Mirroring360 di Splashtop aggiunge funzionalità di implementazione ampia e cross-subnet /VLAN per la condivisione degli schermi dei dispositivi mobili

La nuova funzione Mirroring Assist aggiunge un nuovo metodo semplice per la scoperta dei dispositivi in una rete scolastica o aziendale, evitando i problemi di rete associati a Bonjour ai fini di Airplay / Mirroring.

San Jose, CA - 12 febbraio 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Mirroring Assist e ulteriori strumenti per facilitare l'implementazione e la gestione di Mirroring360 per le scuole e le organizzazioni più grandi. Mirroring360 permette a presentatori, insegnanti e studenti di condividere in modalità wireless gli schermi dei loro dispositivi (iPad, iPhone, Chromebook, PC, Mac) su qualsiasi computer o smart display.

Mirroring Assist consente l'utilizzo di un rilevamento basato su QR-code per collegare i dispositivi iOS ai computer, bypassando Bonjour. Puoi eseguire il mirroring degli schermi dell'iPad o dell'iPhone su subnet e VLAN diverse, purché le reti siano instradabili. Questo nuovo strumento ha implicazioni significative sulla facilità di implementazione nelle grandi scuole e aziende:

Gli amministratori IT non hanno bisogno di riconfigurare le reti della scuola per Bonjour, risparmiando tempo e denaro. Gli amministratori IT possono disabilitare la trasmissione Bonjour, evitando il traffico di rete non necessario. Inoltre, aiuta ad evitare il problema in cui il dispositivo iOS scoprirebbe un ampio elenco di computer all'avvio di AirPlay.

"Mentre migliaia di insegnanti stanno apprezzando il nostro prodotto Mirroring360, molti insegnanti e amministratori scolastici ci hanno detto che non possono utilizzare la funzione AirPlay di iOS perché gli iPad sono in Wi-Fi e i computer sono su una rete cablata o su una VLAN diversa", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo sviluppato una nuova funzione chiamata Mirroring Assist che risolve questo problema molto comune in molte scuole e aziende".

"Mirroring360 risolve molti dei nostri problemi di connessione di un iPad alla rete scolastica. Abbiamo lavorato a lungo per far funzionare AirPlay senza successo", afferma Rick Meyer, istruttore e facilitatore tecnologico presso le scuole pubbliche di Sidney. "Finalmente c'è qualcosa che è facile da usare e non è un peso per il nostro personale IT".

L'aggiornamento di Mirroring360 include anche funzioni e strumenti per facilitare le grandi distribuzioni nelle scuole e nei distretti, come ad esempio un .msi e le opzioni di configurazione preimpostate. Per saperne di più: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 è attualmente in promozione a $14.99 (50% di sconto). Mirroring Assist può essere scaricato gratuitamente dall'appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Il Mirroring Assist per Chromebook è in arrivo.

Informazioni su Splashtop

consentono alle persone di accedere e controllare le loro applicazioni, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Splashtop ha sviluppato diversi prodotti per l'istruzione e l'iniziativa 1:1, tra cui Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard e Mirroring360 (vedi education.splashtop.com). Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con diversi uffici internazionali. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com.

