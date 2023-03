Splashtop funziona con Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm e Texas Instruments per l'ottimizzazione multimediale

L'applicazione Splashtop Remote Desktop supera i prodotti concorrenti fino a 15 volte

14 giugno 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi la collaborazione con i produttori di chip - Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments - per ottimizzare le prestazioni del suo software Splashtop Remote Desktop. I risultati dei test di benchmarking mostrano vantaggi in termini di prestazioni multimediali fino a 15 volte rispetto ai prodotti concorrenti. Recentemente l'applicazione è diventata la prima app a pagamento per iPad nell'App Store di Apple negli Stati Uniti, attirando più download di giochi come Tetris, GarageBand di Apple e persino Angry Birds!

Negli ultimi mesi, Splashtop ha stretto rapporti con le principali aziende produttrici di chip per ottimizzare le prestazioni del suo software sulle più diffuse GPU e CPU, come il processore grafico GeForce di NVIDIA e il processore dual-core Tegra 2. Nei test di benchmarking, Splashtop Remote Desktop ha dimostrato una velocità sostenuta di 30 fotogrammi al secondocon una latenza (tempo di ritardo) molto bassa. I prodotti concorrenti hanno mostrato una velocità media compresa tra i 2 e i 6 fotogrammi al secondo, con un calo approssimativo 80% a 95% dei fotogrammi e la visualizzazione di un "video" che assomiglia più a una presentazione. I loro tempi medi di latenza erano da 2 a 10+ volte più lunghi di quelli di Splashtop, con conseguente lentezza dell'esperienza utente.

I video realizzati per i test di benchmarking possono essere visualizzati all'indirizzo:

«Certo, mi piacciono i film stravaganti di Charlie Chaplin tanto quanto il prossimo ragazzo», ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Ma quando guardo Mission Impossible , mi aspetto qualcosa di liscio, veloce ed emozionante — proprio come il film stesso — esattamente il tipo di esperienza che stiamo cercando con Splashtop Remote Desktop.»

"Il software di desktop remoto promette molti vantaggi per gli utenti dei più diffusi dispositivi mobili e palmari", ha dichiarato Dan Kusnetzky, analista esperto, fondatore del Kusnetzky Group e autore principale di ZDNet's Virtually Speaking. "Splashtop offre un software di desktop remoto in grado di unificare l'esperienza dell'utente attraverso una complessa costellazione di dispositivi e servizi cloud. Il loro approccio si traduce in significativi miglioramenti delle prestazioni che potrebbero migliorare notevolmente l'esperienza degli utenti finali".

La tecnologia di Splashtop è in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti del multimedia. "Splashtop Remote Desktop è lo strumento di desktop remoto ad alte prestazioni scelto dai professionisti dei media digitali come me, che richiedono uno streaming di dati a bassa larghezza di banda senza sacrificare la qualità del video e la riduzione della frequenza dei fotogrammi per evitare il lag", ha dichiarato Alan Lynch, istruttore di Tecnologia di Animazione 3D presso il Dipartimento di Arti dei Media Digitali dell'Orlando Tech. "L'interfaccia utente e le funzionalità del software sono davvero le migliori della categoria e hanno reso possibile mettere nelle mani dei miei studenti strumenti di motion capture professionali. Splashtop Remote Desktop ci ha fatto risparmiare migliaia di dollari in hardware e ci ha liberato da cavi ingombranti".

Video di Orlando Tech: www.youtube.com/ watch?v=IfklkbbPvps

Splashtop Remote funziona con la maggior parte degli smartphone e dei tablet più diffusi - iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab - e si collega a computer con sistema operativo Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore. È composto da due componenti: un'applicazione in esecuzione sul dispositivo mobile e lo Streamer gratuito in esecuzione sul computer. Per saperne di più su Splashtop Remote, visita il sito: www.splashtop.com/remote.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC e dispositivi mobili di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare ilsito www.splashtop.com.

