Nissay consente un accesso remoto sicuro e veloce ai dipendenti grazie a Splashtop

Nissay Asset Management disponeva di una VPN per consentire ai dipendenti di lavorare da casa, ma voleva un nuovo sistema che rispondesse a tutte le esigenze di accesso remoto, soprattutto in caso di emergenza, quando i dipendenti non sarebbero stati in grado di recarsi in ufficio.

Hiroshi Otagaki, Direttore Generale del Dipartimento di Sviluppo dei Sistemi di Nissay, racconta come ha scelto e implementato Splashtop On-Prem per fornire ai propri dipendenti un accesso remoto sicuro e veloce ai computer di lavoro.

La sfida: cercare una soluzione per l'accesso remoto in grado di soddisfare tutte le loro esigenze

I motivi che hanno spinto Otagaki a cercare una soluzione di accesso remoto per la sua azienda sono diversi.

Nissay Asset Management utilizzava una VPN che funzionava solo su computer Windows. Tuttavia, molti dipendenti di Nissay avevano computer Mac e tablet a casa, quindi avevano bisogno di uno strumento per il desktop remoto che consentisse l'accesso da questi dispositivi. "Avevamo bisogno di un sistema che potesse essere utilizzato su Mac o tablet", ha dichiarato Otagaki.

Era preoccupato per il traffico intenso sulla rete aziendale, qualora troppe persone avessero utilizzato la VPN nello stesso momento. Quando le VPN sono sovraccariche, possono creare connessioni instabili e influire sulle prestazioni. Inoltre, le VPN possono creare problemi di sicurezza perché il traffico in rete non può essere ispezionato in modo efficace. Leggi perché Splashtop è superiore alle VPN.

Il giorno dopo il terremoto del Grande Giappone orientale, alcuni dipendenti Nissay non potevano andare fisicamente al lavoro, quindi l'azienda è stata costretta ad acquistare licenze aggiuntive dal loro precedente strumento VPN immediatamente. Dal momento che non erano sicuri di quando sarebbe accaduta il prossimo problema, Hiroshi e il team volevano una soluzione di accesso remoto che fosse facile da scalare.

L'azienda aveva l'esigenza primaria di consentire ai dipendenti di lavorare da remoto. "Poiché la nostra azienda gestisce le risorse dei nostri clienti, abbiamo bisogno di agire con urgenza in caso di cambiamenti improvvisi nel mercato o di contattare i partner all'estero nel cuore della notte o al mattino presto", afferma Otagaki. Per questo motivo, Nissay cercava una soluzione affidabile che permettesse ai dipendenti di accedere da remoto ai computer dell'ufficio al di fuori dell'orario di lavoro.

Poiché i dipendenti avrebbero potuto accedere ai computer di lavoro dall'esterno dell'ufficio, Hiroshi voleva anche una soluzione che offrisse l'autenticazione a due fattori, per motivi di sicurezza. Altro requisito importante era la possibilità per i dipendenti di avviare il computer da remoto con la funzione Wake-on-LAN.

La soluzione: un accesso remoto affidabile che offre flessibilità e funzioni di alto livello

Un dipendente utilizzava personalmente Splashtop e ha chiesto se anche l'azienda poteva adottarlo.

Dopo aver parlato con il team di Splashtop, Hiroshi ha deciso che Splashtop On-Prem sarebbe stata la soluzione perfetta. Splashtop On-Prem comprendeva una serie di funzioni che consentivano agli utenti finali di lavorare in modo produttivo e sicuro da casa, tra cui la visualizzazione da più monitor, il trasferimento di file, la chat, la stampa remota, la verifica in due passaggi, la funzione SSO e altro.

Con Splashtop, i dipendenti potranno accedere da remoto ai computer dell'ufficio anche al di fuori delle ore di lavoro, grazie a connessioni remote ad alte prestazioni che offrono una qualità HD e streaming 4k a 40 fotogrammi al secondo. A differenza delle VPN, Splashtop garantisce connessioni di accesso remoto veloci e affidabili anche in presenza di un gran numero di persone che lo utilizzano contemporaneamente.

Splashtop ha anche soddisfatto la richiesta di Nissay, che chiedeva una soluzione di accesso remoto in grado di funzionare con i computer e i tablet Mac. Splashtop supporta l'accesso remoto ai computer Windows e Mac da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Inoltre, l'azienda ha potuto acquistare licenze Splashtop per le persone che lo utilizzano quotidianamente e licenze speciali per il loro BCP (Business Continuity Plan), in caso di emergenza, facendo sentire il team Nissay a proprio agio.

I risultati: installazione facile + gestione semplice = clienti soddisfatti

Shintaro Minami, Assistente Manager dell'Ufficio di pianificazione del sistema nel Dipartimento di sviluppo del sistema, ha supervisionato l'installazione e le operazioni del server all'interno dell'azienda.

Nissay è rimasta soddisfatta del processo di implementazione di Splashtop On-Prem, in quanto l'integrazione con il server di autenticazione interno e la funzione Wake-On-LAN sono state di facile configurazione. L'autenticazione avviene su server di autenticazione AD e RSA. Minami ha aggiunto: "Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungere e cancellare utenti e controllare lo stato della connessione e le impostazioni. La gestione è molto semplice".

Una volta implementato Splashtop, Hiroshi era lieta di vedere che, dato che vi è stato un aumento nei casi in cui i dipendenti dovevano bilanciare l'assistenza all'infanzia e il lavoro, sono stati in grado di tele commutare facilmente utilizzando Splashtop.

Nel complesso, Nissay è molto soddisfatta di Splashtop On-Prem ed è lieta che abbia contribuito a soddisfare tutte le sue esigenze di accesso remoto.