT課題に対応

複雑さのないモダンなネットワークアクセス制御

幼稚園から高校までの教育機関のITチームは、ネットワーク、デバイス、コンプライアンス、生徒の安全管理などの対応に追われ、余裕がありません。Foxpass Cloud RADIUSは、すべてのキャンパスにわたるセキュアなネットワークアクセスをシンプルにします:

Wi-Fiパスワードの共有やゲストネットワークの悪用はもう不要

  • ディレクトリ同期により、学生/スタッフの役割別にアクセスを適用

  • Google Workspace、Microsoft Entra ID、Okta、または OneLogin を使ってオンボーディング／オフボーディングを自動化

  • CIPA、FERPA、HIPAAに対応したログ機能で、監査にもすぐ対応できます

Foxpass は、K-12 のITチームが学生、教職員、ゲスト、デバイスの各グループにまたがるネットワークセグメンテーションを簡素化するのにも役立ちます。Google Workspace や Entra ID などの ID プロバイダーと統合することで、Foxpass は Wi-Fi 認証時にユーザーを適切な VLAN に動的に割り当てることができます。つまり、学生が教職員や管理システムと同じネットワークに接続されることはありません。SSID、MACアドレスリスト、VLANスイッチ設定を手動で管理する必要もありません。

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A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

E-Rate 認定ベンダー

Foxpassは、対象となる学校や図書館が連邦政府の補助金を活用してネットワークセキュリティの最新化を進められるE-Rateプログラムに参加していることを誇りに思います。Foxpass Cloud RADIUS はカテゴリー 2 — Internal Connections の対象です。

学校ネットワーク向けゼロトラストアクセス

  • Secure remote access management icon

    IDベースのアクセス制御

    確認済みのユーザーIDに基づいてネットワークアクセスを割り当てます。共有SSIDはもう不要です。既存のSSO、ディレクトリサービス、またはMDMと簡単に統合できます。

  • Devices icon

    学校支給端末およびBYODデバイスのサポート

    Jamf、Intune、Kandji などの主要なMDMを使ってWiFi証明書を自動発行・管理できます。教職員やスタッフ所有のデバイスには、Foxpass の BYOD インストーラーも利用できます。

  • Managed Access icon

    最小権限のネットワークアクセスを徹底

    スタッフ/学生/デバイスの役割やVLANごとにユーザーをセグメント化します。Foxpassを使えば、誰が、いつ、何に接続できるかを完全にコントロールできます。

  • Custom branding icon

    監査対応ログ

    あらゆるネットワークアクセスイベントの詳細なログを取得できます。インシデント対応、レポート作成、データコンプライアンス要件への対応に最適です。HIPAA、FERPA、および内部審査を順守する学校にとって不可欠です。

Wi-FiセキュリティのためにPKI証明書ベースの認証に重要な移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSにより、ほとんど手間をかけずにできました。クラウドベースのRADIUSサーバーは、Azure AD（Entra ID）およびJAMFとシームレスに統合され、セットアップが簡素化されます。約10,000人のユーザーへの証明書の発行は予想通りスムーズに進み、現在、学生とスタッフは比類のない安全なアクセスの恩恵を受けています。Foxpassは本当に私たちの期待を上回りました。

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

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学校がFoxpassを選ぶ理由

  • SOC 2 Type IIおよびHIPAA対応
  • Google Workspace for Education に対応
  • 1校から100校以上のキャンパスまで対応
  • 30分以内で設定完了
  • ゼロタッチのWi-Fiアクセス管理
  • コンプライアンスと監査のための組み込みツール
  • 99.9%の稼働率を実現し、2015年から信頼されています
  • 学校のネットワークを熟知した、親しみやすい米国拠点のサポートチーム

学校のネットワークをシンプルかつ安全にしませんか？

Foxpassは、複雑さや法外なコストを増やすことなく、K–12のITチームがWi-Fiセキュリティを最新化できるよう支援します。

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