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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

シンプルさ、セキュリティ、拡張性を追求したクラウドホスト型LDAPディレクトリ

1つの安全なクラウドベースのディレクトリから、ユーザー、グループ、アクセス許可を管理できます。Foxpass LDAP を使えば、自社で LDAP インフラを管理しなくても、レガシーシステム、VPN、サーバーアクセスを簡単にサポートできます。

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Foxpass Cloud LDAPとは何ですか？

Foxpass Cloud LDAP は、環境全体でユーザー認証とアクセス管理を一元化するホスト型ディレクトリサービスです。IDプロバイダーとシームレスに連携し、以下へのユーザーアクセスを安全かつ柔軟に管理できます。

  • VPNサービス

  • LDAPバインドを必要とするレガシーアプリケーション

  • MacOS、Linux、UNIX システム（Engineering License 経由）

  • POSIX準拠のディレクトリに依存する内部ツール

従来のLDAP設定とは異なり、Foxpassでは次のことが可能です：

  • メンテナンス不要のクラウドホスト型インフラ

  • ユーザーとグループを管理するための、Webベースのコンソールと強力なAPI

  • Linux、macOS、SSHアクセス向けのオプションPOSIXサポート（Engineering Licenseアドオン

Foxpass Cloud LDAP は、Cloud RADIUS とあわせて、すべての基本 Foxpass ライセンスに含まれています。

主なメリット

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    ITアクセス制御をシンプルに

    Foxpass ConsoleまたはAPIから、ユーザー、グループ、アクセス許可を管理できます。LDIFファイルを編集したりLDAPスキーマを維持したりすることなく、役割の割り当て、IDの同期、アプリやサービスへのアクセスの管理を行えます。

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    VPNおよびレガシー互換性向けのLDAP Bridge

    LDAPに依存するVPNやアプリを接続する必要がありますか？Foxpass Cloud LDAP は、最新のIDシステム（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）と、現在もLDAPを使用するあらゆるソフトウェアをつなぐ橋渡し役を果たします。

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    POSIX対応＆SSHアクセス

    Engineering License add-on を使用すると、macOS、Linux、UNIX システムで使用するための POSIX ユーザー属性とグループ属性を利用できるようになります。Foxpass SSH Key Managementと組み合わせることで、すべての環境にわたって安全なログインアクセスを一元的に適用できます。

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    安全で監査可能な認証

    すべての認証リクエストはログに記録されます。組み込みの監査証跡を活用して、コンプライアンス対応を支援し、ユーザーアクティビティを追跡し、インフラのセキュリティ体制を維持します。

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    自動ディレクトリ同期

    クラウドIdP（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）からユーザーとグループを同期し、LDAP構造に自動的に反映します。

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    コンソールまたはAPI制御

    GUIでも自動化でも、お好みの方法を選べます。Foxpassならその両方を利用できます。すばやく編集するにはWeb管理コンソールを使うか、APIを活用してユーザーのプロビジョニング、資格情報のローテーション、またはインフラ全体のデータ同期を行います。

ユースケース

  • VPN accessのためにリモートユーザーを認証

  • LDAP bindをサポートするレガシーアプリケーションを接続

  • グループベースのLDAP検索を使用して内部ツールを管理

  • Linux/macOSサーバーにPOSIX準拠のユーザーデータを提供

  • 小規模チームやハイブリッドチーム向けの軽量なディレクトリサービスとして利用できます

  • 脆弱なオンプレミスのLDAPサーバーを、安全なクラウドネイティブの代替手段に置き換えましょう

  • ローカルアカウントと管理されていないパスワードの乱立を置き換え

  • APIを使ってオンコールスケジュールをアクセス許可に結び付け、セキュリティを強化


LDAP と RADIUS の比較 - それぞれはどのような場合に使うべきでしょうか？

Foxpass には Cloud LDAP と Cloud RADIUS の両方が含まれているため、どちらかを選ぶ必要はありません。各システムに最適なものを使い、すべてを1か所で管理できます。

ユースケース

LDAPを使用

RADIUSを使用する

システムログイン（Linux/macOS）

VPN互換性（OpenVPN、レガシークライアント）

セキュアWi-Fi（802.1X、WPA2-Enterprise)

Sudo / SSHキー認証

*

レガシーアプリの認証

* POSIX と SSH key 機能は Engineering Add-On でご利用いただけます

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

以下を求めるIT・エンジニアリングチームに最適:

  • オーバーヘッドやメンテナンスの手間がかからないLDAP

  • レガシー認証ワークフローをクラウドネイティブに制御

  • SSHとsudoのアクセスを中央IDに紐付け

  • Directory Syncによるユーザーの自動プロビジョニング

  • エンジニアリングレベルのツールを、使いやすいUIで


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

技術概要

  • ホスティング型の安全なLDAPv3準拠ディレクトリ

  • Google Workspace、Azure Entra ID、Okta、または OneLogin からユーザーを同期

  • TLS暗号化、匿名または認証済みのバインド、グループベースのアクセスに対応

  • OpenVPN、Cisco AnyConnect、pfSense などに対応

  • PAM + NSS統合により、LinuxおよびmacOSで動作します

  • ユーザープロビジョニングと自動化のための完全なドキュメントを備えたAPI


すべてのFoxpassプランに含まれています

Foxpass Cloud LDAP は、Cloud RADIUS、ディレクトリ同期、コンソール/API 管理とあわせて、基本の Foxpass ライセンスに含まれています。高度なエンジニアリング機能（POSIX、SSHキー統合）は、Engineering License Add-Onで利用できます。

「Foxpassを心からお勧めします。独自のLDAPまたはADサーバーを維持している場合、ITスタッフの時間を無駄にしている可能性があります。

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

「Foxpassは堅実だ。それは私たちの主要なユーザーディレクトリだ。カスタマーサポートとドキュメントは素晴らしい。FoxpassはGitlab、Jenkins、ssh、そしてAWS VPNをバックアップしている。」

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

業界をリードする企業に信頼されています

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

LDAPインフラをモダナイズする準備はできていますか？

自社でディレクトリをホスティングすることなく、システム全体のユーザー認証を安全かつシンプルにします。

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