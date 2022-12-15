In che modo Olivier Palatre ha iniziato a lavorare da casa con pochissime risorse ed esigenze particolari
Un caso di studio sulle esigenze di accesso remoto di uno studio di architettura francese
Riepilogo
A causa del COVID-19, molte aziende in Francia sono state costrette a rivolgersi alla tecnologia digitale per sostituire gli uffici tradizionali.
Olivier Palatre, architetto principale e direttore dello studio Olivier Palatre Architects, spiega come il suo team abbia vagliato diverse alternative prima di scegliere Splashtop Remote Access, una soluzione software per l'accesso remoto che permette alle organizzazioni di lavorare da casa e fornire supporto remoto ai dipendenti.
La sfida: garantire la continuità e il passaggio al digitale con risorse minime ed esigenze specifiche
Il COVID19 ha proiettato il mondo in una rivoluzione digitale degli uffici tradizionali, lasciando molte aziende in difficoltà nel tentativo di adattarsi a questa nuova norma. Per Olivier Palatre e il suo team, si trattava di trovare un modo per consentire a tutto il team di lavorare da casa, collegandosi in remoto allo stesso computer e avendo la possibilità di vedere i cursori del mouse degli altri mentre si scambiano idee e discutono di progetti architettonici. Sebbene esistano molte soluzioni sul mercato, solo una rispondeva alle esigenze del team di Olivier.
"Stavamo cercando una soluzione di accesso remoto che ci permettesse di lavorare da casa accedendo ai nostri desktop da remoto", ha detto Olivier. Lui e il suo team, composto da cinque architetti, hanno cercato e valutato una serie di software, scegliendo prima TeamViewer. Tuttavia, questo prodotto non soddisfaceva le aspettative del team di Oliver: le connessioni remote sullo stesso desktop erano lente e, di conseguenza, non ottimali per gestire più sessioni remote. Era difficile gestire più utenti che si collegavano contemporaneamente allo stesso computer e gli utenti non potevano vedere i cursori del mouse degli altri.
Anche se questo aspetto potrebbe essere considerato secondario, Olivier e il suo team sono molto attenti ai dettagli. "In tutti i nostri progetti, ci piace lavorare sulla geometria complessiva fino all'ultimo dettaglio", ha detto Olivier. La possibilità di vedere i cursori degli altri quando si lavora in remoto è fondamentale per questo livello di dettaglio. Ed è qui che entra in gioco Splashtop.
Splashtop Remote Access - Le funzionalità più adatte al prezzo giusto e al momento giusto
Splashtop offriva streaming 4k, bassa latenza e permetteva agli utenti di connettersi simultaneamente alla stessa macchina senza rallentamenti. Inoltre, è dotato di una funzione non comune ad altri software di accesso remoto: la possibilità di vedere il cursore del mouse di tutti gli utenti remoti connessi alla sessione. Questa caratteristica, cruciale nelle sessioni, ha permesso a Olivier e al suo team di godere del livello di dettaglio di cui avevano bisogno, consentendo di discutere i progetti in un ambiente di accesso remoto fluido e veloce.
Oltre a queste esclusive funzionalità, Splashtop ha permesso al team di architettura di ricevere assistenza da remoto dal proprio tecnico IT e ha offerto un prezzo piuttosto competitivo. Con prezzi scontati a volume inferiori a 5,50 € dollari al mese per utente, il passaggio a Splashtop può portare a un risparmio di almeno il 50% rispetto a Teamviewer. Ecco perché Splashtop è riconosciuto come la soluzione di accesso remoto più conveniente sul mercato.
Alla fine, Olivier ha raccontato di aver scoperto che "Splashtop è lo strumento giusto per soddisfare le nostre esigenze specifiche, perché ha un prezzo competitivo, è semplice da usare e include tutte le funzionalità necessarie per soddisfare le nostre esigenze."
Dettagli
Informazioni su Olivier Palatre Architects
Fondato nel 2006 e con sede a Parigi, Olivier Palatre Architects è uno studio di architettura pluripremiato presieduto da Olivier Palatre, un architetto di spicco nel campo del design moderno e urbano, riconosciuto tra i 40 Under 40 d'Europa come uno degli architetti e designer di nuova generazione che influenzeranno il futuro degli ambienti di vita e di lavoro, delle città e delle zone rurali.
I progetti dell'agenzia di Olivier spaziano dal design astratto a quello industriale, residenziale e commerciale. Tra i progetti più recenti spiccano il National Museum of Asian arts e l'Etoile Voltaire.
Informazioni su Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access è uno strumento per l'accesso al desktop remoto che consente di accedere ai computer ovunque ci si trovi.
Grazie a questo programma, è possibile accedere ai computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Potrai controllare il tuo computer e accedere a tutte le applicazioni, i file e i dati, approfittando allo stesso tempo di un'esperienza di trasmissione in 4k con rallentamenti ridotti al minimo e prestazioni superiori a 40 fps.