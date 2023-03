Splashtop ha vinto i Winter 2023 Best Of Awards di TrustRadius

Sulla base del sentiment e del punteggio dei clienti, Splashtop è stata riconosciuta come soluzione leader di desktop remoto per Miglior rapporto con i clienti, Miglior rapporto qualità-prezzo e Miglior set di funzioni.

CUPERTINO, California, 1 febbraio 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni IT da remoto che semplificano e proteggono il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi di aver ricevuto il premio Best Of 2023 da TrustRadius, un'autorevole piattaforma di recensioni software B2B. Le soluzioni di desktop remoto di Splashtop sono state premiate con tre riconoscimenti, a dimostrazione dell'impegno dell'azienda nel fornire prodotti e assistenza ai clienti di livello mondiale.

"Splashtop ha vinto i Winter Best of Awards nelle categorie Miglior set di funzioni, Miglior rapporto qualità-prezzo e Miglior rapporto con i clienti", ha dichiarato Megan Headley, Vicepresidentessa della Ricerca di TrustRadius. "I riconoscimenti sono stati vinti nella categoria Desktop remoto di TrustRadius. Il 100% dei recensori su TrustRadius afferma che Splashtop offre un buon rapporto qualità-prezzo e il 99% dei recensori ha dichiarato di essere soddisfatto delle funzionalità di Splashtop. Splashtop ha ricevuto anche un punteggio di 9,5/10 per l'assistenza clienti. I premi si basano direttamente sul feedback dei loro clienti".

Recensioni dalla comunità di utenti di Splashtop:

"Nei miei anni di utilizzo di Splashtop Remote Support, ho dovuto ricorrere all'assistenza solo in un paio di occasioni ma, quando è capitato, la risposta è stata rapida, proprio quello che stavo cercando.È uno strumento che non ci ha dato mai nessuna preoccupazione". Responsabile IT, istituto di istruzione superiore

"Come strumento di supporto remoto, Splashtop è stato fantastico. Inoltre, mette a disposizione una serie di strumenti: trasferimento di file, mark-up degli schermi, lavagna, condivisione con i tecnici, visualizzazione a schermo multiplo o singolo (per più monitor). Ha colpito positivamente me e i miei tecnici per il suo rapporto qualità-prezzo, le funzioni, la facilità d'uso e la comunità di assistenza della loro azienda. Se siete dubbiosi, vi consiglio di richiedere una prova gratuita del loro software per provarlo. Credo che rimarrete sorpresi."Amministratore IT, azienda bancaria

"Ho scoperto Splashtop per l'azienda di un amico. L'abbonamento per il suo software di supporto remoto che aveva prima era raddoppiato di prezzo per il secondo anno consecutivo, così ho cercato delle opzioni e ho trovato Splashtop. Abbiamo fatto una breve prova e ci ha dato tutto ciò a cui eravamo abituati, aggiungendo anche funzioni che ci interessavano. Io lo uso nella mia azienda e ho aiutato diversi amici a implementarlo per le loro aziende: nessuno è mai rimasto deluso.È un prodotto/servizio a cui sono felice di dare il punteggio massimo". Vicepresidente di servizi di consulenza

La suite di soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, in continua evoluzione, fornisce accesso semplice e sicuro a computer ad alta potenza e ad app ad alto consumo di memoria su qualsiasi dispositivo, ovunque, per lavoro, uso personale o assistenza IT. L'interfaccia semplice e intuitiva consente agli utenti di stabilire connessioni, visualizzare le schermate in tempo reale e gestire computer remoti, il tutto costruito su una solida architettura di sicurezza che mantiene al sicuro dati e informazioni.

"Siamo orgogliosi di offrire funzionalità di alto livello a un prezzo accessibile, nonché la migliore assistenza clienti del settore", ha dichiarato Mark Lee, amministratore delegato di Splashtop. "Le esigenze dei nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo, e non c'è niente di più gratificante che vedere un feedback positivo da parte della nostra comunità di utenti. Apprezziamo questo riconoscimento da parte di TrustRadius".

I Winter Best Of Awards di TrustRadius si basano interamente sul feedback dei clienti. Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtop, visita Splashtop.com o leggi le recensioni su TrustRadius.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Le sue soluzioni remote e on-premise per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura, come essere di fronte a una macchina in loco. Splashtop offre alte prestazioni con qualità 4k a 60fps; funzioni di sicurezza e conformità avanzate; una sola applicazione per l'accesso e il supporto per tutti i dispositivi e sistemi operativi; un supporto globale istantaneo con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Informazioni su TrustRadius

TrustRadius è la piattaforma di ricerca e revisione più affidabile che consente ai leader aziendali di trovare e selezionare il software giusto per le loro esigenze. I decision maker di ogni settore si affidano alla guida e alla ricerca verificata e peer-based di TrustRadius. I venditori coinvolgono e convertono gli acquirenti ad alto potenziale raccontando le loro storie uniche attraverso preziose recensioni. Oltre 12 milioni di visitatori all'anno creano e coinvolgono l'utenza con contenuti e dati di alta qualità su Trustradius.com. TrustRadius, con sede ad Austin, in Texas, è stata fondata da imprenditori di successo ed è finanziata da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.