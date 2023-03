Accesso remoto Splashtop in Atera

La soluzione RMM all-in-one di Atera include avvisi in tempo reale, automazione IT, PSA (Professional Services Automation), discovery della rete, accesso remoto e molto altro ancora. Atera integra Splashtop per consentire agli utenti di accedere e controllare in remoto i loro computer gestiti istantaneamente e utilizzarli come se fossero seduti davanti ai computer remoti.

Abbiamo contattato due fornitori di servizi IT, IMCollaboration e LINCTEC, che hanno scelto Atera perché l'accesso remoto Splashtop è stato fornito insieme a esso. Andy Higgins, proprietario e fondatore di IMCollaboration e Frank Greco, CEO e Principal Consultant di LINCTEC ci hanno parlato della loro esperienza nell'utilizzo di Atera e dell'integrazione con l'accesso remoto Splashtop.

La sfida: trovare lo strumento RMM/PSA giusto con accesso remoto per supportare efficacemente i clienti

Sia IMCollaboration che LINCTEC erano alla ricerca di uno strumento RMM e di una soluzione di accesso remoto che permettesse di gestire e monitorare i computer client, ma anche istantaneamente in remoto e risolvere rapidamente i problemi e risolvere i problemi.

Higgins ha dichiarato: "Abbiamo esaminato diversi strumenti RMM, PSA e per l'accesso remoto. Acquistare due strumenti, uno per coprire le funzioni RMM/PSA e un altro per l'accesso remoto, era troppo costoso".

Greco ha detto: «I miei clienti vengono da me con la stampante, la rete e altri problemi. Era importante per me essere in grado di accedere rapidamente e risolvere immediatamente questi problemi. Visiteremmo i nostri clienti di persona, ma con l'accesso remoto saremmo molto più efficienti.»

Sia Higgins che Greco avevano già provato TeamViewer e non erano rimasti soddisfatti dello strumento. Higgins ha spiegato: "È un buon prodotto per l'accesso remoto e ha tutte queste funzioni, ma non è il massimo per la gestione. Volevo sostituirlo soprattutto per il suo costo".

Greco ha aggiunto: "TeamViewer era troppo costoso. Io e alcuni miei clienti siamo stati disconnessi alcune volte quando sospettavano che questo sistema fosse utilizzato a fini commerciali, ma non era così. Ora usano Splashtop".

La soluzione: un software completo e conveniente con funzionalità RMM, PSA e accesso remoto

Atera e il programma di accesso remoto Splashtop sono stati forniti in bundle senza costi aggiuntivi, e hanno fornito ai tecnici di IMCollaboration e LINCTEC tutte le funzionalità necessarie per gestire e monitorare i computer dei clienti. Inoltre, è stato possibile monitorare i problemi attraverso la creazione di ticket per risolverli rapidamente.

Higgins ha detto: «Atera ci è piaciuto perché hanno un buon modello di business, fanno pagare per tecnico piuttosto che per endpoint. Il motivo principale per cui sono andato con Atera è che Splashtop è venuto con esso. Sono consapevole che i prodotti Splashtop offrono molte più funzionalità e funzionalità rispetto alla porzione integrata con Atera. Ma le funzionalità integrate con Atera soddisfano bene le mie esigenze di accesso remoto».

Le funzionalità di Splashtop offerte ad Atera consentono ai tecnici di avviare una sessione di controllo remoto dei computer gestiti e di utilizzarne app e dati. Le funzioni della sessione consentono ai tecnici di passare da un monitor all'altro, trasferire file, avviare una chat e altro ancora.

Higgins ha inoltre detto: «I miei clienti alzano i biglietti e mi sono messo a distanza e vedo rapidamente cosa sta succedendo. La maggior parte dei miei clienti utilizza server e macchine Windows, e io uso Splashtop per remotarli in tutti loro.»

Greco ha dichiarato: «Ora è molto più facile effettuare l'accesso remoto, risolvere i problemi e risolvere subito il problema. Questa partnership ci ha davvero aiutato a continuare la nostra attività attraverso COVID-19. Non abbiamo bisogno di visitare i nostri clienti come spesso. E' stato inestimabile.»

Ha poi parlato delle prestazioni di Splashtop, soprattutto sui Mac. "I miei clienti utilizzano PC, Linux e Mac. La capacità di Splashtop di supportare uniformemente tutti questi sistemi, in particolare macOS, è semplicemente straordinaria!".

Greco e il suo team di tecnici condividono anche una licenza SOS Splashtop per fornire supporto remoto ai clienti non gestiti nel loro account Atera. Greco ha spiegato: «Alcuni clienti sono esitanti a installare qualsiasi cosa. Quando hanno richieste o problemi, ci inviano semplicemente il codice di sessione e noi in remoto senza dover installare un client. È davvero conveniente.»

I risultati dell'utilizzo di Splashtop: maggiore efficienza, risparmio sui costi e clienti soddisfatti

IMCollaboration e LINCTEC sono più che soddisfatti dei risultati dell'utilizzo di Atera e Splashtop. Oltre a ridurre significativamente i costi degli strumenti di supporto, i clienti sono soddisfatti del livello di reattività ed efficienza.

Higgins ha concluso dicendo: «Ho tutto ciò di cui ho bisogno per supportare i miei clienti e portare avanti la mia attività».

Greco ha quantificato i risultati dell'utilizzo di Atera e Splashtop. " L'avvicendamento dei miei clienti è diminuito del 70%! Sono molto soddisfatto della soluzione. È semplice e fa quello che dichiara".