Il distretto scolastico unificato di Poway sceglie l'accesso remoto Splashtop per migliorare l'apprendimento

Scopri come il distretto scolastico di Poway ha fatto in modo che i suoi studenti potessero accedere ai computer di laboratorio e ai software specializzati sui loro dispositivi personali fuori dal campus. Splashtop Enterprise ha reso possibile e semplice per gli studenti continuare a imparare in un ambiente ibrido.

Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise per l'accesso remoto ai laboratori.