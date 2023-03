La pandemia fa decuplicare la domanda europea della soluzione Splashtop per i laboratori informatici remoti per l'istruzione

SAN JOSE, California, 7 gennaio 2021-Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, riferisce che la domanda del suo software di accesso remoto ai laboratori per l'istruzione è salita alle stelle in Europa, con un numero di clienti che è cresciuto di oltre dieci volte tra il secondo e il quarto trimestre del 2020.

"La pandemia COVID-19 ha reso imperativo l'accesso remoto in molte situazioni, compresa la possibilità per studenti e docenti di utilizzare le risorse dei laboratori informatici del campus anche quando le strutture scolastiche sono chiuse", ha dichiarato Alex Draaijer, direttore generale di Splashtop per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA). "In tutta Europa, e in particolare nel Regno Unito, in Francia e in Germania, abbiamo assistito a una rapida escalation di richieste per la nostra soluzione di accesso remoto ai laboratori di informatica, grazie soprattutto alle raccomandazioni del passaparola da una scuola all'altra".

Quasi tutti i clienti di Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori informatici in Europa sono istituti di istruzione superiore. La domanda è particolarmente forte nel Regno Unito e in Irlanda, con 2020 clienti tra cui il Royal College of Art di Londra e la Middlesex University, la University of Westminster, la University of the West of Scotland, la Cardiff Metropolitan University e l'Institute of Art, Design and Technology di Dublino.

Splashtop rende accessibili le risorse del laboratorio informatico ovunque e in qualsiasi momento

Sempre più spesso, gli studenti e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore si affidano alla possibilità di modificare video e audio o di realizzare grafica e modellazione 3D attraverso applicazioni software specializzate che in genere richiedono una potenza di elaborazione di alto livello, spesso workstation Mac, o licenze costose che sono pratiche solo per i laboratori informatici. Queste applicazioni includono:

Adobe Creative Suite (es. Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)

AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer e Avid Pro Tools

Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks e altri software di progettazione assistita da computer, modellazione 3D, analisi e grafica 3D di alto livello.

Con il software di accesso remoto Splashtop - in particolare Splashtop Enterprise for Remote Labs - gli studenti e gli insegnanti possono accedere a queste importanti risorse da qualsiasi luogo, compreso il tavolo della cucina o il divano del salotto, utilizzando i propri computer, tablet, telefoni cellulari o Chromebook economici.

Inoltre, l'accesso remoto Splashtop rende utilizzabili le preziose risorse dei laboratori informatici 24 ore su 24, sette giorni su sette, ben oltre gli orari previsti per le lezioni o le fasce orarie designate per l'accesso al laboratorio fisico.

«Scuole e università stanno scoprendo che questa ampia disponibilità di risorse di laboratorio informatico significa che gli studenti possono dedicare più tempo a lavorare con le applicazioni software di cui hanno bisogno per i loro studi», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. «Questo vantaggio inaspettato è quello che persisterà a lungo dopo la revoca delle restrizioni alla pandemia.»

Per maggiori informazioni su Splashtop Enterprise for Remote Labs.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per istituzioni accademiche, professionisti aziendali, MSP, dipartimenti IT e help desk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.