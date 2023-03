Accesso remoto Splashtop per il Digital Signage

Con Splashtop Remote Support puoi accedere e controllare da remoto il tuo digital signage basato su Windows e Android in qualsiasi momento. Puoi mantenere il corretto funzionamento dei tuoi dispositivi, fornire assistenza per risolvere qualsiasi problema nel momento in cui si presenta (anche quando non sei presente) e aggiornare i contenuti sullo schermo in tempo reale. Splashtop Remote Support è una soluzione semplice per il supporto di più dispositivi di digital signage.