Accesso remoto Splashtop per il Digital Signage
Accedi al tuo digital signage sempre e ovunque, da qualsiasi dispositivo
Supporta facilmente la tua segnaletica digitale per ridurre al minimo i tempi di inattività
Con SRS Premium puoi accedere e controllare da remoto il tuo digital signage basato su Windows e Android in qualsiasi momento. Puoi mantenere il corretto funzionamento dei tuoi dispositivi, fornire assistenza per risolvere qualsiasi problema nel momento in cui si presenta (anche quando non sei presente) e aggiornare i contenuti sullo schermo in tempo reale. SRS Premium è una soluzione semplice per il supporto di più dispositivi di digital signage.
Accesso remoto completo e supporto per il tuo Digital Signage Windows e Android
Grazie all'ampio supporto di Splashtop, puoi accedere e controllare in remoto il tuo digital signage da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook.
Accedi e controlla da remoto qualsiasi dispositivo con sistema operativo Android 8.0 o superiore. Splashtop supporta il controllo remoto di dispositivi Android di varie marche, tra cui Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE e altri.
Vantaggi principali
Facile installazione
Crea il tuo pacchetto di distribuzione e installa lo streamer su tutti i tuoi dispositivi di digital signage. Una volta installato, potrai accedere da remoto e fornire assistenza ai tuoi dispositivi.
Risolvi i problemi da remoto
Il tuo digital signage deve funzionare sempre, senza problemi. Quando si verifica un problema, è sufficiente collegarsi al dispositivo da remoto, individuare i problemi e risolverli rapidamente.
Aggiorna i dispositivi in modo rapido
Hai bisogno di aggiornare i contenuti su più dispositivi di digital signage, anche se si trovano in diversi luoghi? Accedi da remoto a quelli che devi aggiornare e risolvi rapidamente il problema.
Prestazioni elevate
Il motore ad alte prestazioni di Splashtop offre connessioni veloci con qualità e audio HD. Il controllo remoto e l'assistenza al tuo digital signage non sono mai stati così facili.
Gestione e raggruppamento degli utenti
Organizza i tuoi dispositivi di digital signage in gruppi per gestire facilmente l'accesso. Inserisci altri utenti nei gruppi e imposta i loro ruoli e permessi di accesso.
Sicurezza
Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Tutte le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono registrati. Maggiori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.