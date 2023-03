TechCastles offre la possibilità di produrre film a distanza con Splashtop

TechCastles Media Services® è uno dei principali sostenitori del settore cinematografico in Georgia. In qualità di fornitore di servizi gestiti (MSP), l'azienda implementa e monitora l'infrastruttura IT per gli ambienti scolastici legati al cinema, gli studi cinematografici e le strutture di post-produzione.

Recentemente, un'importante scuola di cinema con sede in Georgia aveva difficoltà a fornire un accesso remoto di alta qualità sia agli studenti che ai loro partner di editing residenti in California. La soluzione di accesso remoto in uso era inaffidabile e incideva sulla produttività. Con il semestre scolastico e i progetti cinematografici già in corso, la scuola aveva bisogno che TechCastles fornisse rapidamente una soluzione solida per migliorare le prestazioni dell'accesso remoto.

TechCastles ha implementato Splashtop e, nel giro di poche ore, sia gli studenti che i montatori hanno ottenuto l'accesso ai sistemi e agli strumenti di cui avevano bisogno, realizzando la produzione di film in remoto a livelli ottimali di qualità e prestazioni.

La sfida: consentire il lavoro e l'apprendimento a distanza con un alto livello di qualità

Nel campus della scuola di cinema TechCastles, molti studenti lavorano su Mac e utilizzano strumenti di produzione cinematografica molto specifici. Tuttavia, oltre all'apprendimento di persona, la scuola deve anche fornire un accesso remoto affidabile al software e agli strumenti di produzione della scuola per tre motivi:

Molti degli studenti vivono lontano dalla scuola, in regioni sperdute della Georgia, il che li rende studenti a distanza a tempo pieno che svolgono il 100% dei loro compiti fuori dal campus. Gli studenti in presenza spesso accedono a strumenti e sistemi da remoto, soprattutto quando lavorano a compiti importanti che non rientrano nell'ambito delle lezioni. La scuola collabora con editori con sede in California che richiedono l'accesso remoto ai sistemi di post-produzione della scuola.

Poco dopo l'inizio del semestre scolastico, studenti e docenti hanno riscontrato rapidamente dei problemi mentre lavoravano in remoto con i software e gli strumenti Avid per la post-produzione, in particolare la workstation audio digitale Avid Pro Tools e il software Avid Media Composer. Improvvisamente, gli studenti si sono ritrovati ad affollare le linee di assistenza di TechCastles. "Gli studenti ci dicevano che la soluzione di accesso remoto esistente non era in grado di sincronizzare correttamente l'audio con il video. E se non si riesce a effettuare una sincronizzazione corretta e veloce, i montatori si arrabbiano", ha spiegato Margaret Chu, Partner di TechCastles.

Dopo ulteriori indagini, Chu ha scoperto che la soluzione di accesso remoto esistente non consentiva di sincronizzare correttamente l'audio con nessuno dei prodotti Avid. "Nel nostro settore non è possibile avere una situazione del genere", ha dichiarato. "Avid è leader di mercato e uno strumento di accesso remoto deve integrarsi perfettamente con il software e gli strumenti Avid."

TechCastles doveva trovare rapidamente una nuova soluzione per l'accesso remoto. Inoltre, la soluzione doveva fornire integrazioni semplici, intuitive e robuste, in grado di funzionare bene con software, sistemi e strumenti complessi.

La soluzione: un accesso remoto semplice e ad alte prestazioni

Quando il team di TechCastles ha valutato le soluzioni di accesso remoto, ha convenuto che la soluzione ideale avrebbe dovuto presentare tre caratteristiche comprovate, tra cui:

Prestazioni elevate Semplice da implementare Intuitivo per gli utenti

Dopo aver cercato diverse soluzioni di accesso remoto, TechCastles ha scelto Splashtop Business Access. "Splashtop offre tutto ciò che serve per un ambiente di apprendimento e lavoro combinato per gli utenti remoti", ha dichiarato Chu.

Per quanto riguarda la necessità di prestazioni elevate, Chu ha sottolineato le connessioni ad alta velocità di Splashtop e la qualità HD dello streaming e del suono. "Splashtop è veloce, ogni cosa viene vista e ascoltata con la massima qualità e il tutto è sincronizzato", ha detto Chu.

Per TechCastles l'implementazione di Splashtop è stata molto più semplice rispetto alla precedente soluzione di accesso remoto. "Sono riuscito a distribuire Splashtop su 150 computer in pochissimo tempo. Mi basta cliccare, trascinare e rilasciare gli indirizzi e-mail per inserire le persone nel sistema", ha spiegato Chu. "Prima di Splashtop, dovevo inserire manualmente il nome, l'indirizzo e-mail, le autorizzazioni e le restrizioni specifiche per l'accesso e l'applicazione di ciascun utente e poi salvare tutte queste informazioni. È stato molto problematico."

Gli studenti trovano l'accesso remoto Splashtop facile da usare. Come fa Chu a saperlo? Spiega che gli studenti non si pronunciano mai se tutti i sistemi funzionano bene. "Ma quando le cose vanno male, me lo fanno sapere", dice Chu ridendo. "Ero solita fare telefonate nel cuore della notte a causa di problemi di accesso remoto. Ora, con Splashtop, non ricevo mai chiamate e posso dormire tutta la notte."

I risultati: aumento della produttività e risparmi inaspettati

TechCastles riferisce di non aver avuto alcun problema di accesso remoto, sia per gli studenti che per i montatori, da quando ha implementato Splashtop. Inoltre, Chu è riuscita a implementare Splashtop su 150 computer standard presenti nelle aule e su altri 25 computer dedicati ad Avid Pro Tools nel momento in cui gli studenti avevano bisogno di accedervi.

Chu ha sottolineato che TechCastles ha risparmiato tempo e risorse preziose grazie alla scelta di Splashtop: "Con la precedente soluzione di accesso remoto, io e un altro membro del team dovevamo impiegare due giorni interi per rendere operativi tutti gli studenti, e questo per ogni classe. Splashtop lo ha reso davvero facile", ha dichiarato.

Infine, con il passaggio a Splashtop, TechCastles ha risparmiato sui costi. "Con Splashtop si risparmia sicuramente", ha detto Chu: "Ogni volta che puoi fare di più per i clienti e farlo a un costo inferiore, ti assicuri un rapporto reciprocamente vantaggioso a lungo termine".