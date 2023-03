Perché HCS Computer Solutions ama Splashtop Remote Support Premium

HCS Computer Solutions, LLC è un fornitore di servizi commerciali gestiti con sede a Warsaw, nel Missouri. L'azienda offre una serie di servizi alle piccole imprese con 1-100 dipendenti, tra cui assistenza standard (break/fix), consulenze e monitoraggio/gestione remota

In qualità di unico MSP della sua contea, HCS Computer Solutions fornisce servizi a importanti centri sanitari e di riabilitazione, a un call center del 911, agli uffici governativi della contea e della città, alle forze dell'ordine e a cinque dipartimenti sanitari dello stato. L'azienda è in grado di supportare un totale di 450 endpoint con solo due utenti interni grazie al prezzo conveniente, all'affidabilità e all'interfaccia user-friendly offerta da Splashtop Remote Support Premium.

Per servire i clienti che si affidano alla propria infrastruttura IT per eseguire servizi pubblici vitali, HCS Computer Solutions deve monitorare in modo proattivo i propri endpoint e agire sugli avvisi prima che diventino problemi. Henry Starcher, proprietario di HCS Computer Solutions, descrive questa sfida.

"Disponiamo di circa 50 server fisici", ha dichiarato Starcher. "È fondamentale che io li monitorizzi e che riceva degli avvisi se vanno offline. In questo modo, posso capire se si tratta di un problema del server o del provider, che nel luogo in cui mi trovo è più che probabile. Splashtop Remote Support Premium ci aiuta a tenere sotto controllo un bel po' di cose."

HCS Computer Solutions e Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Remote Support Premium è la soluzione ideale per gli MSP come HCS Computer Solutions che devono monitorare, gestire e supportare i computer o i server dei loro clienti. Include accesso remoto non supervisionato, trasferimento di file, registrazione di sessioni, supporto multi monitor e molto altro ancora.

Remote Support Premium include anche un set completo di strumenti per aiutare gli MSP a monitorare facilmente gli endpoint gestiti, tra cui:

Avvisi configurabili: consente di impostare avvisi personalizzati per monitorare l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, lo spazio su disco, il computer online/offline, l'installazione/disinstallazione del software, lo stato dei criteri di aggiornamento di Windows e gli aggiornamenti disponibili di Windows.

Visualizza i registri degli eventi: accedi rapidamente ai registri degli eventi del computer senza la necessità di accedervi da remoto.

Comando remoto: invia comandi al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.

Inventario del sistema: controllo e creazione di istantanee delle informazioni sull'inventario del sistema (comprese le informazioni sul sistema, sull'hardware e sul software), confronto delle istantanee e visualizzazione dei registri delle modifiche tra le istantanee per identificare i cambiamenti.

Gestione degli aggiornamenti di Windows: visualizza i criteri di aggiornamento di un computer remoto e la cronologia degli aggiornamenti; controlla gli aggiornamenti di Windows e pianificane l'installazione.

Avvisi per gli eventi di Windows: monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi quando i trigger di un registro eventi corrispondono ai parametri che hai impostato.

Azioni pianificate: crea, pianifica, monitora ed esegui azioni di riavvio del sistema e di aggiornamento di Windows sui computer remoti.

Sicurezza degli endpoint: visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri.

Starcher ha sottolineato la particolare utilità delle funzioni Avvisi configurabili e Gestione aggiornamenti di Windows. Tali funzioni gli consentono di sapere quando sono disponibili nuovi aggiornamenti di Windows, di programmarli comodamente per i computer che gestisce e di controllare lo stato di aggiornamento di tali dispositivi.

Starcher ha anche elogiato la funzionalità Comando remoto, che invia comandi al prompt dei comandi di un computer remoto nel background.

Nel complesso, Starcher ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto del modo in cui Splashtop Remote Support Premium lo aiuta a gestire HCS Computer Solutions. Grazie all'accesso automatico in qualsiasi momento, è in grado di fornire supporto remoto ai propri clienti quando è necessario.

«Quando le persone mandano i ticket, diamo un'occhiata ai loro problemi», ha detto Starcher. «Se si tratta di qualcosa di non critico in natura, li mettiamo in fila e usiamo l'accesso remoto di notte o di mattina presto, per accederci e lavorarci.»

Oltre alla licenza Premium di supporto remoto per l'accesso remoto, il monitoraggio e la gestione, Starcher e il suo direttore generale Rachel Wolf hanno ciascuno una licenza Splashtop SOS in modo che possano contemporaneamente fornire assistenza rapida e supervisionata ai loro clienti.

«Abbiamo una smattering di clienti che non sono su contratto per cui facciamo [break/fix] lavoro», ha detto Starcher. «Avere quell'icona SOS sul loro desktop semplifica la nostra vita un sacco di tempo.»

Inoltre, Splashtop ha aiutato HCS Computer Solutions a ridurre i costi e a scalare il proprio business acquisendo nuovi clienti.

"Grazie ai prezzi di Splashtop, HCS può coinvolgere più persone", ha dichiarato Starcher. "Quando abbiamo abbandonato LogMeIn, siamo riusciti a risparmiare circa 2.500 dollari all'anno e questo ha aumentato il numero di clienti su cui abbiamo potuto installare lo streamer, garantirne la manutenzione continua e aggiungerlo al nostro contratto. Le tariffe di LogMeIn erano piuttosto proibitive, ma quelle di Splashtop sono estremamente vantaggiose tanto per i nostri clienti quanto per noi."

Infine, Starcher ha iniziato a rivendere l'accesso remoto ai suoi utenti finali, migliorando così la sua offerta di servizi e generando ulteriori entrate. HCS Computer Solutions ha attualmente 12 clienti che hanno acquistato le licenze per accedere da remoto ai loro dispositivi.

I risultati

Alla fine, HCS Computer Solutions ha trovato la soluzione di cui aveva bisogno con Splashtop. L'azienda aveva già utilizzato altri prodotti RMM e di accesso remoto, ma non aveva ottenuto le funzioni, l'esperienza e il prezzo che stava cercando.

Confrontando Splashtop con Autotask, Starcher ha detto: "Abbiamo provato Autotask, ma non ci piaceva il modo in cui funzionava il loro RMM. Ci è sembrato un po' complicato e strano, mentre Splashtop non lo è affatto. Tutte le funzioni di monitoraggio e gestione le otteniamo da Premium."

Con Splashtop Remote Support Premium, Starcher è stato in grado di ottenere una soluzione di supporto remoto conveniente che aiuta lui e il suo partner a supportare il loro numero crescente di endpoint.

Splashtop Remote Support Premium è un'alternativa economica, performante e facile da usare ai prodotti di accesso e supporto remoto come LogMeIn Central. Può anche essere utilizzato al posto di strumenti RMM più costosi e complicati.