今日の進化し続けるデジタル環境では、Wi-Fiネットワークにおける強固なアクセス制御の必要性がこれまで以上に高まっています。組織は常に、ユーザーにシームレスでありながら安全な体験を提供できるソリューションを求めています。
このブログでは、Wi-Fi（および有線）ネットワークのセキュリティを強化する主要な4つのソリューション、Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR、そして当社の製品であるFoxpass RADIUSを詳しくご紹介します。
Cisco Identity Services Engine（ISE）
Ciscoのセキュリティポートフォリオに不可欠なコンポーネントであるCisco ISEは、エンタープライズネットワークセキュリティを提供する一元化されたポリシー適用ツールとして機能します。機能の詳細な内訳は次のとおりです。
詳細なアクセス制御：ポリシーは、デバイスプロファイリング、ポスチャ評価、および特定のユーザーIDと役割に基づいています。
包括的な統合：他のCiscoのセキュリティ製品やネットワーキング製品とシームレスに統合し、セグメント化された制御されたアクセスを提供します。
ゲスト管理：一時的なアクセスは、ISE Self-Registered Guest Portal を通じて提供されます。
Cisco ISE は機能が豊富で業界をリードする製品ですが、その機能を真に活用するには、Cisco のインフラストラクチャとトレーニングへの多額の投資が必要です。堅牢なソリューションではありますが、Ciscoのエコシステムに深く組み込まれていない組織や、それを管理・維持するためのリソースがない組織にとっては、必要以上に高機能で過剰投資になる可能性があります。
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPassは、有線および無線ネットワーク全体にわたるアクセスセキュリティ機能で知られています。Aruba ClearPass は Aruba のインフラ向けに最適化されており、次の機能を提供します：
コンテキスト対応のアクセス制御：HPE Arubaインフラを活用し、きめ細かなネットワークアクセス制御を実現します。
BYOD管理：ClearPass Onboard は、社有ではないデバイスを含むさまざまなデバイスに対して、ポスチャ評価と修復をサポートします。
ゲストのオンボーディング: ClearPass Guest は、ゲストが手間なくセルフサービスでオンボーディングできる便利な内蔵ポータルを提供します。
ただし、ClearPass は非常に堅牢ですが、最適なパフォーマンスを得るには Aruba のインフラストラクチャとの統合を推奨します。マルチベンダー環境に対応していますが、多くの場合、最もシームレスな体験を得られるのは Aruba の包括的なネットワークスイートを活用したときです。
Portnox CLEAR（Portnox Cloud の一部）
Portnox CLEAR は、多様な企業環境全体にわたるセキュリティと可視性を重視した、マルチベンダー対応のWi-Fiセキュリティソリューションです。Portnox は、Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service の提供を Portnox CLEAR/Portnox Cloud ブランドで展開しています。Portnoxには、エージェントレスのネットワークアクセス制御をサポートするオンプレミスソリューションもあり、Portnox CLEARと統合して、社用デバイスとBYODの両方をより広範に管理できます。
Portnoxの共同ソリューションが提供するもの:
柔軟なデバイス検出: エージェントベースとエージェントレスのオプションにより、デバイスの分類と評価を行えます。
エンドツーエンドのセキュリティ: 包括的なアクセス制御ポリシーと、一般的なエンドポイントセキュリティツールとの統合。
クラウド中心の認証：管理しやすいようにクラウドで管理されるRADIUS-as-a-Service。
Foxpass RADIUS
クラウドへの移行がますます進む中、Foxpass RADIUS は、シンプルで拡張性が高く、ベンダーに依存しないネットワークアクセスソリューションを求める組織にとって、有力な選択肢として注目されています。Foxpass RADIUS は、シンプルさとスケーラビリティを重視しています：
シンプルなクラウドベースのセットアップ：Foxpass RADIUSの大きな特長の1つは、使いやすいクラウド主導のセットアップです。組織は、オンプレミスのインフラを抱えることなくRADIUSサービスを迅速に構築・管理できるため、設定が簡素化され、ITの運用負荷を軽減できます。
スケーラ��ビリティを中核に：Foxpass は、特に成長する企業にとって、ビジネスの変化するニーズを理解しています。Foxpass を使えば、組織はそれぞれの要件に応じて簡単に拡張・縮小できます。
最新の証明書ベース認証：サイバー脅威の時代において、Foxpass は証明書ベース認証に重点を置くことでセキュリティを重視しています。自動化された公開鍵基盤（PKI）により、デバイスとユーザーを安全に認証できるため、パスワードベースの仕組みに伴う脆弱性を低減できます。
シームレスなオンボーディング：デバイス、ユーザー、Wi-Fiネットワークが増え続ける中、オンボーディングは複雑な作業になりがちです。Foxpassはこのプロセスを簡素化し、最小限の手間でデバイスとユーザーをネットワークに追加できるようにすることで、セキュリティとユーザー体験を向上させます。
ベンダー中立のアプローチ：特定のエコシステムに組織を縛り付ける多くのWi-Fiセキュリティソリューションとは異なり、Foxpass RADIUSはベンダーに依存しない設計で際立っています。これにより、ほぼあらゆるネットワークおよびセキュリティハードウェアとシームレスに統合でき、企業は柔軟性を確保し、特定ベンダーへのロックインを回避できます。
一元管理：クラウド中心のソリューションであるFoxpass RADIUSは、管理者がアクセスポリシー、ユーザープロファイル、デバイスリストを監視、管理、変更できる一元化されたプラットフォームを提供します。この統合ビューにより、効率が向上し、対応時間を短縮でき、一貫したポリシー適用��を実現できます。
従来のソリューションとは異なり、Foxpass RADIUSは現代に合わせてネットワークアクセス制御を再構築します。シンプルさ、柔軟性、手頃な価格を重視しているため、機動力のあるスタートアップから成長中の大企業まで、幅広い組織にとって魅力的な選択肢となっています。複雑で高額になりがちなソリューションが主流の中、Foxpass RADIUS は新風を吹き込み、堅牢なネットワークセキュリティに複雑さや莫大なコストは不要であることを示しています。
Foxpassを選ぶべき理由
Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox のようなソリューションは、大規模な企業に最適です。ライセンス、ハードウェア、メンテナンスの面で、それなりの投資負担が伴います。
中小規模の組織にとって、Foxpass は、ネットワーク認証とアクセス制御の理想的な代替手段です。Foxpass のクラウドRADIUSソリューションは、導入のしやすさ、柔軟な拡張性、低い運用負荷により、一般的なコストや複雑さの壁を感じることなく、強固なネットワークセキュリティを実現できます。
技術的な機能に加え、Foxpass RADIUS は予算を重視する組織を念頭に置いて設計されています。従来のオンプレミスシステムにかかるコストと複雑さを排除することで、Foxpass はあらゆる規模・予算の�企業でも強固なWi-Fiネットワークセキュリティを導入しやすくします。
結論として、コスト効率に優れ、使いやすく、拡張性の高いWi-Fiセキュアアクセスソリューションをお探しなら、Foxpass RADIUSが最適な選択肢です。
手頃な価格で使いやすいシステムでネットワークセキュリティと認証を強化したい組織には、従来のオンプレミス型ネットワークアクセス制御の導入や複雑なクラウドソリューションと比べて、Foxpass RADIUSが最適な選択肢です。当社の効率的なクラウド提供モデルと直感的な管理機能により、あらゆる規模や予算の組織でもクラス最高のネットワークアクセス制御を実現できます。
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