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IT Support at datacenter remotely checking diagnostics

A Remote Revolution: Splashtop’s Predictions for 2022 – eBook

Questa rivoluzione può essere stata sollecitata inizialmente dalla pandemia ma, come abbiamo visto, il lavoro a distanza e un mix di formazione in loco e a distanza continueranno a esistere anche dopo la fine della pandemia. Le aziende stanno ora ridefinendo il loro approccio verso l'accesso e il supporto remoto e stanno cercando di rinnovare le loro tecnologie per renderlo più semplice, avere prestazioni migliori e aumentare la sicurezza.

In questo eBook scoprirai le nostre previsioni sulle tendenze che determineranno questa rivoluzione remota nel 2022, come ad esempio

  • Nuove opportunità

  • Problemi di sicurezza informatica

  • Tecnologie avanzate

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