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Splashtop XDisplay per iPad estende il desktop di Windows 7

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

Trasforma un iPad in un monitor aggiuntivo per aumentare la produttività

27 luglio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato Splashtop XDisplay, un'applicazione che trasforma l'iPad in un secondo display wireless per i PC Windows 7 per migliorare la produttività. L'utilizzo dell'iPad come screen extender può servire a molti scopi.

Ad esempio:

  • Riduci l'ingombro del desktop riempiendo lo schermo dell'iPad con widget, scorciatoie alle cartelle, elenco amici di messaggistica istantanea, Skype, Twitter, tavolozze di Photoshop e altre app di utilità

  • Visualizzare i fogli di calcolo su monitor in modo che tutte le colonne possano essere visualizzate senza scorrere

  • Parcheggia finestre di intrattenimento come Netflix, Hulu o giochi sociali (FarmVille) sull'iPad mentre lavori

  • Modificare una pagina HTML su un monitor durante la visualizzazione della pagina Web renderizzata sull'iPad

  • Collabora con altri utenti mostrando loro contenuti aggiuntivi sullo schermo esteso dell'iPad

  • Riproduci film e video Flash sul tuo iPad a letto o sul divano ed evita il fastidio di trasferire o convertire

«Batman non sarebbe lo stesso senza il suo fedele compagno Robin», ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Allo stesso modo, il tuo computer principale non sarà lo stesso senza un iPad come un compagno reso possibile da Splashtop XDisplay.»

Splashtop XDisplay è compatibile con entrambe le versioni iPad e si connette a PC con sistema operativo Windows 7. Si compone di due componenti: un'applicazione in esecuzione su iPad e il Windows Streamer gratuito in esecuzione sul PC.

Caratteristiche di Splashtop XDisplay:

  • Supporto audio e video completo (il suono può essere attivato/disattivato indipendentemente dal PC o iPad)

  • Supporto per il tema desktop Aero predefinito di Windows 7 con finestre traslucide

  • Gesti tattili intuitivi con funzionalità pinch-to-zoom

  • Tastiera virtuale su schermo come metodo di immissione del testo opzionale

  • Orientamento automatico quando l'iPad è girato (funziona sia in modalità orizzontale che verticale)

  • Protezione con password per la privacy

  • Possibilità di scegliere la posizione del display esteso rispetto al PC

Per saperne di più su Splashtop XDisplay e sul concorso "Estendi il tuo schermo", visita: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay. Scarica Splashtop XDisplay dall'App Store di Apple: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente ai contenuti tra dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team

Link utili:

Scarica Splashtop XDisplay sull'App Store di Apple: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop XDisplay: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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