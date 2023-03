Splashtop si aggiudica il premio SDC come azienda dell'anno per la trasformazione digitale

In occasione della tredicesima edizione degli Angel Business Communications's premier IT awards, Splashtop è stata nominata Digital Transformation Company of the year per aver dimostrato grande capacità di fornire soluzioni tecnologiche in grado di garantire progetti di trasformazione digitale.

AMSTERDAM, Paesi Bassi, 29 novembre 2022 - Dopo aver recentemente ritirato gli IT Europa Awards all'inizio di maggio, Splashtop - leader nelle soluzioni che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro ovunque - festeggia un altro successo ai SDC Awards, che si sono svolti a Londra.

I premi Storage, Digitalisation, cloud and Channel (SDC), giunti quest'anno alla 13ª edizione, si concentrano sul riconoscimento delle aziende di successo che forniscono prodotti e servizi per la trasformazione digitale. Splashtop è stata nominata vincitrice nella categoria "Digital Transformation Company of the Year", dove era in competizione con altre quattro aziende europee.

Splashtop è stata premiata per aver fornito la tecnologia Remote Desktop ad alte prestazioni, sicura e conveniente, che consente a privati, istituzioni e organizzazioni di qualsiasi dimensione di migliorare la propria efficienza e garantire la continuità aziendale.

Splashtop offre la possibilità di accedere in modo semplice e sicuro ai computer più potenti, per sfruttare le applicazioni che richiedono un uso intensivo della CPU da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo, per lavoro, per uso personale o per il supporto IT. Di conseguenza, le aziende possono adottare un approccio più agile e sicuro al lavoro remoto e ibrido e massimizzare l'efficienza dell'assistenza IT per i collaboratori distribuiti.

Inoltre, l'azienda ha riscosso un incredibile successo nel settore dell'istruzione, con oltre 200 istituti scolastici in tutto il mondo che hanno implementato programmi di apprendimento a distanza mediante un accesso remoto facile e sicuro ai laboratori e alle risorse del campus.

"Questo riconoscimento celebra il nostro impegno nel fornire alle aziende, così come ai nostri partner di canale e agli MSP, il miglior set di strumenti per l'accesso e il supporto al desktop remoto", ha dichiarato Alexander Draaijer, amministratore delegato di Splashtop EMEA. " Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha subito un'enorme accelerazione e noi crediamo fermamente che le aziende tecnologiche debbano contribuire a questo cambiamento fornendo soluzioni per il desktop remoto e il supporto remoto che siano performanti, sicure e soprattutto accessibili, sia dal punto di vista dell'utilizzo che dei prezzi. Per questo motivo progettiamo prodotti potenti ma facili da configurare e da utilizzare, con un prezzo equo e condizioni trasparenti".

L'azienda della Silicon Valley, già attiva a livello globale da 16 anni, ha inaugurato la propria sede europea ad Amsterdam nel 2020, con l'intento di aiutare i privati, le PMI, le scuole, gli enti pubblici e le imprese nella transizione verso un mondo caratterizzato da una maggiore connessione digitale. Grazie a un approccio basato sulle prestazioni, su prezzi contenuti e su politiche contrattuali chiare e non vincolanti, Splashtop si è guadagnata il favore di oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo ed è stata recentemente nominata "Miglior software dell'anno" da TrustRadius, una delle 10 principali piattaforme di recensione di software a livello mondiale.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e il supporto a tutti i dispositivi e sistemi operativi e un supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com