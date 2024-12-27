Tendenze tecnologiche strategiche per il 2021: ovunque si trovino le operazioni
Nonostante le difficoltà che il 2020 ha portato, i leader del settore informatico hanno adottato numerose e preziose linee di tendenza nel campo dell'IT: ad esempio, come trasferire rapidamente le loro intere organizzazioni verso una forza lavoro remota; come creare un ambiente di lavoro sicuro e come dare la priorità alle iniziative digitali più di quanto sia mai stato fatto prima.
Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare. Per le organizzazioni IT, il 2021 porta con sé l'imperativo di generare più valore per le aziende, sfruttando le tendenze innovative delle tecnologie dell'informazione.
Riteniamo che questo rapporto metta in evidenza le tendenze e le sfide, relative al settore dell'Information Technology, che questi leader IT dovranno affrontare nel prossimo anno e gli interventi che possono intraprendere di conseguenza:
CIO e responsabili IT
Leader nel settore della sicurezza e nella gestione del rischio
Responsabili delle applicazioni
Leader nella gestione di programmi e portafogli
Leader nel settore dei dati e dell'analisi
Leader di infrastrutture e attività operative
Leader dell'architettura aziendale
Leader nel settore del sourcing, degli acquisti e della gestione dei fornitori