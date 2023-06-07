Splashtop vince il premio EdTech Breakthrough Awards 2023
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Le soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop sono state premiate con il Remote Learning Solution Provider of the Year Award per l'innovazione nel settore dell'istruzione
CUPERTINO, California, 8 giugno 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni a distanza che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata fornitore di soluzioni di apprendimento a distanza dell'anno agli EdTech Breakthrough Awards.Il prestigioso riconoscimento per il settore dell'istruzione premia le soluzioni e le aziende innovative che rispondono a un'esigenza reale, risolvono un problema complesso o critico, oppure colgono un'opportunità e creano o rivoluzionano un nuovo mercato o settore.
Le soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop per il settore educativo vantano una vasta scelta di vantaggi per gli istituti scolastici che desiderano arricchire l'esperienza degli studenti, aumentare l'efficienza e migliorare la sicurezza. Mediante la piattaforma completa di Splashtop, gli istituti scolastici possono garantire un accesso più equo alle risorse e alla tecnologia, implementare protocolli di lavoro ibridi e sicuri per docenti e personale e fornire ai professionisti IT gli strumenti necessari per gestire e supportare le loro infrastrutture. Inoltre, Splashtop apre la strada a istituzioni pronte per il futuro, salvaguardando i dati sensibili da accessi non autorizzati o minacce informatiche. Le sue potenti soluzioni di supporto offrono un'ampia compatibilità con diversi dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.
"Siamo grati di essere stati insigniti del riconoscimento dalla commissione degli EdTech Breakthrough Awards", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Nel mondo di oggi, è fondamentale che gli istituti scolastici offrano un'accessibilità e delle prestazioni costanti, indipendentemente dal luogo o dal dispositivo. Le nostre soluzioni di accesso remoto annullano i confini digitali e geografici e favoriscono un'esperienza di apprendimento arricchita, parificando le modalità di erogazione dell'istruzione."
Gli EdTech Breakthrough Awards hanno registrato una crescita sostanziale in termini di volume e qualità delle candidature rispetto alla prima edizione di cinque anni fa, ricevendo migliaia di candidature dalle migliori e più brillanti aziende di tecnologia educativa di tutto il mondo nel 2023. I vincitori di quest'anno sono stati analizzati, valutati e classificati da una giuria di esperti che comprende esperti del settore tecnico, commerciale, accademico e di marketing. Le candidature sono state valutate in base a diversi criteri, tra cui innovazione, prestazioni, facilità d'uso, funzionalità, valore e impatto.
Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com/education.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com