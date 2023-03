Supercharged Splashtop 2 per telefoni Android lanciato come applicazione gratuita — Completamente ottimizzato per Qualcomm Snapdragon, supporta Windows 8 gesti

Il software Splashtop di nuova generazione è destinato a potenziare la base di 600 milioni di utenti di smartphone Android con l'applicazione di desktop remoto mobile più veloce e sicura

6 novembre 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio della versione Android di Splashtop 2 - Remote Desktop, l'ultima generazione della sua pluripremiata app per desktop remoto. Dopo il rilascio di Splashtop 2 per i tablet Android ad agosto, circa 600 milioni di utenti di smartphone Android potranno ora usufruire dello stesso accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni ai loro desktop Macintosh e PC, compresi i più recenti PC Windows 8.

Ad oggi, Splashtop ha permesso a più di dieci milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto ai loro computer da qualsiasi luogo per eseguire le loro applicazioni Mac o Windows preferite e per visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.

L'applicazione Splashtop 2 per telefoni Android è stata ottimizzata per il processore Qualcomm Snapdragon, con un miglioramento di 5 volte nell'utilizzo della CPU e una maggiore durata della batteria. Inoltre, dispone di una tecnologia di auto-ottimizzazione che si adatta alle condizioni della rete, consentendo all'utente di sfruttare al massimo la larghezza di banda di una rete 3G o 4G o di una connessione Internet.

Qualcomm ha pubblicato un articolo sul suo sito web che illustra le caratteristiche delle prestazioni di Splashtop ottimizzate per il processore Qualcomm Snapdragon: https://developer.qualcomm.com/blog/splashtop.

Splashtop 2 per Android è l'unica applicazione di desktop remoto oggi disponibile completamente ottimizzata per accedere da remoto ai più recenti PC Windows 8, utilizzando i gesti nativi di Windows 8. Microsoft Office 2013 è ora ottimizzato per un'esperienza touch su Windows 8, il che significa che Splashtop 2 consente di migliorare la produttività fornendo Microsoft Office ottimizzato per il touch per i dispositivi Android, qualsiasi app ottimizzata per il touch di Windows 8 può ora essere utilizzata sui tablet Android.

Per iniziare a utilizzare Splashtop 2, l'unica configurazione necessaria per connettersi a un computer è un nome utente e una password. Non è necessario configurare router o firewall, né inserire manualmente indirizzi IP o codici di sicurezza. Con Splashtop Anywhere Access Pack, disponibile tramite acquisto in-app dopo un periodo di prova gratuito di 14 giorni, lo stesso semplice processo consente agli utenti di connettersi ai propri dispositivi in modo affidabile da qualsiasi parte del mondo, tramite Internet.

"I telefoni Android stanno uscendo con schermi più grandi, display più nitidi e processori multi-core più veloci. Questo significa che l'esperienza di Splashtop sui telefoni è sempre migliore", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Grazie alle nostre prestazioni ottimizzate e alla sicurezza insuperabile, i clienti Android potranno accedere a tutte le loro app e ai loro file sempre e ovunque."

Splashtop Streamer

Splashtop 2 richiede il download e l'installazione del software gratuito Splashtop Streamer su un PC Window o un Mac. Piattaforme supportate: Windows 8, 7, Vista e XP (incluso Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion sono necessari per gli utenti Mac). Per ottenere le migliori prestazioni si consiglia un computer con CPU dual-core. L'acquisto di Splashtop 2 include una licenza per accedere a un massimo di 5 computer.

Risorse di supporto

Splashtop Home: https://www.splashtop.com

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo l'esperienza di desktop remoto migliore della categoria, collegando tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop offre agli utenti consumer e business un accesso interattivo, sicuro e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file, sempre e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di dieci milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all' adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud™ assicura connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

