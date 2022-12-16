Il distretto scolastico unificato di Poway sceglie l'accesso remoto Splashtop per migliorare l'apprendimento
Consente agli studenti di accedere da remoto ai computer di laboratorio e alle applicazioni software necessarie per i corsi CTE da qualsiasi dispositivo, compresi i Chromebook
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Scopri come il distretto scolastico di Poway ha fatto in modo che i suoi studenti potessero accedere ai computer di laboratorio e ai software specializzati sui loro dispositivi personali fuori dal campus. Splashtop Enterprise ha reso possibile e semplice per gli studenti continuare a imparare in un ambiente ibrido.
Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise per l'accesso remoto ai laboratori.
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning