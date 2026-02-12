A Remote Revolution: Splashtop’s Predictions for 2022 – eBook
Questa rivoluzione può essere stata sollecitata inizialmente dalla pandemia ma, come abbiamo visto, il lavoro a distanza e un mix di formazione in loco e a distanza continueranno a esistere anche dopo la fine della pandemia. Le aziende stanno ora ridefinendo il loro approccio verso l'accesso e il supporto remoto e stanno cercando di rinnovare le loro tecnologie per renderlo più semplice, avere prestazioni migliori e aumentare la sicurezza.
In questo eBook scoprirai le nostre previsioni sulle tendenze che determineranno questa rivoluzione remota nel 2022, come ad esempio
Nuove opportunità
Problemi di sicurezza informatica
Tecnologie avanzate