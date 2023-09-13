Syncro approfondisce la collaborazione con Splashtop per semplificare l'accesso remoto

Syncro intensifica la collaborazione per semplificare l'accesso remoto insieme a Splashtop
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Syncro offre ora un'integrazione perfetta e migliorata con Splashtop, per garantire più valore ai partner in crescita
SEATTLE, 13 settembre 2023 -Syncro, una piattaforma completa per l'automazione dei servizi professionali (PSA) e il monitoraggio e la gestione remota (RMM) per i Provider di Servizi Gestiti (MSP), offre ora ai suoi partner le funzionalità avanzate di Splashtop nell'ambito del nuovo piano Team. Splashtop è una soluzione leader per l'accesso remoto e il supporto IT utilizzata dagli MSP per consolidare i propri strumenti e supportare diversi ambienti specifici dei clienti. Questa partnership apporta nuove funzionalità che migliorano la produttività e forniscono supporto remoto ai clienti, il tutto con un semplice clic sulla piattaforma Syncro.
"Questa partnership dimostra ulteriormente che Syncro contribuisce ad aiutare gli MSP in crescita a ridurre i costi operativi", ha dichiarato Emily Glass, CEO di Syncro. "Il nostro obiettivo è aiutare i partner a raggiungere il successo con una suite di strumenti efficienti dal punto di vista dei costi, che li aiutino a fornire un supporto migliore ai loro clienti. Questa collaborazione è un altro esempio di come stiamo attuando la nostra mission."
I partner possono accedere a una suite migliorata di funzionalità di Splashtop attraverso Syncro, tra cui:
Controllo remoto istantaneo: connessioni remote ininterrotte e ad alta velocità per i dispositivi gestiti, indipendentemente da dove si trovi l'utente finale. In questo modo, è possibile risolvere rapidamente i problemi ed eseguire le attività proprio come si farebbe di persona.
Facile accesso con un solo clic: è possibile avviare una sessione remota alle risorse con un solo clic all'interno della piattaforma Syncro, risparmiando tempo e semplificando le operazioni.
Maggiore produttività delle sessioni remote: trasferimento di file, stampa e interazione con gli utenti finali tramite chat durante la connessione remota.
Registrazione automatica delle sessioni: Registrazione automatica delle sessioni Splashtop nella cronologia delle attività di Syncro, per garantire trasparenza e responsabilità.*
Maggiore efficienza con la collaborazione tra tecnici: possibilità per più tecnici di collegarsi in remoto e contemporaneamente allo stesso computer, garantendo una facile collaborazione e aumentando la produttività.
Supporto multimonitor senza soluzione di continuità: visualizzazione agevole di diversi monitor di computer remoti grazie a una vera e propria configurazione a più monitor (multi-to-multi).
Possibilità per gli utenti finali di accedere in remoto ai loro computer di lavoro: Possibilità di ampliare l'offerta acquistando licenze di accesso remoto per gli utenti finali e consentendo ai clienti di lavorare in modo produttivo sui loro computer remoti da qualsiasi luogo.
"La nostra collaborazione in crescita con Syncro dimostra il nostro impegno nei confronti degli MSP nel fornire soluzioni di accesso remoto avanzate", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "L'espansione delle nostre funzionalità di accesso remoto all'interno della piattaforma integrata PSA e RMM di Syncro consente agli MSP di operare in modo più efficiente e sicuro. Siamo lieti di collaborare con un'azienda come Syncro che apprezza l'importanza di soluzioni facili da usare, interoperabili e sicure per la comunità degli MSP."
Per maggiori informazioni sulla partnership di Syncro con Splashtop e sulle funzionalità di accesso remoto avanzate che offre, visita il sito: https://syncromsp.com/
Informazioni su Syncro
Il software PSA, RMM e di supporto remoto completo di Syncro aiuta i fornitori di servizi gestiti a gestire attività più efficienti e redditizie. I prezzi sono semplici, senza contratti e con un unico canone per tutte le funzioni. Syncro è un'azienda tecnologica dal cuore umano e si impegna a promuovere la diversità, l'inclusione e le pratiche corrette a beneficio di tutti, dai clienti ai dipendenti, fino al settore nel suo complesso. Visita https://syncromsp.com/ per maggiori informazioni o seguici su LinkedIn @syncromsp.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
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Syncro@cracklepr.com