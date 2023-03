Supportare una forza lavoro distribuita

L'impatto del lavoro distribuito sull'uomo

Il nostro sondaggio su 1.000 responsabili delle decisioni in ambito IT ha rilevato quanto siano vasti i vantaggi delle soluzioni per l'accesso e il supporto remoto sicuro. Il 42% del campione ha dichiarato che il proprio lavoro è più gratificante. Ciononostante, molti si scontrano con le barriere che ostacolano l'adozione di pratiche di lavoro flessibili.

Colmare le lacune del lavoro a distanza

Scopri quali sono i punti di forza di una strategia di lavoro distribuito sostenibile e in che modo i responsabili delle decisioni in materia di IT possono tracciare la rotta verso una maggiore produttività e un maggiore benessere sul luogo di lavoro.