Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Il distretto scolastico unificato di Poway sceglie l'accesso remoto Splashtop per migliorare l'apprendimento

Consente agli studenti di accedere da remoto ai computer di laboratorio e alle applicazioni software necessarie per i corsi CTE da qualsiasi dispositivo, compresi i Chromebook

Guarda il video

Scopri come il distretto scolastico di Poway ha fatto in modo che i suoi studenti potessero accedere ai computer di laboratorio e ai software specializzati sui loro dispositivi personali fuori dal campus. Splashtop Enterprise ha reso possibile e semplice per gli studenti continuare a imparare in un ambiente ibrido.

Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise per l'accesso remoto ai laboratori.

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning


Inizia con Splashtop

Ulteriori informazioniRichiedi una dimostrazione