Fornire l'accesso remoto ai computer per la prossima generazione di produttori musicali e ingegneri del suono

Quando è iniziato il lockdown nel marzo 2020, Abbey Road Institute è passato rapidamente dall'insegnamento in presenza all'insegnamento online. Natalia Rodrigues Milanezi, tecnico audio senior presso l'Abbey Road Institute di Londra, spiega come il suo istituto abbia utilizzato Splashtop Enterprise per i laboratori remoti per affrontare le nuove sfide poste dal passaggio all'apprendimento a distanza e dal cambiamento del modo in cui vengono impartiti i programmi di studio specializzati in produzione musicale e ingegneria audio durante la pandemia.

La sfida: fornire l'accesso a potenti macchine AV all'interno del campus

Come Senior Audio Technician presso l'Abbey Road Institute, il ruolo di Natalia Rodrigues Milanezi comporta la supervisione degli aspetti tecnici delle strutture e la messa a punto delle procedure tecniche per il funzionamento quotidiano della scuola.

L'Istituto ha installato i più recenti software e plugin del settore, come Pro Tools e Logic Pro X. Questi programmi sono integrati nel programma di studio di registrazione, editing e mixaggio audio degli studenti. Una parte importante del ruolo di Natalia è stata quella di garantire agli studenti l'accesso a queste risorse indispensabili.

Così, quando nel marzo 2020 è scattato il lockdown e Abbey Road Institute è stato costretto a passare all'apprendimento online, Natalia e il suo team si sono trovati di fronte a una sfida insolita: offrire agli studenti l'accesso remoto ai potenti computer e ai programmi della scuola dai dispositivi che gli studenti stessi hanno a casa.

"Avevamo bisogno di offrire agli studenti l'accesso remoto ai nostri computer per poter svolgere i loro compiti/lavori pratici", spiega Natalia. "Si trattava di un aspetto molto importante perché i computer della scuola contenevano programmi che la maggior parte degli studenti non possedeva. Di conseguenza, sarebbe stato difficile continuare a impartire lezioni agli studenti in un ambiente remoto."

Natalia doveva trovare una soluzione che garantisse un apprendimento senza interruzioni nel nuovo ambiente remoto dell'Abbey Road Institute.

La soluzione: software di accesso remoto con streaming audio HD

In qualità di responsabile del dipartimento tecnico presso Abbey Road Institute, Natalia ha condotto una ricerca finalizzata a trovare una soluzione per l'apprendimento a distanza che potesse essere utilizzata all'interno dell'istituto. Aveva bisogno di una soluzione software per l'accesso remoto che permettesse agli studenti di accedere da remoto ai computer dell'istituto e di trasmettere l'audio attraverso la rete.

"I miei criteri di scelta più importanti riguardavano la possibilità non solo di accedere a un'altra macchina da remoto, ma anche di trasmettere l'audio attraverso la rete e di utilizzarlo contemporaneamente a Zoom, ovvero la piattaforma che attualmente utilizziamo per tenere le nostre lezioni", ha dichiarato Natalia.



"Ho sottoscritto una prova gratuita e ho simulato le situazioni in cui gli studenti avrebbero potuto utilizzare Splashtop per verificarne la praticità e la convenienza", spiega Natalia. "Ho anche effettuato alcuni test con un altro provider, ma abbiamo riscontrato alcuni problemi a causa del dispositivo di streaming audio, quindi, alla fine, Splashtop si è dimostrato uno strumento molto più evoluto e completo per le nostre esigenze di accesso remoto."

Con Splashtop Enterprise per i laboratori remoti, l'Abbey Road Institute ha potuto:

Consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer del laboratorio da qualsiasi dispositivo (compresi i Chromebook), in modo da poter utilizzare da casa tutte le applicazioni del campus di cui hanno bisogno.

Consentire a docenti e personale di accedere ai loro computer di lavoro da casa in modo da poter lavorare da remoto e permettere loro di accedere ai dispositivi degli studenti per fornire una guida individuale.

Garantire che gli addetti IT possano accedere rapidamente e fornire assistenza remota a qualsiasi dispositivo di studenti o docenti nel momento in cui è necessario l'aiuto, compresi computer, tablet e dispositivi mobili.

Splashtop per i laboratori remoti è dotato anche di pratiche funzioni e Natalia ha apprezzato particolarmente la funzione di trasferimento dei file.

"La mia funzione preferita di Splashtop è il trasferimento dei file", ha detto Natalia. "È molto utile e pratica perché i nostri studenti hanno bisogno di trasferire i file sui loro computer a casa dopo aver lavorato ai loro progetti."

I risultati

Dopo aver testato con successo il software di accesso remoto Splashtop, Natalia e il suo team hanno deciso di acquistare 20 computer iMac per i laboratori Mac e sostenere gli studenti nell'apprendimento a distanza.

Di conseguenza, fino a 80 studenti e 10 membri dello staff di Abbey Road Institute utilizzano Splashtop per beneficiare di una migliore esperienza di apprendimento e insegnamento a distanza.

Le cose funzionano bene e Natalia e il suo team sono soddisfatti di Splashtop.

"Splashtop si è rivelato uno strumento utile per l'apprendimento nel contesto creativo dei nostri studenti di produzione musicale e ingegneria del suono", ha dichiarato Natalia. "Ci ha aiutato molto in questo periodo difficile!"



"In questo periodo, dove è possibile insegnare solo online, a differenza di altre scuole noi abbiamo continuato a fornire ai nostri studenti l'accesso ai software standard di settore per supportarli nel loro percorso di studi. Questo ci ha dato un grosso vantaggio competitivo". – Natalia Rodrigues Milanesi

Splashtop per i laboratori remoti è stato apprezzato da molte istituzioni accademiche, tra cui Abbey Road Institute, Harvard Law School, Duke University e MIT. È economico, performante e molto sicuro. Contattaci per saperne di più, per prenotare una demo o per iniziare una prova gratuita e scoprirai di persona quanto sia facile fornire ai tuoi studenti e docenti l'accesso alle macchine dell'università.