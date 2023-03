Splashtop XDisplay per iPad estende il desktop di Windows 7

Trasforma un iPad in un monitor aggiuntivo per aumentare la produttività

27 luglio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato Splashtop XDisplay, un'applicazione che trasforma l'iPad in un secondo display wireless per i PC Windows 7 per migliorare la produttività. L'utilizzo dell'iPad come screen extender può servire a molti scopi.

Ad esempio:

Riduci l'ingombro del desktop riempiendo lo schermo dell'iPad con widget, scorciatoie alle cartelle, elenco amici di messaggistica istantanea, Skype, Twitter, tavolozze di Photoshop e altre app di utilità

Visualizzare i fogli di calcolo su monitor in modo che tutte le colonne possano essere visualizzate senza scorrere

Parcheggia finestre di intrattenimento come Netflix, Hulu o giochi sociali (FarmVille) sull'iPad mentre lavori

Modificare una pagina HTML su un monitor durante la visualizzazione della pagina Web renderizzata sull'iPad

Collabora con altri utenti mostrando loro contenuti aggiuntivi sullo schermo esteso dell'iPad

Riproduci film e video Flash sul tuo iPad a letto o sul divano ed evita il fastidio di trasferire o convertire

«Batman non sarebbe lo stesso senza il suo fedele compagno Robin», ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Allo stesso modo, il tuo computer principale non sarà lo stesso senza un iPad come un compagno reso possibile da Splashtop XDisplay.»

Splashtop XDisplay è compatibile con entrambe le versioni iPad e si connette a PC con sistema operativo Windows 7. Si compone di due componenti: un'applicazione in esecuzione su iPad e il Windows Streamer gratuito in esecuzione sul PC.

Caratteristiche di Splashtop XDisplay:

Supporto audio e video completo (il suono può essere attivato/disattivato indipendentemente dal PC o iPad)

Supporto per il tema desktop Aero predefinito di Windows 7 con finestre traslucide

Gesti tattili intuitivi con funzionalità pinch-to-zoom

Tastiera virtuale su schermo come metodo di immissione del testo opzionale

Orientamento automatico quando l'iPad è girato (funziona sia in modalità orizzontale che verticale)

Protezione con password per la privacy

Possibilità di scegliere la posizione del display esteso rispetto al PC

Per ulteriori informazioni su Splashtop XDisplay e sul concorso «Estendi lo schermo», visita:https://www.splashtop.com/xdisplay . Scarica Splashtop XDisplay sull'Apple App Store:http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente ai contenuti tra dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team

Link utili:

Scarica Splashtop XDisplay sull'App Store di Apple: http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/xdisplay

https://www.facebook.com/splashtop

https://twitter.com/splashtop

https://www.splashtop.com/blog