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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

一元化されたSSHキー管理、クラウド連携認証、グループベースのsudoアクセス制御によるセキュアなサーバーアクセス

SSHキーの配布を自動化し、最小権限を徹底し、ユーザーのオフボーディングを簡素化。すべてを組織のクラウドIdP（Entra ID、Google Workspace、Okta、またはOneLogin）と同期できます。

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

課題

エンジニアリング環境全体でSSHキーやローカルユーザーアカウントを管理することは、すぐに複雑化し、安全性も低下します。チームは次のような課題を抱えています:

  • どのユーザーがどのシステムにSSHアクセスできるかを追跡

  • 従業員や請負業者が離職した際は、すぐにアクセスを削除できます

  • SSHキーとパスワードを定期的にローテーションする

  • 一貫したsudo権限を適用

  • SOC 2、ISO 27001、または社内監査に向けて、アクセス制御のコンプライアンスを証明

一元管理がなければ、孤立したキーや管理されていないsudoersファイルが現実的なリスクを生み、運用の負担も実際に増大します。

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

Foxpassのソリューション

Foxpassは、以下を一元化することで、Linux、macOS、UNIXシステムへのセキュアなアクセスを簡素化します：

  • SSH公開鍵の保存とローテーション

  • POSIXのユーザーおよびグループ定義（UID、GID、シェル）

  • LDAP経由のパスワードベースのログイン

  • ディレクトリグループに紐づくsudoアクセス

すべて、IDプロバイダー（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）と統合され、既存のインフラストラクチャを通じて適用されます。新しいエージェントやサーバーは必要ありません。

Foxpassでできること

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    SSHキー管理

    • FoxpassコンソールまたはAPIからキーをアップロード、取り消し、ローテーション

    • キーベースのログインのみを必須にする（パスワードへのフォールバックなし）

    • LDAP対応サーバーにキーを自動同期

    • オフボーディング時にキーが即座に削除されるようにします


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    LDAP連携のパスワードログイン

    • ディレクトリの資格情報を使用してLinux/macOSの認証を行う

    • UID、シェル、ホームディレクトリなどのPOSIXフィールドを設定

    • パスワードの複雑さと有効期限のポリシーを一元的に適用


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    sudoアクセスの強制

    • LDAPグループのメンバーシップに基づいてsudoアクセスを定義する

    • 権限昇格を動的に付与／制限

    • 静的なsudoersファイルを、ディレクトリ主導の制御に置き換えます


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    監査とコンプライアンス

    • ログイン試行とsudoの使用状況を追跡

    • 監査レポート用にログをエクスポート（90日まで延長可能）

    • SOC 2、HIPAA、社内セキュリティポリシーへの準拠を確保


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

よくあるシナリオ

  • 開発者のSSHキーを90日ごとにローテーションする

  • 請負業者に一時的なsudoアクセスを付与する

  • 新しい本番サーバーのSSHアクセスを制限する

  • コンプライアンス監査でアクセスポリシーの適用を証明

  • Linux/macOS へのアクセスを Okta または Google のグループメンバーシップに連動させる

自動化されたSSHキーとID管理により、ゼロトラストのサーバーアクセスを実現します。固定的な認証情報を、動的なSSHキーのローテーションとグループベースのアクセスポリシーに置き換え、クラウドIdPと統合することで、完全な可視性とコントロールを実現します。


この機能を有効にする方法

SSHキーとパスワード管理は、既存のFoxpass LDAPディレクトリを次の機能で拡張するFoxpass Engineering License Add-Onを通じて利用できます。

  • POSIX属性

  • SSHキーの管理

  • sudoグループポリシー

  • Linux/macOSのログイン強制を完全サポート


SSHアクセス制御をモダナイズする準備はできていますか？

手動でのキー管理や分散したログインポリシーとはもうお別れです。Foxpass は、ゼロトラストのベストプラクティスに沿った、安全でスケーラブルなアクセス制御をチームに提供します。

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