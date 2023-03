Creazione di una soluzione aziendale di nuova generazione per soddisfare le esigenze di accesso remoto nell'era dello smart working

Il COVID19 ha accelerato la rivoluzione digitale del lavoro da remoto e, così facendo, ha obbligato molti settori ad adattarsi rapidamente a questa nuova consuetudine. Come possono le aziende consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa in modo efficace? Come possono assicurarsi che lo facciano in modo sicuro? E per quanto riguarda la scalabilità e la gestibilità dell'infrastruttura IT?

In quanto proprietari di molte infrastrutture IT, gli MSP sono al centro di tutto. In questo caso di studio scopriamo con Frederic Renou, direttore IT di Amedis, come la sua azienda, un MSP francese, sia riuscita a creare una soluzione integrata con Splashtop On-Prem e VMware per consentire ai suoi clienti di affrontare queste nuove sfide.

La sfida: offrire alle aziende una soluzione di accesso remoto per i clienti

All'inizio, sembrava che Amedis stesse cercando una soluzione per un semplice caso d'uso: consentire a un gran numero di dipendenti di connettersi ai computer dell'ufficio in loco ed eseguire il proprio lavoro da casa. Ma ciò di cui Amedis aveva bisogno era più complicato di questo.

«Stavamo cercando una soluzione di accesso remoto che ci permettesse di estendere le funzionalità dello smart working on-premise a oltre 200 utenti», ha spiegato Frederic. «Ma non eravamo solo alla ricerca di qualsiasi strumento, avevamo bisogno di una soluzione compatibile con il nostro strumento VMware, oltre a supportare Mac e PC.»

Amedis ha preso in esame diverse soluzioni presenti sul mercato. Tra queste, VMware Horizon View, RDP/TSE di Microsoft e RAS Parallels. Nessuna di esse rispondeva alle esigenze specifiche di Amedis: erano costose, piene di funzioni inutili, difficili da usare o da integrare con VMware.

La soluzione: un accesso remoto affidabile e conveniente con le funzioni adeguate

Splashtop On-Prem ha offerto ad Amedis un modo semplice per estendere un'infrastruttura di accesso remoto ospitata in sede e soddisfare tutte le esigenze specifiche dell'azienda.

Gestione e personalizzazione di livello enterprise a un costo contenuto

Splashtop On-Prem è stato dotato di un database centralizzato e di una console di gestione che ha permesso agli amministratori IT di gestire la sicurezza del sistema e di personalizzare i pacchetti di distribuzione e, di conseguenza, di sollevare gli utenti finali da noiosi passaggi di installazione e configurazione. Questo ha anche permesso ad Amedis di personalizzare l'accesso remoto integrando Splashtop On-Prem con la sua soluzione VMware. Inoltre, a differenza di altri prodotti presenti sul mercato, Splashtop On-Prem era molto conveniente. Splashtop è riconosciuta come la soluzione di accesso remoto più conveniente del settore, con prezzi che sono spesso inferiori dell'80% rispetto alla concorrenza.

Un'esperienza di trasmissione fluida e una serie di funzioni molto utili

Grazie a Splashtop, i dipendenti hanno avuto la possibilità di lavorare con un computer remoto come se vi si trovassero di fronte, senza doversi preoccupare di una connessione lenta e poco efficiente come quella di una VPN. Molti clienti di Amedis hanno apprezzato le prestazioni di Splashtop. Uno, in particolare, ha apprezzato la fluidità delle sessioni remote nonostante la connessione di oltre 120 dipendenti contemporaneamente. Splashtop offre una trasmissione in 4K, con una latenza ridotta e una velocità di riproduzione superiore a 40 fotogrammi al secondo.

Oltre a questa esperienza di trasmissione, Splashtop On-Prem comprendeva una serie di funzioni che consentivano agli utenti finali di lavorare in modo produttivo e sicuro: monitor multipli, trasferimento di file, chat, stampa remota, verifica in due passaggi, SSO e molto altro ancora.

Supporto per una vasta gamma di dispositivi Android e iOS

Splashtop è stato realizzato con lo scopo di estendere l'accesso remoto ai computer Windows e Mac. Di conseguenza, gli utenti di Amedis hanno potuto utilizzare Splashtop per accedere in remoto dai loro dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, compresi tablet e smartphone.

Il risultato: clienti soddisfatti e un MSP felice

Splashtop On-Prem ha soddisfatto sia le esigenze di Amedis che quelle dei clienti di Amedis. Di conseguenza, Amedis ha costruito uno strumento che raggruppa Splashtop con VMware e alcune altre funzionalità (caratteristiche proprietarie che Amedis ha deciso di non rivelare). Andando avanti, Amedis utilizzerà questo nuovo strumento per gestire tutte le esigenze di accesso remoto dei suoi client di livello enterprise.

Un bonus aggiuntivo: il team di assistenza clienti dedicato di Splashtop

Secondo Frederic, ciò che ha unito le due cose è il livello di reattività e disponibilità del team di assistenza di Splashtop.

Proprio come Amedis, molti altri MSP soddisfatti utilizzano le soluzioni di accesso remoto di Splashtop per fornire assistenza ai propri clienti e utenti in tutto il mondo.