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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

クラウドIDをActive Directory対応システムに連携

Foxpass LDAP Bridge を使えば、最新のIDプロバイダー（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin など）を、Active Directory と LDAP 認証に依存する従来型アプリ、VPN、サーバーに接続できます。しかも、AD を公開したり拡張したりする必要はありません。

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A woman and a man in an office work together at a computer. The woman is standing and pointing at the screen, while the man sits and looks at the monitor. Large windows and plants are visible in the background.

課題：レガシーシステムとモダンなIDをつなぐ

企業がMicrosoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin などのクラウドIDプロバイダーへ移行を進める一方で、多くの社内システムやレガシーシステムでは、認証に依然としてLDAPが使われています。そうした少数のシステムのためだけにオンプレミスのActive Directoryを維持すると、アカウントの重複や同期の煩雑さ、不要なインフラの複雑化につながります。

ユーザーやIT部門がADに直接触れることなく、従来のシステムでは引き続き Active Directoryに対するLDAP認証 を行いながら、ユーザーが クラウドIdPの認証情報 でサインインできる安全な方法が必要です。

Four people are sitting around a table in a modern office, smiling and talking. Two are clearly visible, looking at each other and a laptop, while the others are blurred in the foreground.

Foxpass ソリューション：IdP と AD の間のセキュアな LDAP プロキシ

Foxpass LDAP Bridge は、クラウドIdPのID既存のAD対応システム に安全に接続し、従来のアプリはLDAPベースの認証を継続して使用しながら、ユーザーは最新のクラウド資格情報でログインできるようにします。

Foxpass はホスト型LDAPプロキシとして機能し、各認証リクエストをお使いのIdPに対して検証し、レガシーシステムにAD互換の応答を返します。これにより、ドメインコントローラーを維持または公開する必要はありません。

Foxpass は、IdP のユーザーとグループを LDAP 属性とポリシーにマッピングし、クラウド IdP の認証情報でシームレスに認証できるようにします。重複したパスワードや手動同期は必要ありません。

次のことに活用できます：

  • LDAP のみをサポートする VPN、NAS デバイス、レガシーアプリを認証。

  • 一元化されたログ記録と最小権限アクセスにより、セキュリティとコンプライアンスを維持します。

  • オンプレミスADからの移行を加速させましょう。


View looking up at a modern cable-stayed bridge against a partly cloudy blue sky, with numerous cables radiating from the central tower structure.

Foxpass LDAP Bridge が IdP を AD システムに接続する方法

  • ユーザーは、組織のクラウドIdP（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）で認証します。

  • Foxpass はユーザーのIDを検証し、LDAP 属性とポリシーにマッピングします。

  • レガシーシステムは、LDAPバインドのためにTLS経由でFoxpass LDAP Bridgeに接続します。

  • 認証リクエストは処理・記録され、ADの認証情報を直接使用する必要はありません。


Foxpass LDAP Bridgeを使用する主なメリット

  • ハイブリッドIDをシンプルに：スキーマ変更なしで、IdPベースのログインをADシステムに接続します。

  • 資格情報を統合: ユーザーはADではなく、組織のIdPを通じて認証されます。

  • ネットワークを保護：ドメインコントローラーやLDAPポートを直接公開しません。

  • 移行を加速：完全なクラウドIDへの移行中も、レガシーシステムを機能し続けられるようにします。

  • コンプライアンスを強化: 可視性の一元化とアクセス監査。


次のステップ：完全なクラウドLDAPへ移行

Active Directoryを完全に廃止する準備ができたら、Foxpass Cloud LDAPはIdPと同期された完全なクラウドホスト型ディレクトリを提供し、LDAP互換性を維持しながら、認証においてADを完全に置き換えます。

LDAP または AD サーバーを自社で運用している場合、IT スタッフの時間を大量に無駄にしている可能性があります。

Ken K., Verified Foxpass User

IDP（Okta/Google）と簡単に統合でき、オンプレミスのADやサーバーがなくてもLDAPインターフェイスを提供できます。チームは素晴らしく、私たちが提案した機能の実装にも前向きです。

Isaac O., Director of Technology

ギャップを埋める準備はできていますか？

Foxpass Cloud LDAPを使えば、クラウド環境とオンプレミス環境のシステム全体で認証を統合できます。ホストするためのインフラは不要で、パスワードの重複もなく、業務を中断することもありません。

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