Video dimostrativo di Splashtop Business Access

Scopri come configurare e avviare una sessione di accesso remoto per controllare il tuo computer a distanza, invitare gli utenti e gestire il tuo team. Splashtop Business Access è la soluzione migliore per privati, team e intere organizzazioni che desiderano lavorare in smart working.

Accedi ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook con Splashtop. Scopri di più e inizia gratuitamente.