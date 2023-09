Syncro approfondisce la collaborazione con Splashtop per semplificare l'accesso remoto

Syncro offre ora un'integrazione perfetta con Splashtop, fornendo più valore ai partner in crescita

SEATTLE, 13 settembre 2023 -Syncro, una piattaforma all-in-one per l'automazione dei servizi professionali (PSA) e il monitoraggio e la gestione remota (RMM) per Provider di Servizi Gestiti, Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs), offre ora ai suoi partner funzionalità Splashtop migliorate come parte del loro nuovo piano Team. Splashtop è una soluzione leader per l'accesso remoto e il supporto IT che MSPs può utilizzare per consolidare i propri strumenti e supportare una moltitudine di ambienti unici dei clienti. Questa partnership porta nuove funzionalità che migliorano la produttività e forniscono Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza ai clienti, il tutto con un semplice click dalla piattaforma Syncro.

"Questa partnership dimostra un altro modo in cui Syncro aiuta il sito MSPs a ridurre i costi operativi", ha dichiarato Emily Glass, CEO di Syncro. "Il nostro obiettivo è quello di preparare i partner al successo con una suite di strumenti che siano efficienti dal punto di vista dei costi e che li aiutino a fornire un'assistenza migliore ai loro clienti: questa collaborazione è un altro esempio di come stiamo realizzando la nostra missione."

I partner possono accedere a una suite migliorata di funzionalità di Splashtop attraverso Syncro, tra cui:

Controllo remoto istantaneo,

controllo a distanza: Goditi connessioni remote ininterrotte e ad alta velocità ai dispositivi gestiti, indipendentemente dalla presenza dell'utente finale. Puoi risolvere rapidamente i problemi ed eseguire le attività proprio come faresti di persona.

Facile accesso con un solo clic: Avvia una sessione remota agli asset con un solo clic dalla piattaforma Syncro, risparmiando tempo e semplificando le operazioni.

Maggiore produttività delle sessioni remote: Trasferisci file, stampa e interagisci con gli utenti finali tramite chat mentre sei connesso da remoto.

Registrazione automatica delle sessioni: Registra automaticamente le sessioni di Splashtop nella cronologia delle attività di Syncro, garantendo trasparenza e responsabilità.

Maggiore efficienza con la collaborazione tra tecnici: Permetti a più tecnici di connettersi in remoto e contemporaneamente allo stesso computer, garantendo una facile collaborazione e aumentando la produttività.

Supporto multi-monitor senza soluzione di continuità: Visualizza facilmente più monitor di un computer remoto con una vera configurazione multi-multi monitor.

Permetti agli utenti finali di accedere da remoto ai loro computer di lavoro: Espandi la tua offerta acquistando licenze di accesso remoto per gli utenti finali e consentendo ai clienti di lavorare in modo produttivo sui loro computer remoti da qualsiasi luogo.

"La nostra crescente partnership con Syncro dimostra il nostro impegno verso MSPs nel fornire soluzioni di accesso remoto avanzate", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "L'espansione delle nostre funzioni di accesso remoto all'interno della piattaforma integrata PSA e RMM di Syncro consente a MSPs di operare in modo più efficiente e sicuro. Siamo lieti di collaborare con un'azienda come Syncro che apprezza l'importanza di soluzioni facili da usare, interoperabili e sicure per la comunità degli MSP".

Per maggiori informazioni sulla partnership di Syncro con Splashtop e sulle funzionalità di accesso remoto migliorate che offre

Informazioni su Syncro

Il software all-in-one PSA, RMM e Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza di Syncro aiuta i Provider di Servizi Gestiti,

Fornitori di Servizi Gestiti a gestire aziende più efficienti e redditizie. I prezzi sono estremamente semplici, senza contratti e con un unico canone forfettario per tutte le funzioni. Syncro è un'azienda tecnologica con un cuore umano e si impegna per la diversità, l'inclusione e le pratiche corrette che vanno a vantaggio di tutti, dai clienti ai dipendenti, fino all'industria in generale. Visita https://syncromsp.com/ per maggiori informazioni o seguici su LinkedIn @syncromsp.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e l'IT / MSP Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop offre funzioni di sicurezza avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Contatti

Syncro

