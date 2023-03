Opuscolo Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è uno strumento per l'accesso e il supporto remoto ai computer che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Sfrutta l'accesso non supervisionato ai computer per consentire a dipendenti e studenti di lavorare da casa o all'IT di gestire i computer e fornire assistenza. Questo software include anche strumenti di assistenza rapida on-demand per dispositivi Windows, Mac, Linux e Android, oltre alla visualizzazione dello schermo remoto di iOS in tempo reale, all'integrazione SSO/SAML e alle funzionalità di gestione del computer remoto.

Scopri i vantaggi derivanti dall'utilizzo di Splashtop Enterprise per l'accesso e il supporto remoto della tua azienda. Per maggiori informazioni, consulta la nostra brochure del prodotto.