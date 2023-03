La catena di ristoranti supporta da remoto i terminali dei POS con supporto remoto Splashtop

Bill Miller Bar-B-Q è passato a Splashtop da un altro software di assistenza remota nel febbraio 2020. Quando Robert Collazo è stato nominato Direttore IT, è rimasto sorpreso dall'entità dei costi sostenuti da Bill Miller Bar-B-Q per la soluzione di supporto remoto. Da quel momento, è iniziata la ricerca di una nuova soluzione, che si è conclusa con Splashtop.

Oggi, il team IT di Bill Miller Bar-B-Q utilizza Splashtop per accedere da remoto e supportare efficacemente quasi 1.000 terminali POS, computer aziendali e computer di utenti aziendali.

La sfida: trovare la soluzione di supporto remoto più conveniente

Il team IT di Bill Miller Bar-B-Q ha quattro tecnici con sede a San Antonio, in Texas, e supporta quasi 1.000 endpoint. Aveva bisogno di una soluzione per l'accesso remoto e l'assistenza remota che fosse in grado di:

consentire loro di monitorare e gestire in modo proattivo i terminali POS e i computer, aggiornare il software e trasferire i file.

consentono loro di entrare in remoto istantaneamente per fornire assistenza tecnica immediata quando necessario

fornire una sessione remota ininterrotta e ad alte prestazioni in modo da poter insegnare in modo efficiente agli utenti come eseguire i report e utilizzare applicazioni come Digital Dining (un software POS per ristoranti)

dispongono di un robusto modello di sicurezza che supporta la conformità PCI

consentire loro di fornire un'efficace assistenza informatica a distanza senza spendere un occhio della testa.

La soluzione di supporto remoto che il team di Robert usava in precedenza (che Robert non voleva nominare pubblicamente) costava troppo e non forniva prestazioni coerenti.

La soluzione: Bill Miller Bar-B-Q trova Splashtop, un software per il supporto remoto ad alte prestazioni e a basso costo

Quando il team IT ha testato Splashtop Remote Support Premium, ha trovato tutte le funzionalità che stava cercando. Si trattava inoltre di una soluzione che avrebbe fatto risparmiare migliaia di dollari all'anno in termini di costi di abbonamento e che avrebbe garantito prestazioni migliori rispetto al software precedente.

Implementazione e utilizzo: per il team è stato molto semplice migrare i propri dispositivi verso Splashtop. Robert ha detto, " L'abbiamo impostato come criterio di gruppo. L'implementazione è stata rapida e la transizione è stata molto semplice non solo per il mio team IT ma anche per gli utenti aziendali. Splashtop è intuitivo e, dato che prima utilizzavamo uno strumento di assistenza remota, non ci è costato alcuno sforzo passare a questa soluzione".

Prestazioni: il team ha sperimentato connessioni remote veloci e ad alte prestazioni, senza lag o problemi di connettività. È rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che stava ottenendo un'esperienza migliore a un costo quasi dimezzato. Tyler Wilber, amministratore di rete presso il Bill Miller Bar-B-Q, ha commentato le prestazioni di Splashtop: "Uso Splashtop sul mio Mac e ho riscontrato connessioni sempre fluide anche quando mi collego in remoto a più di cinque computer contemporaneamente".

Sicurezza: Bill Miller Bar-B-Q, essendo una catena di ristoranti, aveva bisogno di funzioni di alta sicurezza. L'azienda era soddisfatta della sicurezza di Splashtop, che tra le altre cose garantiva loro la conformità PCI.

Monitoraggio e gestione remota dei terminali POS: i terminali POS e i computer aziendali utilizzano per lo più il sistema operativo Windows e hanno alcuni server Linux. Le funzioni di monitoraggio e gestione degli endpoint di Splashtop hanno permesso al team IT di fornire assistenza in modo efficace. Tyler ha notato un paio di funzioni di Splashtop che usano spesso:

1-a-molti: "Sfruttiamo la funzione 1-a-molti per inviare file zip autoestraenti a tutti i dispositivi contemporaneamente".

Configurazione degli avvisi: "Abbiamo impostato degli avvisi per monitorare lo spazio su disco, l'utilizzo della CPU e così via. Finora hanno funzionato bene, non abbiamo avuto problemi".

Assistenza immediata agli utenti: In caso di guasti al sistema POS, un tecnico si collega immediatamente tramite Splashtop e risolve il problema prima che provochi disagi ai clienti o influisca sul processo di fatturazione.

Requisiti di formazione: oltre a gestire e a supportare il sistema POS, il team IT riceve spesso richieste di aiuto da parte degli utenti aziendali per l'utilizzo del software POS, come l'esecuzione di rapporti di lavoro, cifre di vendita e così via. Grazie a Splashtop, i tecnici entrano istantaneamente nel terminale POS dell'utente e gli mostrano come procedere. Le sessioni veloci e fluide di Splashtop consentono di realizzare sessioni di formazione efficaci.