Splashtop vince il premio EdTech Breakthrough Awards 2023

Le soluzioni di accesso remoto e di supporto di Splashtop sono state premiate con il Remote Learning Solution Provider of the Year Award per l'innovazione nel settore dell'istruzione.

CUPERTINO, California., 8 giugno 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni a distanza che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata fornitore di soluzioni di apprendimento a distanza dell'anno agli EdTech Breakthrough Awards. Il prestigioso premio per il settore dell'istruzione mette in evidenza le soluzioni e le aziende innovative che rispondono a un'esigenza reale, risolvono un problema complesso o critico, oppure colgono un'opportunità e creano o rivoluzionano un nuovo mercato o settore.

Le soluzioni di Splashtop per l'accesso remoto e il supporto di per l'istruzione presentano una pletora di vantaggi per gli istituti scolastici che vogliono arricchire l'esperienza degli studenti, rafforzare l'efficienza e migliorare la sicurezza. Utilizzando la piattaforma completa di Splashtop, le istituzioni scolastiche possono garantire un accesso più equo alle risorse e alla tecnologia, implementare protocolli di lavoro ibrido sicuri per docenti e personale e dotare i professionisti IT degli strumenti necessari per gestire e supportare le loro infrastrutture. Inoltre, Splashtop apre la strada a istituzioni pronte per il futuro, salvaguardando i dati sensibili da accessi non autorizzati o minacce informatiche. Le sue solide soluzioni di supporto estendono la compatibilità dei dispositivi ad ampio raggio, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.

"Siamo grati di essere stati riconosciuti dalla commissione degli EdTech Breakthrough Awards", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Nel mondo di oggi, ITè fondamentale che gli istituti scolastici offrano un'accessibilità e delle prestazioni costanti, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo. Le nostre soluzioni di accesso remoto dissolvono i confini digitali e geografici, favorendo un'esperienza di apprendimento arricchita e parificando le modalità di erogazione dell'istruzione."

Gli EdTech Breakthrough Awards sono cresciuti notevolmente in termini di volume e qualità delle candidature rispetto alla prima edizione di cinque anni fa, ricevendo migliaia di candidature dalle migliori e più brillanti aziende di tecnologia educativa di tutto il mondo nel 2023. I vincitori di quest'anno sono stati analizzati, valutati e assegnati da una giuria di esperti che rappresentano un mix di competenze tecniche, commerciali, accademiche e di marketing del settore. Le candidature sono state valutate in base a vari criteri, tra cui innovazione, prestazioni, facilità d'uso, funzionalità, valore e impatto.

Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com/education.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com