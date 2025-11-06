概要
従来のRADIUSはUDPをベースに構築されていました。高速である一方、暗号化されておらず、信頼性にも欠けていました。RadSec (RADIUS over TLS) は、認証トラフィックをTLSで暗号化されたTCP接続経由で送信することで、RADIUSを最新化し、資格情報やポリシーを傍受や改ざんから保護します。
Foxpass にはRadSecが標準で組み込まれており、手動設定は不要で、維持すべきトンネルもなく、追加のインフラも必要ありません。アクセス ポイント、VPN、Foxpass Cloud RADIUS 間のすべての認証のやり取りは、暗号化され、検証され、整合性が確認されます。
仕組み
RadSec は、お使いのRADIUSクライアント（Wi-FiコントローラーやVPNゲートウェイなど）と Foxpass Cloud RADIUS サービスの間に、相互認証されたTLSトンネルを確立します。
各エンドポイントは、RADIUSデータが交換される前に、信頼できるIDを通じて認証され、X.509証明書またはIdP認証によって検証されます。
すべてのRADIUSメッセージ（EAP-TLSおよびEAP-TTLSの認証ペイロードを含む）は、そのTLSトンネル内で安全に送信されます。
TCP は信頼性の高い順序どおりのパケット配信を確保し、TLS は暗号化とメッセージの完全性を保証します。
RadSec はトランスポート層を保護し、EAP-TLS と EAP-TTLS は RADIUS 内のID 交換を保護します。両者を組み合わせることで、認証における真のエンドツーエンドのセキュリティを実現します。
主なメリット
エンドツーエンド暗号化
すべてのRADIUS通信を暗号化し、認証、認可、アカウンティングデータのプライバシーを保護するとともに、改ざんを防止します。
相互認証
信頼されたID（X.509 certificatesまたはIdP validation）を使用してRADIUSクライアントとサーバーの両方を認証し、不正またはなりすましのエンドポイントを防止します。
安全なフェデレーションおよびマルチドメインアクセス
eduroam や OpenRoaming のような フェデレーションアクセスフレームワーク や、認証が複数のネットワークまたは管理ドメインをまたぐ分散型エンタープライズWi-Fi環境をサポートします。
信頼性が高く、拡張性に優れた
TCPベースの配信により、パケット損失を防ぎ、サイト、地域、クラウド環境全体でのスケーリングを簡素化します。
Foxpass Cloud RADIUS に組み込まれています
RadSecはアドオンではなく、Foxpass Cloud RADIUSアーキテクチャの一部です。TLS暗号化とID検証は自動的に処理されるため、管理負担を軽減できます。
ゼロトラストとコンプライアンスに対応
TLSで保護された転送により、SOC 2、HIPAA、PCI DSS、ISO 27001 の要件への対応を支援するとともに、継続的な検証と最小権限アクセスというゼロトラスト・ネットワーク接続の原則をサポートします。
RadSecにFoxpassを選ぶ理由
クラウドネイティブ実装 — オンプレミスのセットアップや保守は不要です。
TLSで暗号化 — すべてのRADIUSトラフィックが自動的に保護されます。
パスワードレスでID主導のアクセスを実現するIDおよび証明書ベースの認証（EAP-TLS / EAP-TTLS）。
MDM 統合 — MDM Integrations & Certificate Management を通じて、Intune、Jamf、Kandji、Addigy などと連携します。
完全な可視化 — すべての認証イベントに対する詳細なログ記録と監査証跡。
迅速な設定 — TLSで保護されたセキュアなRADIUSを数分で導入。
API対応 — Foxpass API を使用して、設定と監視を自動化します。
今すぐRADIUSトラフィックの保護を始めましょう
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