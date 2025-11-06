メインコンテンツへスキップ
Splashtopに戻る
Foxpass
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル
A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

最新のネットワーク認証に対応するセキュアな通信

Foxpass Cloud RADIUS with RadSec は、認証、認可、アカウンティングデータをエンドツーエンドで保護し、あらゆるネットワークでRADIUSクライアントとサーバー間の通信を暗号化・検証済み・高信頼に保ちます。

無料トライアルデモを予約する
A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

概要

従来のRADIUSはUDPをベースに構築されていました。高速である一方、暗号化されておらず、信頼性にも欠けていました。RadSec (RADIUS over TLS) は、認証トラフィックをTLSで暗号化されたTCP接続経由で送信することで、RADIUSを最新化し、資格情報やポリシーを傍受や改ざんから保護します。

Foxpass にはRadSecが標準で組み込まれており、手動設定は不要で、維持すべきトンネルもなく、追加のインフラも必要ありません。アクセス ポイント、VPN、Foxpass Cloud RADIUS 間のすべての認証のやり取りは、暗号化され、検証され、整合性が確認されます。

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

仕組み

RadSec は、お使いのRADIUSクライアント（Wi-FiコントローラーやVPNゲートウェイなど）と Foxpass Cloud RADIUS サービスの間に、相互認証されたTLSトンネルを確立します。

  • 各エンドポイントは、RADIUSデータが交換される前に、信頼できるIDを通じて認証され、X.509証明書またはIdP認証によって検証されます。

  • すべてのRADIUSメッセージ（EAP-TLSおよびEAP-TTLSの認証ペイロードを含む）は、そのTLSトンネル内で安全に送信されます。

  • TCP は信頼性の高い順序どおりのパケット配信を確保し、TLS は暗号化とメッセージの完全性を保証します。

RadSec はトランスポート層を保護し、EAP-TLS と EAP-TTLS は RADIUS 内のID 交換を保護します。両者を組み合わせることで、認証における真のエンドツーエンドのセキュリティを実現します。

主なメリット

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    エンドツーエンド暗号化

    すべてのRADIUS通信を暗号化し、認証、認可、アカウンティングデータのプライバシーを保護するとともに、改ざんを防止します。

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    相互認証

    信頼されたID（X.509 certificatesまたはIdP validation）を使用してRADIUSクライアントとサーバーの両方を認証し、不正またはなりすましのエンドポイントを防止します。

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    安全なフェデレーションおよびマルチドメインアクセス

    eduroamOpenRoaming のような フェデレーションアクセスフレームワーク や、認証が複数のネットワークまたは管理ドメインをまたぐ分散型エンタープライズWi-Fi環境をサポートします。

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    信頼性が高く、拡張性に優れた

    TCPベースの配信により、パケット損失を防ぎ、サイト、地域、クラウド環境全体でのスケーリングを簡素化します。

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Foxpass Cloud RADIUS に組み込まれています

    RadSecはアドオンではなく、Foxpass Cloud RADIUSアーキテクチャの一部です。TLS暗号化とID検証は自動的に処理されるため、管理負担を軽減できます。

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    ゼロトラストとコンプライアンスに対応

    TLSで保護された転送により、SOC 2、HIPAA、PCI DSS、ISO 27001 の要件への対応を支援するとともに、継続的な検証と最小権限アクセスというゼロトラスト・ネットワーク接続の原則をサポートします。

RadSecにFoxpassを選ぶ理由

  • クラウドネイティブ実装 — オンプレミスのセットアップや保守は不要です。

  • TLSで暗号化 — すべてのRADIUSトラフィックが自動的に保護されます。

  • パスワードレスでID主導のアクセスを実現するIDおよび証明書ベースの認証（EAP-TLS / EAP-TTLS）

  • MDM 統合MDM Integrations & Certificate Management を通じて、Intune、Jamf、Kandji、Addigy などと連携します。

  • 完全な可視化 — すべての認証イベントに対する詳細なログ記録と監査証跡。

  • 迅速な設定 — TLSで保護されたセキュアなRADIUSを数分で導入。

  • API対応Foxpass API を使用して、設定と監視を自動化します。


今すぐRADIUSトラフィックの保護を始めましょう

Foxpass Cloud RADIUS と組み込みのRadSec暗号化で、エンタープライズグレードのネットワークセキュリティを設定します。数分で使い始めるか、個別のデモをご予約ください。

無料トライアルデモを予約する

よくある質問

RadSec、EAP-TLS、EAP-TTLSの違いは何ですか？
Copyright © 2026 Splashtop Inc. All rights reserved. 特に指定がない限り、価格はすべて米ドルで表記されています。 Splashtopの価格はすべて消費税抜きです。