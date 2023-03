La lavagna Splashtop Whiteboard vince il premio di eccellenza

Splashtop Whiteboard, l'applicazione per desktop remoto con annotazioni, è stata selezionata come prodotto tecnologico eccezionale per l'istruzione da Tech & Learning.

14 novembre 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che l'applicazione Splashtop Whiteboard ha vinto il prestigioso Award of Excellence dopo essere stata premiata come prodotto tecnologico eccezionale dalla rivista Tech & Learning. Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare un iPad o un tablet Android in una lavagna interattiva.

Grazie a test e sperimentazioni approfondite e all'esperienza reale in classe, un gruppo di oltre 30 insegnanti ed esperti di educazione ha selezionato Splashtop Whiteboard tra un gruppo di oltre 160 prodotti educativi come uno dei prodotti più innovativi e utili sul mercato.

"Dato che le scuole continuano a dover fare di più con meno, acquistare la soluzione giusta per le esigenze del tuo distretto è più importante che mai", afferma Kevin Hogan, direttore editoriale del gruppo Tech & Learning di NewBay Media. "Tech & Learning è orgogliosa di presentare questi prodotti consigliati che sono stati messi alla prova dal nostro team di giudici esperti nel campo dell'educazione".

"Come amministrazione stavamo discutendo se acquistare una nuova lavagna interattiva, che sarebbe stata astronomicamente più costosa dell'acquisto di iPad e dell'applicazione Splashtop Whiteboard", ha dichiarato Chris Clausen, amministratore della Diablo View Middle School. "Gli insegnanti che avevano già delle lavagne interattive le hanno abbandonate e hanno voluto cambiare aula per utilizzare l'app Splashtop. È stato uno strumento meraviglioso per i nostri insegnanti, che ha fatto molto di più di quanto avrebbe potuto fare una lavagna interattiva e ci ha fatto risparmiare un'enorme quantità di denaro". "Sono completamente convinto di Splashtop Whiteboard! Whiteboard non solo ti offre un funzionamento solido e affidabile, ma ti permette anche di controllare e di modificare lo schermo di un programma Windows o Mac in esecuzione. In più, puoi usarlo come lavagna interattiva virtuale (IWB), il che lo rende un valore doppio!" ha dichiarato Dave Yearwood: Professore e Presidente del Dipartimento di Tecnologia dell'Università del North Dakota e consulente didattico.

"Ricevere questo premio è quasi come vincere un premio Nobel per aver creato uno dei migliori prodotti software educativi sul mercato", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Esagerazioni a parte, come genitore provo una grande soddisfazione nel sapere che il mio team ha creato qualcosa di utile per le scuole, qualcosa che può avere un impatto positivo sui bambini di tutto il mondo".

Splashtop Whiteboard si basa su Splashtop Remote Desktop, la pluripremiata e longeva app per iPad numero uno dell'Apple App Store e una delle app educative più popolari su Google Play. Collegandosi via Wi-Fi a un computer e a un grande schermo da un iPad o da un tablet Android, la classe può guardare i contenuti multimediali Flash con video e audio completamente sincronizzati, controllare le applicazioni preferite e annotare i contenuti delle lezioni con una barra degli strumenti completa.

Ad oggi, Splashtop ha permesso a più di dieci milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto ai loro computer da qualsiasi luogo per eseguire le loro applicazioni Mac o Windows preferite e per visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di dieci milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all' adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud™ assicura connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

