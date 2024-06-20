Supportare una forza lavoro distribuita
Il lavoro distribuito è destinato a rimanere, ma non è più sufficiente per consentire l'accesso ovunque o in qualsiasi momento. Una strategia a prova di futuro si basa sulla flessibilità e sugli utenti dell'organizzazione.
Le soluzioni per il controllo remoto favoriscono la crescita dei team IT
I responsabili del settore IT si sono trovati ad affrontare una situazione sempre più complessa, poiché hanno dovuto fare i conti con una forza lavoro distribuita, con sedi di team più ampie, minacce alla sicurezza elevate, numerosi dispositivi e sistemi operativi, oltre a facilitare l'evoluzione dei modelli di lavoro e delle esigenze individuali.
Tuttavia, una nuova ricerca svela che un terzo dei responsabili IT si sente meno stressato sul lavoro grazie alle soluzioni di accesso e supporto remoto. I vantaggi di questi strumenti garantiscono flessibilità senza compromessi, esperienze intuitive, sicurezza affidabile e supporto duraturo. Inoltre, hanno un impatto diretto sulla fiducia dei dipendenti e sulla soddisfazione professionale.
Leggi il whitepaper
Per maggiori informazioni su come l'accesso remoto sicuro e le soluzioni di supporto possono favorire la produttività e la felicità sul posto di lavoro, scarica il report di Splashtop, "Dal lavoro caotico a quello distribuito: in che modo l'IT sta affrontando il cambiamento dell'ambiente di lavoro".
Esempi del mondo reale
Come BDP è passata al remoto in 24 ore
Come BDP è passata al remoto in 24 ore
Quando è arrivata la pandemia di COVID-19, BDP si è trovata nella necessità di consentire a 1.350 dipendenti di lavorare da casa. Scopri come la nostra soluzione ha permesso di accedere in modo rapido e intuitivo a tutti i software aziendali con una gestione di livello aziendale e un'autenticazione a più fattori (MFA).
Dal lavoro caotico a quello distribuito in tre numeri fondamentali
Dal lavoro caotico a quello distribuito in tre numeri fondamentali
Cosa pensano i team IT del futuro? Quali sono le tre aree principali su cui dovrebbero concentrarsi per favorire una maggiore flessibilità ed esperienza sul posto di lavoro? Scopri i punti chiave degli approcci sostenibili e proattivi leggendo il nostro articolo.
L'impatto del lavoro distribuito sull'uomo
Il nostro sondaggio su 1.000 responsabili delle decisioni in ambito IT ha rilevato quanto siano vasti i vantaggi delle soluzioni per l'accesso e il supporto remoto sicuro. Il 42% del campione ha dichiarato che il proprio lavoro è più gratificante. Ciononostante, molti si scontrano con le barriere che ostacolano l'adozione di pratiche di lavoro flessibili.
Colmare le lacune del lavoro a distanza
Scopri quali sono i punti di forza di una strategia di lavoro distribuito sostenibile e in che modo i responsabili delle decisioni in materia di IT possono tracciare la rotta verso una maggiore produttività e un maggiore benessere sul luogo di lavoro.
Sicurezza di alto livello
Le più sofisticate minacce alla sicurezza possono entrare in azione in qualsiasi momento, soprattutto quando si ha il compito di gestire un numero crescente di dispositivi diversi nelle varie sedi. Per mantenere il controllo, le aziende devono considerare la sicurezza come una questione che non si conclude mai.
Dagli standard e dalla conformità alle protezioni di sicurezza avanzate, i prodotti aziendali di Splashtop sono realizzati appositamente per dare all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati e ai dipendenti la flessibilità di accedervi da qualsiasi luogo.
Flessibilità e prestazioni
Adattare il lavoro alle diverse esigenze non può comportare un costo in termini di prestazioni. Indipendentemente dal modo o dal luogo in cui le persone devono lavorare, le organizzazioni devono avere la certezza di disporre di una soluzione per la continuità operativa che si adatti alle loro esigenze specifiche.
Con un'unica console centralizzata e un'ampia gamma di funzioni, Splashtop offre la possibilità di mantenere l'agilità e di ridurre la complessità del lavoro distribuito. La gestione efficace di un ambiente di lavoro in continua evoluzione è ancora più semplice grazie a una soluzione di supporto remoto che si adatta al flusso di lavoro di ogni utente.
Servizio clienti
Con un punteggio Net Promoter Score (NPS) di 93, Splashtop è la migliore azienda del settore per quanto riguarda l'assistenza ai clienti e il suo impegno è rivolto a far sì che i team lavorino senza interruzioni. I nostri clienti possono scegliere di parlare con gli esperti tecnici e i team di vendita o di utilizzare l'assistenza via chat per risolvere rapidamente i problemi.
Soluzioni remote semplici
Ogni minuto che si spreca in attesa della risoluzione di un problema incide direttamente sulle prospettive di un'azienda. Tuttavia, avere un team dedicato a disposizione, sia che si tratti di assistenza supervisionata che non supervisionata, può essere utile a contrastare i tempi di inattività non necessari.
Noi di Splashtop ci impegniamo a dare alle persone gli strumenti e il supporto per lavorare nel modo in cui desiderano, dove vogliono e con qualsiasi dispositivo di loro scelta.