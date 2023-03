TiFlux amplia il portafoglio di servizi «Help Desk» con le soluzioni software di accesso remoto Splashtop

Partnership allineata con gli obiettivi di espansione internazionale di Splashtop e TiFlux

SAN JOSE, California, lunedì 21 settembre 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, e TiFlux, azienda di soluzioni IT per fornitori di servizi IT, hanno annunciato oggi una partnership per integrare il software di accesso remoto Splashtop nel portafoglio di soluzioni IT di TiFlux per i mercati dell'America Latina.

TiFlux ha cercato un partner strategico come Splashtop per offrire un protocollo di streaming di accesso remoto in tempo reale per il suo sistema di gestione IT. TiFlux ha fatto un sondaggio globale, testando più di 20 partner e Splashtop è emerso come il vincitore. Splashtop offre accesso remoto e software di supporto remoto di alta qualità, collegando smartphone, tablet e computer, a prezzi molto ragionevoli.

La partnership consente a TiFlux di incorporare Splashtop all'interno di TiFlux Service Desk e di fornire ai tecnici del supporto IT l'accesso remoto immediato ai propri computer gestiti. Di conseguenza, i tecnici possono controllare in remoto i computer direttamente dall'interno della piattaforma TiFlux, risolvere efficacemente i problemi e mantenere i computer gestiti in condizioni ottimali.

"Da gennaio ad agosto, abbiamo registrato una crescita dei ricavi del 72%", ha dichiarato Marcio Jacson CEO di TiFlux. "La partnership con Splashtop ci porterà un passo avanti verso il nostro obiettivo di essere la risorsa preferita per la gestione remota dell'IT nei mercati latinoamericani più ampi."

«Splashtop è attualmente in una rapida fase di espansione globale, con oltre il 50% in crescita globale quest'anno», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop Inc. «Dopo aver stabilito la nostra presenza americana e asiatica e aver recentemente aperto la nostra sede centrale EMEA ad Amsterdam, stiamo continuando a spingere avanti rafforzando la nostra presenza in altri mercati globali come l'America Latina.»

Scopri di più sulla partnership tra TiFlux e Splashtop qui.

Informazioni su TiFlux

Fondata nel 2017 e con sede a Joinville, in Brasile, TiFlux è una startup di soluzioni IT che fornisce servizi di help desk, service desk, qualità IT, SaaS, automazione IT e gestione IT in America Latina. TiFlux conta attualmente 22 persone nel team e sta crescendo rapidamente, con una crescita dei ricavi del 72% da gennaio 2020.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per professionisti aziendali, MSP, reparti IT e helpdesk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano Splashtop in tutto il mondo.