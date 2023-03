Ridurre i costi garantendo la soddisfazione del cliente

La sfida: ridurre i costi operativi e garantire la soddisfazione dei clienti

Mentre cercava un modo per ridurre i costi operativi, il responsabile vendite di Munster Business Equipment, Darach Meade, ha notato un aumento dei costi operativi causato da un'impennata delle visite dei clienti in loco per problemi di stampa e scansione.

Si trattava di visite inutili perché molti problemi potevano essere risolti senza recarsi direttamente dal cliente. "A differenza delle riparazioni hardware che devono essere effettuate in loco, i problemi legati alla stampa e alla scansione possono essere gestiti da remoto", ha dichiarato Meade.

Dal momento che queste visite in loco non erano necessarie, davano luogo a costi superflui. Darach ha iniziato a studiare soluzioni software di assistenza remota per ridurre questi costi e garantire che Munster Business Equipment continuasse a fornire un'ottima assistenza tecnica ai clienti.

La soluzione: Darach trova Splashtop SOS, uno strumento di supporto remoto economico e altamente raccomandato

Darach ha iniziato a valutare alcuni strumenti di assistenza remota come TeamViewer e LogMeIn, ma ha deciso di continuare a cercare. "Abbiamo constatato che questi strumenti sono troppo costosi e non sono facili da usare", ha detto Meade.

Ha continuato a cercare fino a quando un'azienda simile a Munster Business Equipment gli ha consigliato Splashtop SOS. Ha provato Splashtop ed è rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua facilità d'uso, dalle sue funzioni e dal suo basso costo rispetto a TeamViewer, LogMeIn e altri strumenti analoghi.

I risultati: riduzione dei costi e aumento della capacità di supportare un maggior numero di clienti

L'implementazione di Splashtop SOS è avvenuta in maniera agevole. "L'onboarding è stato molto semplice. Dopo aver scaricato l'app Splashtop sui portatili dei nostri ingegneri , ora siamo in grado di gestire 500 macchine da remoto", ha dichiarato Darach. Sebbene si tratti principalmente di macchine Windows, Splashtop SOS permette a Darach e al suo team di sei tecnici di assistenza di supportare anche i dispositivi iOS.

"Splashtop ci consente di offrire supporto remoto a centinaia di clienti e, senza di esso, avremmo continuato a fare visite in loco per richieste che potevano essere svolte in remoto, con un conseguente reparto assistenza che avrebbe fruttato meno", ha dichiarato Meade. E aggiunge: "Sono molto soddisfatto e consiglio vivamente Splashtop per la facilità d'uso e il prezzo".