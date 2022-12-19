La divisione robotica di Yamaha Motor's utilizza Splashtop per fornire assistenza in remoto ai dispositivi IoT
Ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e la manutenzione dei dispositivi IoT con Splashtop On-premise
Riepilogo
Una delle principali priorità dei clienti Yamaha nel settore delle Surface Mount Technology (SMT) è il miglioramento della produttività della produzione. Questo significa che il team della divisione SMT di Yamaha riceve diverse richieste di personalizzazione delle attrezzature e deve decidere rapidamente se le richieste dei clienti possono essere realizzate.
La divisione SMT di Yamaha commercializza e produce internamente, con un unico marchio, tutte le attrezzature per il montaggio superficiale necessarie per le schede elettroniche IoT. Questo permette di collegare efficacemente tutti i prodotti e le parti e di avere un processo tecnico, produttivo e di vendita integrato. Di conseguenza, l'attività SMT di Yamaha è in grado di soddisfare le richieste di personalizzazione dei propri clienti e di avere un vantaggio sulla concorrenza.
Oltre ai macchinari industriali, il settore SMT ha presentato un'offerta di servizi di manutenzione remota, con un numero di telefono di assistenza specifico per il cliente interessato a richieste di informazioni e problematiche relative ai prodotti. Da quando la divisione SMT ha implementato Splashtop come soluzione di assistenza remota, i tecnici sono stati in grado di ridurre significativamente i tempi di risposta e di risoluzione, con grande soddisfazione dei clienti.
Masanobu Miyamoto, responsabile dello sviluppo del Gruppo Sviluppo, e Miharu Masui, responsabile dei servizi informativi del Gruppo SMT, condividono la loro storia su Splashtop.
Dal gruppo Yamaha SMT
L'utilizzo di Splashtop On-Prem per il supporto remoto ha ridotto in modo significativo le incombenze per i nostri tecnici e per i clienti.
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
Dal gruppo Yamaha SMT
Con l'introduzione di Splashtop, pensiamo di aver creato un ambiente che consente di fornire facilmente servizi di manutenzione remota 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
La sfida: ridurre i tempi di risoluzione e risolvere rapidamente i problemi dei clienti
La divisione SMT di Yamaha commercializza e produce internamente, con un unico marchio, tutte le attrezzature per il montaggio superficiale necessarie per le schede elettroniche IoT. Questo permette di collegare efficacemente tutti i prodotti e le parti e di avere un processo tecnico, produttivo e di vendita integrato. Di conseguenza, l'attività SMT di Yamaha è in grado di soddisfare le richieste di personalizzazione e di avere un vantaggio sulla concorrenza.
Prima di utilizzare Splashtop, Miharu Masui, Chief of Information Services di SMT Group e il suo team IT identificavano la causa dei problemi tecnici raccogliendo informazioni dalle loro apparecchiature SMT basate su Windows e scambiando informazioni con i clienti attraverso file, e-mail e fotografie.
Oltre ai macchinari per il settore industriale, la loro attività SMT ha introdotto un'offerta di servizi di manutenzione a distanza. Hanno creato un numero di contatto di assistenza specifico per i clienti per le richieste e i problemi relativi ai prodotti.
Masui ha dichiarato: "Quando si verificava un problema, ridurre i tempi di riparazione e ripristino era una questione importante. Per risolvere i problemi, spesso si sostituivano le parti dell'apparecchiatura. I tecnici dell'assistenza dovevano recarsi fisicamente presso l'azienda ed eseguire le riparazioni. Di conseguenza, è stato piuttosto difficile ridurre drasticamente i tempi di viaggio e di lavoro dei tecnici dell'assistenza, dato il processo attuale".
Poiché non era possibile abbreviare i tempi per l'invio del tecnico dell'assistenza, Masui e il suo team hanno deciso di ridurre il tempo che intercorre tra il momento in cui il cliente li contatta e l'identificazione della causa, prima dell'invio del tecnico. A tal fine, hanno scelto Splashtop On-Prem.
La soluzione: l'azienda SMT di Yamaha utilizza la soluzione On-premise di Splashtop per supportare da remoto i propri dispositivi IoT
Con Splashtop, il servizio di manutenzione remota dell'azienda SMT di Yamaha ottiene innanzitutto informazioni precise e rapide sulla causa del problema, collegandosi direttamente ai dispositivi IoT SMT.
Masui ha dichiarato: "Finora dovevamo comunicare verbalmente al cliente lo stato delle schermate operative e i metodi operativi. Di conseguenza, a volte ci sentivamo insoddisfatti e stressati reciprocamente. Tuttavia, grazie alla possibilità di accedere direttamente al dispositivo e di acquisire la cronologia degli errori e i registri delle operazioni, siamo riusciti a ridurre subito questo stress".
I motivi principali per cui il settore SMT di Yamaha ha scelto Splashtop On-Prem:
Implementazione in loco: per soddisfare i loro rigorosi requisiti di sicurezza, la loro azienda SMT voleva una soluzione autogestita e Splashtop ha fornito loro questa opzione. L'azienda ha implementato il Gateway Splashtop in sede e ha installato Splashtop Streamer sulle apparecchiature SMT in tutto il mondo per consentire l'accesso remoto.
Prestazioni elevate e sicurezza garantita: Splashtop ha fornito ai tecnici connessioni remote affidabili, consentendo loro di effettuare sessioni di risoluzione dei problemi e di riparazione con i clienti in totale serenità. Splashtop ha anche soddisfatto tutte le esigenze in termini di sicurezza.
Adatto all'assistenza remota e alla formazione degli utenti: Masui ha dichiarato: "Dal momento che possiamo condividere il nostro schermo con il cliente e viceversa, e controllare il mouse, possiamo anche fare formazione agli utenti. La formazione guidata dell'utente e la possibilità di replicare i problemi del cliente migliorano le sue capacità. Siamo in grado di fornire una formazione sicura ai nostri clienti, soprattutto ai nuovi utenti. Siamo a disposizione ogni volta che ne hanno bisogno".
"Possiamo acquisire le informazioni in modo sicuro e più accurato rispetto al passato, senza alcuna perdita di tempo, e compiere rapidamente il passo successivo richiesto sull'apparecchiatura del cliente. L'utilizzo di Splashtop On-Prem per l'assistenza remota ha ridotto in modo significativo l'onere per i nostri tecnici e per i clienti."
Masanobu Miyamoto, responsabile dello sviluppo del Development Group, ha aggiunto: "con l'introduzione di Splashtop, pensiamo di aver creato un ambiente che consente di fornire facilmente servizi di manutenzione remota 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno".
I risultati: sfruttare Splashtop per i piani di espansione all'estero
Yamaha ha in programma di espandere la propria divisione SMT al di fuori del Giappone. Miyamoto ha dichiarato: " In un futuro non troppo lontano, prevediamo di espanderci anche all'estero. Crediamo che anche la Cina, l'Europa e le Americhe siano molto motivate a integrare l'IoT".
Attualmente, i rivenditori e i distributori aiutano il team a supportare i loro clienti all'estero. A causa del fuso orario e delle barriere linguistiche, c'era un notevole ritardo nel trasmettere le informazioni necessarie per risolvere i problemi. Esisteva anche la possibilità che si perdessero informazioni essenziali. Masui ha dichiarato: "Ora, fornendo servizi di manutenzione remota con Splashtop, possiamo acquisire i dati direttamente dalle apparecchiature e capire con precisione quando, dove e cosa è successo".
Grazie a una piattaforma di assistenza remota basata sull'IoT come Splashtop, la divisione SMT di Yamaha può espandersi a livello globale e fornire un'assistenza efficace ai clienti di tutto il mondo.
Dettagli
Informazioni su Yamaha Motor Co.
Yamaha Motor Co., Ltd. è un'azienda giapponese produttrice di motociclette, prodotti nautici come barche e motori fuoribordo e altri prodotti a motore. La divisione Robotica si concentra sullo sviluppo e sulla vendita di apparecchiature per la tecnologia di montaggio superficiale (SMT) o di macchine pick-and-place (P&P), robot industriali ed elicotteri senza pilota.
Informazioni su Splashtop On-Prem
Con Splashtop On-Prem, le aziende hanno la possibilità di offrire ai dipendenti un accesso remoto ai computer, ma anche di consentire al personale IT di accedere, gestire e assistere i dispositivi da remoto.
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