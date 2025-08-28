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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Linux、macOS、SSHワークフロー向けの高度なアクセス制御

POSIX属性を有効にし、sudoアクセスを強制し、SSHキーを大規模に管理。異種環境を管理するエンジニアリングチームやDevOpsチーム向けに構築されています。

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

Engineering Add-Onとは何ですか？

Foxpass Engineering License Add-On は、Linux、macOS、UNIX システムを実行する環境向けに設計された高度な機能を、基本の Foxpass プランに追加します。

既存のCloud LDAPとCloud RADIUS基盤の上に、サーバーや設定のオーバーヘッドを追加することなく、エンジニアリンググレードのアクセス制御を重ねて実現します。

含まれる機能:

  • POSIX属性のサポート（UID、GID、シェル、ホームディレクトリ）

  • SSHキーの保存、ローテーション、適用

  • sudoポリシー管理

  • ログイン追跡と監査ログ

  • LDAPによる柔軟なユーザー／グループ権限設定


主なメリット

  • Smart Actions icon

    POSIX準拠のユーザー＆グループディレクトリ

    すべてのエンジニアリングユーザーに対して、UID、GID、ログインシェル、ホームディレクトリを割り当てて管理します。/etc/passwd に手を加えることなく、Linux/macOS マシン全体で一貫性を維持できます。

  • Security lock icon

    SSHキー管理を簡単に

    Foxpass コンソールまたは API から SSH キーをアップロード、ローテーション、または失効できます。ホスト型LDAPまたはシェルスクリプトを使用して、Linux/macOSサーバーへのユーザーごとのSSHアクセスを自動的に強制適用します。

  • Security vault icon

    sudoポリシーの適用

    個人またはLDAPグループに対するsudoアクセスを一元的に付与または制限します。組織の規模に合わせて拡張できる、動的なグループベースのポリシーで、扱いにくい sudoers ファイルを置き換えましょう。

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    コマンドラインに対応し、API主導

    FoxpassのWeb管理コンソールを使用するか、RESTful APIを介してお使いのツールと統合できます。Infrastructure as Codeを管理する開発者、SRE、プラットフォームチーム向けに構築されています。

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    お使いのスタックに対応

    標準で対応：

    • Linux（Ubuntu、Debian、CentOS、Alma、Rocky）

    • MacOS

    • LDAP認証が必要なVPN

    • Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin（ディレクトリ同期経由）


エンジニアリングのユースケース

  • 1～10,000台のサーバー全体でSSHログインを強制
  • 退職時や漏えい時には開発者キーをローテーションする
  • 契約社員にスプリント期間中だけsudoアクセスを付与し、その後取り消します
  • Linux と Mac のデバイス群全体でユーザー環境を標準化
  • 壊れやすいシェルスクリプトやローカルアカウントの乱立を置き換えましょう
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

コンプライアンスと拡張性を考慮して設計

  • 一元化された監査ログ

  • 共有資格情報なし

  • SSHキーのローテーション管理

  • ロールベースのアクセス

  • SOC 2 Type IIに準拠したバックエンド

  • LDAPの冗長性と稼働時間保証を標準搭載


アクセス制御をアップグレードする準備はできていますか？

ローカルユーザー管理が不要な、エンジニアリングレベルのアクセス制御を実現します。

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