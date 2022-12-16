Fornire l'accesso remoto ai computer per la prossima generazione di produttori musicali e ingegneri del suono
In che modo Abbey Road Institute ha sfruttato il software per accesso remoto Splashtop per garantire la continuità didattica in un ambiente di apprendimento remoto
Riepilogo
Quando è iniziato il lockdown nel marzo 2020, Abbey Road Institute è passato rapidamente dall'insegnamento in presenza all'insegnamento online. Natalia Rodrigues Milanezi, tecnico audio senior presso l'Abbey Road Institute di Londra, spiega come il suo istituto abbia utilizzato Splashtop Enterprise per i laboratori remoti per affrontare le nuove sfide poste dal passaggio all'apprendimento a distanza e dal cambiamento del modo in cui vengono impartiti i programmi di studio specializzati in produzione musicale e ingegneria audio durante la pandemia.
La sfida: fornire l'accesso a potenti macchine AV all'interno del campus
Come Senior Audio Technician presso l'Abbey Road Institute, il ruolo di Natalia Rodrigues Milanezi comporta la supervisione degli aspetti tecnici delle strutture e la messa a punto delle procedure tecniche per il funzionamento quotidiano della scuola.
L'Istituto ha installato i più recenti software e plugin del settore, come Pro Tools e Logic Pro X. Questi programmi sono integrati nel programma di studio di registrazione, editing e mixaggio audio degli studenti. Una parte importante del ruolo di Natalia è stata quella di garantire agli studenti l'accesso a queste risorse indispensabili.
Così, quando nel marzo 2020 è scattato il lockdown e Abbey Road Institute è stato costretto a passare all'apprendimento online, Natalia e il suo team si sono trovati di fronte a una sfida insolita: offrire agli studenti l'accesso remoto ai potenti computer e ai programmi della scuola dai dispositivi che gli studenti stessi hanno a casa.
"Avevamo bisogno di offrire agli studenti l'accesso remoto ai nostri computer per poter svolgere i loro compiti/lavori pratici", spiega Natalia. "Si trattava di un aspetto molto importante perché i computer della scuola contenevano programmi che la maggior parte degli studenti non possedeva. Di conseguenza, sarebbe stato difficile continuare a impartire lezioni agli studenti in un ambiente remoto."
Natalia doveva trovare una soluzione che garantisse un apprendimento senza interruzioni nel nuovo ambiente remoto dell'Abbey Road Institute.
La soluzione: software di accesso remoto con streaming audio HD
In qualità di responsabile del dipartimento tecnico presso Abbey Road Institute, Natalia ha condotto una ricerca finalizzata a trovare una soluzione per l'apprendimento a distanza che potesse essere utilizzata all'interno dell'istituto. Aveva bisogno di una soluzione software per l'accesso remoto che permettesse agli studenti di accedere da remoto ai computer dell'istituto e di trasmettere l'audio attraverso la rete.
"I miei criteri di scelta più importanti riguardavano la possibilità non solo di accedere a un'altra macchina da remoto, ma anche di trasmettere l'audio attraverso la rete e di utilizzarlo contemporaneamente a Zoom, ovvero la piattaforma che attualmente utilizziamo per tenere le nostre lezioni", ha dichiarato Natalia.
Dal momento che Natalia utilizzava il software di accesso remoto Splashtop per accedere da remoto ai propri computer per il lavoro personale, ha deciso di testare Splashtop Enterprise per i laboratori remoti scegliendolo come una delle soluzioni per l'Abbey Road Institute.
"Ho sottoscritto una prova gratuita e ho simulato le situazioni in cui gli studenti avrebbero potuto utilizzare Splashtop per verificarne la praticità e la convenienza", spiega Natalia. "Ho anche effettuato alcuni test con un altro provider, ma abbiamo riscontrato alcuni problemi a causa del dispositivo di streaming audio, quindi, alla fine, Splashtop si è dimostrato uno strumento molto più evoluto e completo per le nostre esigenze di accesso remoto."
Con Splashtop Enterprise per i laboratori remoti, l'Abbey Road Institute ha potuto:
Consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer del laboratorio da qualsiasi dispositivo (compresi i Chromebook), in modo da poter utilizzare da casa tutte le applicazioni del campus di cui hanno bisogno.
Consentire a docenti e personale di accedere ai loro computer di lavoro da casa in modo da poter lavorare da remoto e permettere loro di accedere ai dispositivi degli studenti per fornire una guida individuale.
Garantire che gli addetti IT possano accedere rapidamente e fornire assistenza remota a qualsiasi dispositivo di studenti o docenti nel momento in cui è necessario l'aiuto, compresi computer, tablet e dispositivi mobili.
Splashtop per i laboratori remoti è dotato anche di pratiche funzioni e Natalia ha apprezzato particolarmente la funzione di trasferimento dei file.
"La mia funzione preferita di Splashtop è il trasferimento dei file", ha detto Natalia. "È molto utile e pratica perché i nostri studenti hanno bisogno di trasferire i file sui loro computer a casa dopo aver lavorato ai loro progetti."
I risultati
Dopo aver testato con successo il software di accesso remoto Splashtop, Natalia e il suo team hanno deciso di acquistare 20 computer iMac per i laboratori Mac e sostenere gli studenti nell'apprendimento a distanza.
Di conseguenza, fino a 80 studenti e 10 membri dello staff di Abbey Road Institute utilizzano Splashtop per beneficiare di una migliore esperienza di apprendimento e insegnamento a distanza.
Le cose funzionano bene e Natalia e il suo team sono soddisfatti di Splashtop.
"Splashtop si è rivelato uno strumento utile per l'apprendimento nel contesto creativo dei nostri studenti di produzione musicale e ingegneria del suono", ha dichiarato Natalia. "Ci ha aiutato molto in questo periodo difficile!"
Natalia ha aggiunto che Splashtop ha dato all'Istituto un vantaggio competitivo.
"In questo periodo, dove è possibile insegnare solo online, a differenza di altre scuole noi abbiamo continuato a fornire ai nostri studenti l'accesso ai software standard di settore per supportarli nel loro percorso di studi. Questo ci ha dato un grosso vantaggio competitivo". – Natalia Rodrigues Milanesi
Splashtop per i laboratori remoti è stato apprezzato da molte istituzioni accademiche, tra cui Abbey Road Institute, Harvard Law School, Duke University e MIT. È economico, performante e molto sicuro. Contattaci per saperne di più, per prenotare una demo o per iniziare una prova gratuita. Scoprirai di persona quanto sia facile fornire ai tuoi studenti e docenti l'accesso alle macchine dell'università.
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Dettagli
Informazioni su Abbey Road Institute
Abbey Road Institute è una scuola specializzata in produzione musicale e ingegneria del suono che prepara i professionisti dell'audio con un programma pratico, che prevede un diploma professionale avanzato di un anno in produzione musicale e ingegneria del suono.
Maggiori informazioni su Abbey Road Institute.
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Cosa dicono i clienti
Splashtop è uno strumento molto utile in un ambiente di apprendimento e in un contesto creativo per i nostri studenti di produzione musicale e ingegneria del suono. Ci ha aiutato molto in questo periodo difficile!
Natalia Rodrigues Milanesi