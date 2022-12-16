La Tecnocreativa offre una formazione ibrida altamente apprezzata e amplia l'offerta di programmi
Assistenza a studenti di 40 paesi con accesso remoto programmato a laboratori di alto livello tramite l'utilizzo di Splashtop Enterprise for Remote Labs
In sintesi
Sfida
La Tecnocreativa aveva bisogno di un modo per consentire agli studenti in presenza e a quelli virtuali di accedere a postazioni 3D industriali sui computer del campus senza dover installare ed eseguire programmi sui loro dispositivi personali.
Soluzione
Splashtop Enterprise è stato utilizzato per consentire a tutti gli studenti dei laboratori remoti di accedere alle stesse risorse. In questo modo, è stato possibile abbattere le barriere e portare i programmi didattici in tutto il mondo.
Risultati
La Tecnocreativa ha ottimizzato le risorse e ampliato i suoi programmi, guadagnando un punteggio di 4,8/5 sui suoi corsi online e ibridi.
Da La Tecnocreativa
Con Splashtop possiamo consentire agli studenti in sede e a quelli online di accedere alle stesse risorse, eliminando le barriere geografiche e condividendo i nostri programmi educativi con tutto il mondo.
Iñigo Becerril - Co-founder
La sfida: consentire l'accesso a software 3D e industriali ad alta potenza per l'apprendimento ibrido
La Tecnocreativa è una scuola di design e tecnologia leader nel mondo di lingua spagnola e un punto di riferimento internazionale per la moda digitale, gli avatar, gli ambienti virtuali, l'alta moda e il metaverso. Offre programmi educativi all'avanguardia e formazione continua a oltre 2.000 studenti in più di 40 paesi del mondo.
Il cofondatore, Iñigo Becerril, supervisiona tutti i contenuti audiovisivi per i prodotti educativi, le lezioni e altri progetti EdTech con un team di 30 professionisti e oltre 100 insegnanti. Parte del suo lavoro quotidiano consiste nel fornire a ciascun reparto specifico (ad esempio, Commerciale, Marketing, Corsi online, Master, ecc.) il giusto tipo di contenuti.
La Tecnocreativa aveva bisogno di implementare programmi di formazione ibrida per consentire agli studenti di frequentare le lezioni e utilizzare le risorse indipendentemente dal luogo in cui si trovavano. Iñigo voleva anche che gli studenti potessero accedere al software 3D e industriale altamente specializzato sui computer del campus senza doverlo installare fisicamente sui loro dispositivi personali.
"Dovevamo salvaguardare la sicurezza della nostra infrastruttura e allo stesso tempo consentire agli studenti di programmare sessioni e connettersi da remoto per rendere le nostre licenze hardware e software economicamente vantaggiose", spiega Iñigo. Aveva bisogno di una soluzione sicura che permettesse alla scuola di assegnare i computer a ogni studente, in modo che potesse vivere un'esperienza personale da qualsiasi dispositivo e ovunque.
La soluzione: offrire l'accesso remoto agli studenti di tutto il mondo con Splashtop Enterprise for Remote Labs
Prima di implementare Splashtop Enterprise per i laboratori remoti, Iñigo ha cercato e testato otto diverse soluzioni (tra cui AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn e RemotePC) e ha anche preso in considerazione il tunneling VPN. Nessuna di queste soluzioni si prestava bene all'uso didattico.
"Splashtop era l'unica soluzione che ci garantiva il pieno controllo, grazie all'accesso programmato per gli studenti. Questo aspetto ha permesso alla nostra scuola di massimizzare le risorse e di supportare in modo efficiente un mix di utenti fisici e virtuali."
Con Splashtop Enterprise per i laboratori remoti, La Tecnocreativa è stata in grado di:
Implementare un programma di apprendimento ibrido a tutto tondo.
Questo permette agli studenti di avere un accesso remoto completo alle workstation di fascia alta e di utilizzare software 3D e di settore che richiedono molte risorse, che altrimenti avrebbero dovuto essere installati fisicamente.
Consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer del laboratorio da qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi mobili e i Chromebook, indipendentemente dal loro sistema operativo.
Pianificare sessioni remote e creare gruppi di utenti per la collaborazione tra studenti.
Consentire al reparto IT di fornire rapidamente assistenza remota al personale docente e agli studenti, supportando i dispositivi scolastici, i computer personali, i tablet e i dispositivi mobili.
Ottimizzare l'efficienza delle proprie risorse e creare un nuovo modello di business rivolgendosi agli studenti di tutto il mondo.
"Splashtop si è adattato senza problemi, proprio come farebbe un guanto sulla nostra mano, e funziona esattamente nel modo in cui ci serve."
I risultati: La Tecnocreativa espande il suo programma e ottiene voti alti per la formazione ibrida
La Tecnocreativa ha implementato Splashtop in meno di una settimana, con modifiche minime da parte del dipartimento accademico. Iñigo e il suo team hanno implementato con successo un programma di apprendimento ibrido, ospitando contemporaneamente studenti fisici e virtuali nello stesso laboratorio.
Anche se i programmi didattici richiedono formazione pratica e attenzione ai dettagli, gli studenti sono stati in grado di prenotare l'accesso alle postazioni di lavoro di alto livello della scuola e di imparare a loro piacimento. Questo ha permesso a la Tecnocreativa non solo di ottimizzare le risorse e di ampliare i propri programmi, ma anche di ottenere un punteggio di 4,8/5 sui propri programmi online e ibridi.
"La possibilità di programmare l'accesso remoto alle postazioni di lavoro all'interno del campus si è rivelata uno strumento eccellente per la formazione ibrida. Splashtop ci aiuta a fornire agli studenti fisici e virtuali l'accesso alle stesse risorse, eliminando le barriere geografiche e portando i nostri programmi educativi in tutto il mondo."