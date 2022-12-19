Ridurre i costi garantendo la soddisfazione del cliente

Ridurre i costi garantendo al contempo la soddisfazione del cliente
Scopri come Munster Business Equipment ha sfruttato Splashtop per gestire da remoto e con efficienza 500 macchine
Riepilogo
Il COVID-19 ha rivoluzionato il modo di lavorare per molti settori, tra cui quello della stampa. Sebbene molte aziende fossero obbligate a passare al remoto, alcune lo hanno fatto volontariamente per aumentare i profitti e ridurre i costi operativi. È il caso di Munster Business Equipment, che si è rivolta a Splashtop Remote Support per supportare i suoi utenti da remoto.
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La sfida: ridurre i costi operativi e garantire la soddisfazione dei clienti
Mentre cercava un modo per ridurre i costi operativi, il responsabile vendite di Munster Business Equipment, Darach Meade, ha notato un aumento dei costi operativi causato da un'impennata delle visite dei clienti in loco per problemi di stampa e scansione.
Si trattava di visite inutili perché molti problemi potevano essere risolti senza recarsi direttamente dal cliente. "A differenza delle riparazioni hardware che devono essere effettuate in loco, i problemi legati alla stampa e alla scansione possono essere gestiti da remoto", ha dichiarato Meade.
Dal momento che queste visite in loco non erano necessarie, davano luogo a costi superflui. Darach ha iniziato a studiare soluzioni software di assistenza remota per ridurre questi costi e garantire che Munster Business Equipment continuasse a fornire un'ottima assistenza tecnica ai clienti.
La soluzione: Darach trova Splashtop Remote Support, uno strumento di supporto remoto economico e altamente raccomandato
Darach ha iniziato a valutare alcuni strumenti di assistenza remota come TeamViewer e LogMeIn, ma ha deciso di continuare a cercare. "Abbiamo constatato che questi strumenti sono troppo costosi e non sono facili da usare", ha detto Meade.
Ha continuato a cercare fino a quando un'azienda simile a Munster Business Equipment gli ha consigliato Splashtop. Ha provato Splashtop ed è rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua facilità d'uso, dalle sue funzioni e dal suo basso costo rispetto a TeamViewer, LogMeIn e altri strumenti analoghi.
I risultati: riduzione dei costi e aumento della capacità di supportare un maggior numero di clienti
L'implementazione di Splashtop è avvenuta in maniera agevole. "L'onboarding è stato molto semplice. Dopo aver scaricato l'app Splashtop sui portatili dei nostri ingegneri, ora siamo in grado di gestire 500 macchine da remoto", ha dichiarato Darach. Sebbene si tratti principalmente di macchine Windows, Splashtop permette a Darach e al suo team di sei tecnici di assistenza di supportare anche i dispositivi iOS.
"Splashtop ci consente di offrire supporto remoto a centinaia di clienti e, senza di esso, avremmo continuato a fare visite in loco per richieste che potevano essere svolte in remoto, con un conseguente reparto assistenza che avrebbe fruttato meno", ha dichiarato Meade. E aggiunge: "Sono molto soddisfatto e consiglio vivamente Splashtop per la facilità d'uso e il prezzo".
Dettagli
Informazioni su Munster Business Equipment
Munster Business Equipment è un fornitore leader di servizi di stampa gestiti, soluzioni interattive e audiovisive per il settore commerciale e scolastico in Irlanda.
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Informazioni sul Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support è una soluzione software per l'assistenza remota che i team di supporto possono utilizzare per il supporto remoto supervisionato e on-demand e per l'accesso non supervisionato ai computer in qualsiasi momento.
Con Splashtop Remote Support, i professionisti dell'assistenza IT possono connettersi istantaneamente ai dispositivi degli utenti con un semplice codice di sessione. Progettato per i professionisti dell'helpdesk e dell'assistenza, Splashtop consente loro di fornire assistenza remota ad hoc a un numero illimitato di dispositivi. Indipendentemente dal luogo in cui si trova l'utente o dal momento in cui si verifica il problema, gli utenti di Splashtop possono facilmente collegarsi in remoto ai dispositivi dei loro utenti (Windows, Mac, Linux, iOS, Android o Chromebook) per assumerne il controllo e risolvere rapidamente il problema. Splashtop riduce i tempi di assistenza agli utenti, mantiene alta la soddisfazione dei clienti e riduce i costi per i team di supporto remoto.