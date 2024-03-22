Foxpass Cloud RADIUSは、スムーズなクラウド認証を提供します
オンプレミスのITインフラの時代には、Microsoft NPSとActive Directory Domain Services (AD DS)が便利なネットワーク認証サービスを提供していました。組織が Microsoft Entra ID (Azure AD) のようなクラウドソリューションを採用する中で、Network ポリシー サーバー (NPS) のようなオンプレミスサーバーを運用し続けることは複雑さを増します。NPSはOAUTHやSAMLのような現代のアイデンティティ標準を活用する能力を欠いています。
Foxpass RADIUSは、ネットワークセキュリティを変革するためのターンキーソリューションを提供します。クラウドネイティブなRADIUS-as-a-Serviceプラットフォームとして、FoxpassはEntra ID、Azure AD、Google Workspace、Okta、その他のIDプロバイダーとスムーズに統合します。Foxpassは、証明書やトークンベースのパスワードレス認証と並んで、パスワードベースの方法をサポートしています。
Microsoft NPSと比較して、Foxpass Cloud RADIUSは重要な利点を提供します:
- クラウドベース: Entra IDに類似したネイティブクラウドサービスとして提供。
- シームレスなネットワーク統合: Wi-Fiおよび有線ネットワークと簡単に統合します。
- 幅広い認証サポート: パスワードと証明書ベースの認証の両方に対する広範なサポートを提供します。
- アイデンティティプロバイダーの互換性: Entra IDやGoogle Workspace、Oktaを含む幅広いクラウドアイデンティティプロバイダーと互換性があります。
- ターンキー管理: 包括的で完全に管理されたクラウドサービスにより、ローカルハードウェアとソフトウェア管理の複雑さを排除します。