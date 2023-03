In che modo Olivier Palatre ha iniziato a lavorare da casa con pochissime risorse ed esigenze particolari

A causa del COVID-19, molte aziende in Francia sono state costrette a rivolgersi alla tecnologia digitale per sostituire gli uffici tradizionali.

Olivier Palatre, architetto principale e direttore dello studio Olivier Palatre Architects, spiega come il suo team abbia vagliato diverse alternative prima di scegliere Splashtop Business Access, una soluzione software per l'accesso remoto che consente alle aziende di lavorare da casa e di fornire assistenza remota ai dipendenti.

La sfida: garantire la continuità e il passaggio al digitale con risorse minime ed esigenze specifiche

Il COVID19 ha proiettato il mondo in una rivoluzione digitale degli uffici tradizionali, lasciando molte aziende in difficoltà nel tentativo di adattarsi a questa nuova norma. Per Olivier Palatre e il suo team, si trattava di trovare un modo per consentire a tutto il team di lavorare da casa, collegandosi in remoto allo stesso computer e avendo la possibilità di vedere i cursori del mouse degli altri mentre si scambiano idee e discutono di progetti architettonici. Sebbene esistano molte soluzioni sul mercato, solo una rispondeva alle esigenze del team di Olivier.

"Stavamo cercando una soluzione di accesso remoto che ci permettesse di lavorare da casa accedendo ai nostri desktop da remoto", ha detto Olivier. Lui e il suo team, composto da cinque architetti, hanno cercato e valutato una serie di software, scegliendo prima TeamViewer. Tuttavia, questo prodotto non soddisfaceva le aspettative del team di Oliver: le connessioni remote sullo stesso desktop erano lente e, di conseguenza, non ottimali per gestire più sessioni remote. Era difficile gestire più utenti che si collegavano contemporaneamente allo stesso computer e gli utenti non potevano vedere i cursori del mouse degli altri.

Anche se questo aspetto potrebbe essere considerato secondario, Olivier e il suo team sono molto attenti ai dettagli. "In tutti i nostri progetti, ci piace lavorare sulla geometria complessiva fino all'ultimo dettaglio", ha detto Olivier. La possibilità di vedere i cursori degli altri quando si lavora in remoto è fondamentale per questo livello di dettaglio. Ed è qui che entra in gioco Splashtop.

Splashtop Remote Access - Le funzionalità più adatte al prezzo giusto e al momento giusto

Splashtop offriva streaming 4k, bassa latenza e permetteva agli utenti di connettersi simultaneamente alla stessa macchina senza rallentamenti. Inoltre, è dotato di una funzione non comune ad altri software di accesso remoto: la possibilità di vedere il cursore del mouse di tutti gli utenti remoti connessi alla sessione. Questa caratteristica, cruciale nelle sessioni, ha permesso a Olivier e al suo team di godere del livello di dettaglio di cui avevano bisogno, consentendo di discutere i progetti in un ambiente di accesso remoto fluido e veloce.

Oltre a queste esclusive funzionalità, Splashtop ha permesso al team di architettura di ricevere assistenza da remoto dal proprio tecnico IT e ha offerto un prezzo piuttosto competitivo. Con prezzi scontati a volume inferiori a €4.58 dollari al mese per utente, il passaggio a Splashtop può portare a un risparmio di almeno il 50% rispetto a Teamviewer. Ecco perché Splashtop è riconosciuto come la soluzione di accesso remoto più conveniente sul mercato.

Alla fine, Olivier ha raccontato di aver scoperto che "Splashtop è lo strumento giusto per soddisfare le nostre esigenze specifiche, perché ha un prezzo competitivo, è semplice da usare e include tutte le funzionalità necessarie per soddisfare le nostre esigenze."