L'app Streamer Desktop Remote Leader di Splashtop ora disponibile in Autodesk Exchange Apps Store

L'applicazione Splashtop Remote Desktop Streamer per il software Autodesk aiuta gli utenti ad accedere in remoto alle applicazioni 3D da qualsiasi dispositivo

SAN JOSE, California. — 15 ottobre 2013— Splashtop ha lanciato la nuova app Streamer Desktop Remote nello store Autodesk Exchange Apps per tutti i prodotti Autodesk. Splashtop Remote Desktop Streamer è progettato per consentire l'accesso remoto di grafica 3D a qualsiasi prodotto Autodesk da qualsiasi dispositivo. Dopo aver installato Splashtop Streamer sulle workstation degli utenti che eseguono un'applicazione Autodesk, gli utenti semplicemente installano l'app Splashtop Remote Desktop per iOS, Android, Windows RT, Windows Phone 8, Blackberry, Windows, MAC e Linux (disponibile dai rispettivi app store e dal sito web Splashtop) e immediatamente gli utenti può controllare tutte le app e i dati Autodesk 3D in remoto da qualsiasi luogo. Splashtop è completamente ottimizzato per GPU NVIDIA e GPU AMD e APU, in grado di fornire grafica 3D a 60 fotogrammi al secondo e latenza inferiore a 30 millisecondi per un'interattività fluida.

Autodesk Exchange Apps Store è un portale per l'ecosistema software Autodesk, che fornisce accesso ai componenti aggiuntivi che consentono ai progettisti di trovare e scaricare immediatamente soluzioni per alcune delle sfide di progettazione più urgenti. Le app Autodesk Exchange includono app per 15 prodotti Autodesk, tra cui AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max e Autodesk Maya. I clienti accedono all'archivio Autodesk Exchange Apps sia direttamente sul Web che dall'interno dei prodotti Autodesk, rendendolo una risorsa estremamente conveniente.

La nuova applicazione Splashtop Remote Desktop Streamer è disponibile gratuitamente per gli utenti Autodesk che utilizzano workstation Windows, MAC e Linux. Supportando l'accesso remoto alle app Autodesk 3D da qualsiasi dispositivo, l'applicazione Splashtop è disponibile su iOS, Android, WinRT, Windows Phone, Windows, MAC e Linux.

«Diamo il benvenuto a Splashtop come partecipante all'Autodesk Exchange Apps Store: l'app Splashtop Remote Desktop Streamer è un ottimo esempio della gamma di preziosi componenti aggiuntivi facilmente disponibili per i clienti dall'interno dei prodotti di progettazione e progettazione che utilizzano ogni giorno», ha dichiarato Jim Quanci, direttore di Autodesk Rete di sviluppatori. «Lo Splashtop Streamer è un potente motore grafico remoto per reindirizzare qualsiasi software Autodesk, offrendo funzionalità più robuste a tutti i clienti Autodesk del settore che si affidano ad Autodesk per i loro progetti di design.»

"Milioni di consumatori utilizzano Splashtop per giocare in 3D da remoto", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, "Ora portiamo questa funzionalità 3D da remoto di altissimo livello nel mercato professionale grazie alla collaborazione con Autodesk".

Splashtop Streamer per la mobilizzazione delle applicazioni Autodesk 3D è disponibile gratuitamente su Autodesk App Store.

