La divisione robotica di Yamaha Motor's utilizza Splashtop per fornire assistenza in remoto ai dispositivi IoT

Con Splashtop, il servizio di manutenzione remota dell'azienda SMT di Yamaha ottiene innanzitutto informazioni precise e rapide sulla causa del problema, collegandosi direttamente ai dispositivi IoT SMT.

Masui ha dichiarato: "Finora dovevamo comunicare verbalmente al cliente lo stato delle schermate operative e i metodi operativi. Di conseguenza, a volte ci sentivamo insoddisfatti e stressati reciprocamente. Tuttavia, grazie alla possibilità di accedere direttamente al dispositivo e di acquisire la cronologia degli errori e i registri delle operazioni, siamo riusciti a ridurre subito questo stress".

I motivi principali per cui il settore SMT di Yamaha ha scelto Splashtop On-Prem:

Implementazione in loco: per soddisfare i loro rigorosi requisiti di sicurezza, la loro azienda SMT voleva una soluzione autogestita e Splashtop ha fornito loro questa opzione. L'azienda ha implementato il Gateway Splashtop in sede e ha installato lo Streamer Splashtop sulle apparecchiature SMT in tutto il mondo per consentire l'accesso remoto.

Prestazioni elevate e sicurezza garantita: Splashtop ha fornito ai tecnici connessioni remote affidabili, consentendo loro di effettuare sessioni di risoluzione dei problemi e di riparazione con i clienti in totale serenità. Splashtop ha anche soddisfatto tutte le esigenze in termini di sicurezza.

Adatto all'assistenza remota e alla formazione degli utenti: Masui ha dichiarato: "Dal momento che possiamo condividere il nostro schermo con il cliente e viceversa, e controllare il mouse, possiamo anche fare formazione agli utenti. La formazione guidata dell'utente e la possibilità di replicare i problemi del cliente migliorano le sue capacità. Siamo in grado di fornire una formazione sicura ai nostri clienti, soprattutto ai nuovi utenti. Siamo a disposizione ogni volta che ne hanno bisogno".

"Possiamo acquisire le informazioni in modo sicuro e più accurato rispetto al passato, senza alcuna perdita di tempo, e compiere rapidamente il passo successivo richiesto sull'apparecchiatura del cliente. L'utilizzo di Splashtop On-Prem per l'assistenza remota ha ridotto in modo significativo l'onere per i nostri tecnici e per i clienti."

Masanobu Miyamoto, responsabile dello sviluppo del Development Group, ha aggiunto: "con l'introduzione di Splashtop, pensiamo di aver creato un ambiente che consente di fornire facilmente servizi di manutenzione remota 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno".