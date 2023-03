Mirroring360 e Desktop remoto di Splashtop sono forniti con InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard e DigieASEL, consentendo conferenze e collaborazione tra i dispositivi

Con Mirroring360, i presentatori possono trasmettere facilmente gli schermi di iOS, Android, Windows, MAC e Chromebook al Multi-touch HD Mondopad, alla lavagna JTouch e al DigiEasel.

San Jose, CA - 1 ottobre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia che Mirroring360 e Splashtop Remote Desktop vengono forniti in bundle con InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65") e DigiEasel (40"), destinati alle sale conferenze, alle aule scolastiche, ai centri di formazione a distanza e agli uffici multi-point. I partecipanti alle riunioni possono connettersi in modo sicuro e condividere i contenuti con i prodotti per conferenze InFocus utilizzando qualsiasi dispositivo: PC, Mac, Chromebook, tablet o smartphone, rendendo le riunioni più produttive. Con Splashtop Remote Desktop integrato in Mondopad, gli utenti possono controllare in remoto il Mondopad da qualsiasi dispositivo, anche per avanzare le diapositive o annotare.

"Durante le riunioni ci troviamo spesso di fronte a persone con una gamma eterogenea di dispositivi e il modo in cui condividere efficacemente i contenuti tra i vari dispositivi è sempre una sfida", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo entusiasti di collaborare con InFocus per offrire una soluzione di collaborazione per sale riunioni ben integrata, in grado di supportare tutti i tipi di dispositivi".

«Mirroring360 e Splashtop Remote Desktop sono potenti aggiunte all'ampia gamma di soluzioni di collaborazione di InFocus», afferma Surendra Arora, Vice President di InFocus. «Gli utenti possono connettersi istantaneamente da qualsiasi dispositivo senza cavi significa che le persone possono collaborare in modo più produttivo.»

Mirroring360 supporta pienamente l'Airplay Mirroring di iOS9 e la condivisione dello schermo di Chromebook, oltre a funzioni e strumenti per facilitare la gestione di grandi distribuzioni in aziende e scuole, come ad esempio un .msi e le opzioni di configurazione preimpostate.

Scopri come migliaia di aziende e scuole beneficiano di Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/

Per saperne di più su Mondopad: http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES