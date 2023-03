Mirroring360 di Splashtop ora disponibile per Smart Glasses Epson® MoverioTM BT-200, che consente la visualizzazione di app iOS e contenuti sui Smart Glasses

Disponibile nell'Apps Market di Moverio, Mirroring360 offre nuove funzionalità ed esperienze ai giocatori, a chi guarda video, ai medici, ai progettisti industriali e agli utenti del drone DJI Phantom Vision sui loro occhiali intelligenti Epson Moverio.

San Jose, CA - 3 marzo 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia che Mirroring360 è ora disponibile per gli occhiali intelligenti Epson® Moverio™ BT-200.

Disponibile per il download dal Moverio Apps Market, gli utenti di iPod, iPhone e iPad possono ora reindirizzare facilmente l'esperienza del proprio dispositivo mobile agli occhiali intelligenti Epson Moverio utilizzando Mirroring360, migliorando l'esperienza dell'utente e abilitando nuovi modelli di utilizzo.

"Collegando i dispositivi mobili con gli occhiali intelligenti, Epson e Splashtop hanno dato vita a nuove possibilità", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ad esempio, facendo volare il mio drone DJI indossando gli occhiali intelligenti Moverio di Epson con Mirroring360, posso mantenere il drone nella mia linea di vista e allo stesso tempo visualizzare il feed video del drone direttamente al centro degli occhiali intelligenti dal mio iPhone. È una combinazione potente".

"Mirroring360 porterà migliaia di app per iOS e contenuti di realtà aumentata sulla nostra piattaforma di occhiali intelligenti Epson Moverio", afferma Eric Mizufuka, product manager di New Ventures per Epson America. "Siamo molto entusiasti delle capacità di integrazione con Mirroring360 che consentono ai nostri occhiali intelligenti di servire meglio i mercati consumer e business".

Per vedere immagini e video dell'utilizzo di Splashtop Mirroring360 con gli occhiali intelligenti Epson Moverio BT-200 per volare e riprendere video dal drone DJI, visita il sito https://www.splashtop.com/blog.

Gli occhiali intelligenti Epson Moverio BT-200 sono disponibili presso rivenditori online selezionati e direttamente da Epson al prezzo MSRP di 699,99 dollari. Per conoscere le specifiche complete di Moverio BT-200 e ulteriori informazioni, visita il sito https://moverio.epson.com.

Informazioni su Splashtop

education.splashtop.com).

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con diversi uffici internazionali. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

###

Contatto Media

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com