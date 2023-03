Tendenze tecnologiche strategiche per il 2021: ovunque si trovino le operazioni

Nonostante le difficoltà che il 2020 ha portato, i leader del settore informatico hanno adottato numerose e preziose linee di tendenza nel campo dell'IT: ad esempio, come trasferire rapidamente le loro intere organizzazioni verso una forza lavoro remota; come creare un ambiente di lavoro sicuro e come dare la priorità alle iniziative digitali più di quanto sia mai stato fatto prima.

Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare. Per le organizzazioni IT, il 2021 porta con sé l'imperativo di generare più valore per le aziende, sfruttando le tendenze innovative delle tecnologie dell'informazione.

Riteniamo che questo rapporto metta in evidenza le tendenze e le sfide, relative al settore dell'Information Technology, che questi leader IT dovranno affrontare nel prossimo anno e gli interventi che possono intraprendere di conseguenza: