課題：レガシーシステムとモダンなIDをつなぐ
企業がMicrosoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin などのクラウドIDプロバイダーへ移行を進める一方で、多くの社内システムやレガシーシステムでは、認証に依然としてLDAPが使われています。そうした少数のシステムのためだけにオンプレミスのActive Directoryを維持すると、アカウントの重複や同期の煩雑さ、不要なインフラの複雑化につながります。
ユーザーやIT部門がADに直接触れることなく、従来のシステムでは引き続き Active Directoryに対するLDAP認証 を行いながら、ユーザーが クラウドIdPの認証情報 でサインインできる安全な方法が必要です。
Foxpass ソリューション：IdP と AD の間のセキュアな LDAP プロキシ
Foxpass LDAP Bridge は、クラウドIdPのID を 既存のAD対応システム に安全に接続し、従来のアプリはLDAPベースの認証を継続して使用しながら、ユーザーは最新のクラウド資格情報でログインできるようにします。
Foxpass はホスト型LDAPプロキシとして機能し、各認証リクエストをお使いのIdPに対して検証し、レガシーシステムにAD互換の応答を返します。これにより、ドメインコントローラーを維持または公開する必要はありません。
Foxpass は、IdP のユーザーとグループを LDAP 属性とポリシーにマッピングし、クラウド IdP の認証情報でシームレスに認証できるようにします。重複したパスワードや手動同期は必要ありません。
次のことに活用できます：
LDAP のみをサポートする VPN、NAS デバイス、レガシーアプリを認証。
一元化されたログ記録と最小権限アクセスにより、セキュリティとコンプライアンスを維持します。
オンプレミスADからの移行を加速させましょう。
Foxpass LDAP Bridge が IdP を AD システムに接続する方法
ユーザーは、組織のクラウドIdP（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）で認証します。
Foxpass はユーザーのIDを検証し、LDAP 属性とポリシーにマッピングします。
レガシーシステムは、LDAPバインドのためにTLS経由でFoxpass LDAP Bridgeに接続します。
認証リクエストは処理・記録され、ADの認証情報を直接使用する必要はありません。
Foxpass LDAP Bridgeを使用する主なメリット
ハイブリッドIDをシンプルに：スキーマ変更なしで、IdPベースのログインをADシステムに接続します。
資格情報を統合: ユーザーはADではなく、組織のIdPを通じて認証されます。
ネットワークを保護：ドメインコントローラーやLDAPポートを直接公開しません。
移行を加速：完全なクラウドIDへの移行中も、レガシーシステムを機能し続けられるようにします。
コンプライアンスを強化: 可視性の一元化とアクセス監査。
次のステップ：完全なクラウドLDAPへ移行
Active Directoryを完全に廃止する準備ができたら、Foxpass Cloud LDAPはIdPと同期された完全なクラウドホスト型ディレクトリを提供し、LDAP互換性を維持しながら、認証においてADを完全に置き換えます。
LDAP または AD サーバーを自社で運用している場合、IT スタッフの時間を大量に無駄にしている可能性があります。
Ken K., Verified Foxpass User
IDP（Okta/Google）と簡単に統合でき、オンプレミスのADやサーバーがなくてもLDAPインターフェイスを提��供できます。チームは素晴らしく、私たちが提案した機能の実装にも前向きです。
Isaac O., Director of Technology