5 funzionalità di assistenza remota indispensabili per la tua soluzione ITSM

Vuoi riuscire ad adeguarti?

Quando la pandemia si è diffusa, il settore IT si è affannato a supportare i dipendenti che sono passati rapidamente dall'ambiente d'ufficio al lavoro da remoto. Dopo la pandemia, la tendenza si è confermata. La crescita della forza lavoro distribuita - un nuovo mix di dipendenti remoti e in sede - è al centro dell'attenzione della maggior parte delle organizzazioni.

Il lavoro da remoto è un must, non una scelta. Il 68% dei dipendenti dichiara di preferire un modello di lavoro ibrido anche al termine della pandemia e si aspetta che i propri datori di lavoro offrano opzioni di lavoro a distanza anche solo per qualche giorno a settimana.

In questo eBook, trattiamo i seguenti argomenti:

Lo stato attuale della forza lavoro distribuita e le sfide IT critiche

Perché le soluzioni di accesso remoto sono essenziali per gli ambienti di lavoro ibridi e produttivi

5 cose da tenere in considerazione per scegliere la giusta soluzione di assistenza remota per il proprio IT service management

La necessità di potenziare il proprio strumento ITSM con funzionalità di accesso remoto

Come fornire una soluzione ITSM rivoluzionaria con l'integrazione di Freshservice e Splashtop

Scarica subito l'eBook per scoprire come puoi migliorare l'esperienza dell'utente e rimanere al passo con i tuoi obiettivi IT e organizzativi.