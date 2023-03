In che modo Holy Spirit Radio ha sfruttato Splashtop per creare un'esperienza di trasmissione remota ottimale

A causa del COVID19, molte stazioni radio e organi di stampa hanno optato per un modello remoto per garantire la continuità aziendale. In questo caso di studio, Frank Eliason, direttore delle operazioni di Holy Spirit Radio, racconta come Holy Spirit Radio sia riuscita ad affrontare le sfide del nuovo mondo grazie a Splashtop Business Access.

La sfida: garantire trasmissioni remote sicure e di qualità senza spendere una fortuna

Quando la pandemia ha costretto Holy Spirit Radio a passare alla modalità remota, la preoccupazione maggiore è stata la mancanza di accesso agli strumenti necessari per offrire trasmissioni di alta qualità al proprio pubblico.

Considerando che la maggior parte dei lavoratori non avrebbe più accesso ai propri computer di lavoro di fascia alta e alle potenti apparecchiature della stazione locale, come potrebbero riuscire a trasmettere contenuti per il proprio pubblico? Sarebbe possibile mantenere la stessa qualità dei contenuti pur lavorando in remoto? Dato che Holy Spirit Radio è un'organizzazione no-profit, come potrebbe affrontare tutte queste sfide senza spendere troppo?

C'era anche un problema di sicurezza che riguardava la possibilità da parte dei lavoratori di accedere ai dati da remoto.

Quindi, Frank si è lanciato nell'impresa di trovare una soluzione per l'accesso remoto che rispondesse a tutte queste esigenze. Lui e Holy Spirit Radio non erano nuovi al software di accesso remoto. "La radio adotta da tempo l'accesso remoto per la sua natura sempre attiva", ha detto Frank. "Siamo attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno."

Negli ultimi 20 anni, Holy Spirit Radio si è trovata a dover utilizzare diversi software per l'accesso remoto. Tra questi c'era l'ormai obsoleto PCAnywhere. Dopo aver scoperto che l'utilizzo di programmi datati poteva provocare problemi di sicurezza disastrosi, Frank ha deciso di passare a LogMeIn. Tuttavia, l'aumento dei prezzi ha reso difficile per Holy Spirit Radio continuare a utilizzarlo. A quel punto, Frank decise di passare a una soluzione per l'accesso remoto che avesse tutte le caratteristiche giuste e i prezzi più convenienti.

La soluzione: Splashtop Business Access, una soluzione di accesso remoto con le funzioni giuste e un prezzo conveniente

Splashtop Business Access offre una trasmissione in 4K, una bassa latenza e permette agli utenti di connettersi simultaneamente alla stessa macchina senza avere connessioni lente, caratteristica che lo rende perfetto per gli utenti che hanno bisogno di accedere in remoto a software da studio di alto livello ovunque e di trasmettere trasmissioni di alta qualità indipendentemente dalla posizione fisica.

"Ci permette di gestire i nostri computer, di aiutare il personale durante le registrazioni o di risolvere e correggere i problemi in tempo reale indipendentemente dal luogo o dal dispositivo", ha dichiarato Frank. "Di recente, ho installato un software che ci consentirà di accedere ai nostri mixer in studio per produrre trasmissioni in diretta da qualsiasi luogo, a patto di avere una connessione a Internet, e alla base di questo accesso c'è Splashtop".

La compatibilità dell'accesso remoto di Splashtop con diversi sistemi operativi si è rivelata utile anche perché il team di Frank aveva bisogno di accedere a sette dispositivi basati su Windows 10 e a un dispositivo Mac. "Per accedere a questi dispositivi, era necessario farlo da Windows, Mac, iOS e Android. Splashtop ce l'ha fatta!" ha dichiarato Frank.

E non è finita qui. Tra le tante funzioni utili di Splashtop, ne spicca una in particolare: la possibilità di visualizzare e controllare il cursore del mouse nel corso di una sessione remota. Grazie a questa funzione, le dita dell'utente possono diventare il mouse e Frank ha affermato che ciò è particolarmente importante quando si utilizza uno dei mixer digitali dello studio. "Posso semplicemente usare il mio dito e farlo scorrere verso l'alto o verso il basso a seconda delle necessità e toccare l'accensione o lo spegnimento!"

Tuttavia, la cosa più importante è che l'accesso remoto di Splashtop è facile da usare. "Per me l'importante è la facilità e la velocità con cui si accede a un computer. Se la nostra stazione radio va in tilt nel cuore della notte, voglio avere la possibilità di collegarmi a un computer o a un cellulare per ripararla immediatamente!". Con Splashtop può fare proprio questo. "Di solito torno a dormire nel giro di pochi minuti. La cosa migliore è che di solito siamo in grado di riconoscere un problema e di risolverlo prima che qualcuno possa pensare di passare a un'altra stazione", ha dichiarato Frank.

Splashtop ha anche permesso a Holy Spirit Radio di risparmiare circa 1.300 dollari all'anno rispetto a soluzioni precedenti come LogMeIn. Tuttavia, secondo Frank, non è questo il vantaggio più importante di Splashtop. Egli sottolinea che, dovendo gestire più stazioni mentre lavora come consulente, Splashtop gli permette di risolvere qualsiasi problema nel giro di pochi minuti, a patto che abbia accesso al proprio telefono.

Di conseguenza, Frank pensa che Splashtop sia più di una soluzione temporanea per COVID19. È la soluzione che consente di rimanere produttivi e di affermarsi nel contesto del mondo remoto e permanente in cui probabilmente vivremo dopo la pandemia. "Tutti noi abbiamo una vita piena di impegni e l'ingegneria radiofonica è un lavoro che dura 24 ore al giorno", ha dichiarato Frank. "Se si verifica un problema, ricevo telefonate ininterrottamente fino a quando non riesco a risolverlo. Splashtop è un vero e proprio salvavita!"

Il risultato: una soluzione di broadcasting semplice e conveniente per il periodo del COVID19 e non solo.

Dopo aver provato diverse soluzioni di accesso remoto, Frank e Holy Spirit Radio hanno trovato in Splashtop una risposta a tutte le loro preoccupazioni e sfide. "Splashtop è il cuore della nostra attività perché ci consente l'accesso da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, è una risorsa incredibile per le aziende grandi e piccole", ha dichiarato Frank.

In futuro, Holy Spirit Radio continuerà a rivolgersi a Splashtop per gestire da remoto le operazioni quotidiane della sua stazione radiofonica.