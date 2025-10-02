課題
MACアドレスリスト、SSID、または手動で割り当てたVLANを使用した静的なネットワークセグメンテーションは、次のとおりです。
柔軟性がなく、拡張しにくい
なりすましやラテラルムーブメントに対して脆弱
オンボーディングやアクセス変更に多くの工数がかかる
ユーザーIDやデバイスの信頼レベルを考慮しない
組織がゼロトラストアーキテクチャとBYOD/リモートアクセスモデルを導入する中で、従来のセグメンテーションツールでは対応しきれません。
Foxpassのソリューション
Foxpass は、ID ベースの RADIUS 認証を使用して、動的VLAN割り当てとネットワークセグメンテーションを実現します。
アクセスをディレクトリグループのメンバーシップ（Google、Okta、Entra ID、OneLogin、LDAP経由）に紐付ける
認証時にユーザーとデバイスをVLANに割り当てる
EAP-TTLS（ID/パスワード）とEAP-TLS（証明書ベース認証）の両方をサポート
Foxpass RADIUS を使用して、Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク全体でセグメンテーションを強化
これにより、ITチームはユーザーやデバイスごとにVLANを手動で管理しなくても、最小権限の原則を徹底し、ラテラルムーブメントを封じ込めることができます。
仕組み
ユーザーがWi-FiまたはVPNに接続します
Foxpass RADIUS はユーザーまたはデバイスを認証します（EAP-TLS または EAP-TTLS 経由）
グループメンバーシップは確認されます 同期されたIDプロバイダー（Google、Entra ID など）を介して
RADIUS応答にはVLAN割り当てが含まれます
ユーザーは適切なセグメントに配置されます （例：guest、admin、IoT、dev、student）
IDベースセグメンテーションのメリット
部門、デバイス、役割をまたいで最小権限を徹底
キャンパス環境で学生、教職員、ゲストのトラフィックを自動的に分離
開発、ステージング、本番環境を論理的に分離した状態に保つ
証明書ベースのVLAN割り当てで、BYODと未管理デバイスを保護
ゼロトラストとコンプライアンスフレームワーク（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）をサポート
一般的な利用事例
ユースケース
説明
教育
ディレクトリグループを使用して、学生、教職員、ゲストを異なるVLANに配置します
大企業
エンジニアリング／開発環境を、財務、人事、また�は社内アプリから分離
小売店／支店拠点
POS、ゲストWi-Fi、社内バックオフィスのトラフィックを分離
医療
PHIと非規制システムへのアクセスを分離
BYODネットワーク
管理されていない個人用デバイスを自動的に低信頼VLANに配置
関連するFoxpassの機能
Cloud RADIUS – グループマッピングによるVLAN割り当てをサポート
ディレクトリ同期 – Entra ID、Okta、Google Workspace、またはLDAPからユーザーロールを取得
証明書管理 – EAP-TLSとMDM/BYOD登録を使用して信頼を強制
Cloud LDAP – オンプレミスまたはハイブリッド環境向けのグループロジックを管理
リアルタイムログ記録 – VLANとポリシーごとのアクセス試行を追跡
Foxpass Cloud RADIUS の詳細はこちら